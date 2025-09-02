Как правильно хранить летнюю одежду

Как поется в знаменитой песне «Вот и лето прошло, словно и не бывало». Но это не повод грустить, ведь впереди нас ждет не менее прекрасное время года. А чтобы встретить осень во всеоружии, нужно подготовить свой гардероб.







И начать следует не с покупки осенней одежды, а с уборки летних вещей. Сегодня мы расскажем, как правильно их хранить, чтобы они занимали минимум места и не испортились к следующему сезону.

Совет 1: Постирайте вещи

Совет 2: Выберите правильное место

Совет 3: Сложите одежду в закрытый кофр

Совет 4: Подпишите корзины

Совет 5: Задействуйте вертикальное хранение

Совет 6: Выделите для одежды несколько полок или ящиков

Совет 7: Найдите место для сумок

Совет 8: Заполните верхнюю часть полок

Совет 9: Подумайте о хранении кепок

Совет 10: Поставьте корзины на шкаф

Постирайте одежду в стиральной машине, чтобы ушли пятнаПеред тем, как отправлять вещи на хранение, важно привести их в порядок. Обувь нужно тщательно протереть влажной тряпкой, помыть подошву от грязи, смазать кремом и высушить, одежду – постирать самостоятельно или отдать в химчистку, сумки – проверить на наличие фантиков, чеков, визиток и прочего мусора. Дело в том, что в складках несвежих вещей могут размножаться бактерии, в результате чего появляется неприятных затхлый запах. А если вы сразу не выведите пятна, то они «зафиксируются» на ткани, и следующим летом вам будет гораздо сложнее от них избавиться.Поэтому тщательно осмотрите каждый предмет гардероба на наличие пятен и загрязнений. Кстати, это еще и отличный повод провести ревизию, и отложить летнюю одежду, которая испортилась, больше не нравится или уже не по размеру. Вы можете выбросить ее, продать либо отдать подругам, если состояние вещей хорошее, или отвезти в благотворительную организацию.Рубашки и блузы лучше хранить на плечикахЛетние вещи нужно держать в темном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Кроме того, не следует забывать, что у разной одежды разные требования к хранению.Например, жакеты и рубашки следует располагать на плечиках, а вот джинсы и брюки можно сложить на полку аккуратными стопками.Также важно учитывать тип материала. Вещи из кожи и плотной фактурной ткани лучше повесить на вешалку, чтобы не образовались заломы. Что касается трикотажа, то он имеет свойство вытягиваться под своим весом, поэтому его важно хранить на полке или в ящике.Обратите внимание, что одежда не должна находиться под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не стоит убирать их на балкон или вешать на напольную вешалку, расположенную около окна. Еще одну табу – полиэтиленовые пакеты, которые остаются после химчистки. Они не пропускают влагу, в результате чего на ткани появляются некрасивые желтые следы.Кофры с крышкой идеально подходят для хранения одеждыЕсли вы все еще не пользуетесь кофрами, самое время исправить это недоразумение. Это отличный способ сохранить вещи чистыми, свежими, защитить их от пыли. Такие органайзеры более компактные, чем типичные картонные или пластиковые коробки. Кроме того, благодаря застежке вещи не выпадут, когда вы будете доставать кофр из шкафа. Выбирайте изделия с прозрачными вставками, чтобы вы могли видеть, что именно хранится внутри.В корзинах можно хранить и одежду, и обувьОбычно мы убираем несезонную одежду на самую дальнюю полку шкафа, и уже через неделю забываем, что в какую коробку или пакет складывали. Но ведь белая футболка или атласная юбка могут понадобиться даже в ноябре, поэтому очень важно промаркировать корзины и другие органайзеры, в которых вы храните вещи, чтобы иметь возможность быстро найти тот или иной предмет гардероба. Картонные коробки можно просто подписать фломастером, а на корзины повесить декоративные наклейки с обозначениями. Увидев органайзер с надписью «футболки и топы», вы точно поймете, что белую футболку нужно искать именно здесь.Складывайте одежду стопками или рулонамиОбычно мы уделяем внимание вертикальному хранению, когда занимаемся организацией шкафов и стеллажей, однако это не единственная сфера его использования. Вы можете обратиться к нему, когда складываете вещи в ящик или органайзер. Что это значит? Сворачивайте их рулонами или складывайте вертикальными стопками, чтобы одежда не мялась и занимала меньше места. Так вы сможете вместить больше одежды в одну коробку, и система хранения получится более эргономичной.Пусть летняя одежда хранится на отдельных полкахДаже если на полке с джинсами или свитерами сталось немного свободного места, не нужно пытаться заполнить его летним гардеробом. Да, он может туда влезть, но ни о каком порядке не будет даже речи. Через пару дней все вещи перемешаются, и вы не сможете найти нужную.Чтобы летняя одежда не нарушала существующую систему хранения, выделите для нее несколько отдельных полок или, если есть возможность, целый отсек шкафа. Что касается оставшегося пространства, организуйте его так, как делаете обычно. Главное, чтобы вы четко понимали, что где лежит, и могли без проблем достать брюки или водолазку, не выворачивая на пол весь гардероб.Повесьте крючки и поставьте корзинки для сумокМногие недооценивают роль сумок в гардеробе, а ведь это финальный штрих любого образа. Не стоит воспринимать их исключительно с практической точки зрения. Да, они должны вмещать все необходимое (ключи, телефон, кошелек, базовый набор косметики), но при этом важно, чтобы сумка была еще и стильной. Если у вас в гардеробе есть несколько экземпляров, позаботьтесь о том, чтобы они правильно хранились.Не нужно складывать их хаотично, по принципу «где было место, туда и положила». Это не только создаст беспорядок, но и повредит изделия – могут появиться заломы, трещины и пр. Постарайтесь выделить под эти аксессуары отдельную полку. Нет места? Тогда разместите на дверце шкафа несколько крючков, и вешайте сумки туда. Также существуют специальные органайзеры, которые располагаются на штанге. Возможно, этот вариант станет для вас самым удобным.Подвесные органайзеры помогают организовать хранениеУ большинства людей, которые не разбираются в вопросах организации пространства, полки в шкафу заполнены лишь наполовину. Чтобы с умом использовать каждый метр, закрепите на верхней части полки специальный органайзер. Он не подойдет для крупных вещей, но топы, купальники или футболки будут отлично здесь смотреться. Также в органайзер можно положить мелкие аксессуары, например, шейные платки или солнцезащитные очки.Кепки можно повесить на вешалку или разместить в ящикеЛюбите головные уборы, любите и правильно хранить их в холодное время года. Чтобы кепки не мялись и занимали минимум места в шкафу, разместите их не на основных полках, а на дополнительных поверхностях. Например, можно повесить крючки на дверце шкафа или убрать их в кофр. Во втором случае вы можете быть уверены, что кепки не деформируются, будут защищены от пыли, влаги и ультрафиолетовых лучей. Также можно использовать декоративные корзины. Аккуратно поместите в них головные уборы, чтобы не было заломов. И главное – не кладите сверху массивные и тяжелые вещи, так как они могут испортить кепки.Задействуйте пространство под потолкомЕсли ваши шкафы не достают до потолка, самое время заполнить пустующее пространство. Поставьте сверху не мебель коробки или корзины, с непрозрачными стенками. В них можно будет сложить любые летние вещи, которые не понадобятся вам в ближайшие 8-9 месяцев. Обратите внимание, что органайзеры должны вписываться в интерьер по цветовой гамме, иначе не получится избежать визуального беспорядка. Если квартира оформлена в скандинавском стиле, отдайте предпочтение плетеным корзинам, а если в минималистичном – однотонным коробкам белого, серого или черного цвета.