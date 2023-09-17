Как СССР украли ядерную бомбу у США

Соединенные Штаты Америки стали единственной страной, применившей ядерное оружие против мирного населения. Эта демонстрация несокрушимой мощи, технологии, который не было еще ни у кого на планете, разом предоставила США главенствующую позицию. В течение нескольких последующих лет на вооружение поступили бомбардировщики B-36 Peacemaker: теперь удар по любому противнику можно было осуществлять прямо со своей территории. Ядерная монополия сверхдержавы рухнула в один момент — а виной тому стал обычный инженер.









Американская Мечта

Инициативный работник

Доверчивый родственник

Товарищ Феклисов

Куем пока горячо

Политические мотивы

Казнить нельзя помиловать