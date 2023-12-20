Бывшая жена Майкла Джексона призналась, что виновата в его уходе: Запоздалые откровения Деби Роу

Мэрилин Монро была в своё время эталоном стиля и красоты. Ей хотели подражать, её стиль, причёску, макияж и, конечно, наряды, копировали миллионы женщин во всём мире. Кажется, единственное платье, которое никто не попытался у неё позаимствовать – это то самое, что было сшито из самого обычного мешка для картошки. Впрочем, хоть и облачилась кинодива в него тоже не совсем по собственной воле, наряд произвёл настоящий фурор.
Задолго до появления социальных сетей
Мэрилин Монро.
В те времена, когда блистала Мэрилин Монро, о социальных сетях ещё даже не слышали, однако это вовсе не избавляло знаменитостей от критиканов, которых сегодня называют модным словом «хейтеры». Они точно также позволяли себе негативные высказывания в адрес звёзд, не стесняясь при этом звонить им по телефону, если удавалось добыть номер, или же засыпать письмами, отправляемыми, как правило, на адрес киностудии.
Бурные обсуждения звёзд проходили на страницах средств массовой информации, причём тон задавали как раз журналисты, высказывавшие замечания в адрес актёров. К обсуждениям впоследствии подключались читатели, а сами знаменитости, конечно, внимательно изучали статьи о себе и реакцию на них поклонников. Однажды в одном из лос-анджелесских изданий вышла заметка, автором которой выступил корреспондент, крайне возмущённый появлением Мэрилин Монро на вечеринке в Beverly Hills в вульгарном, по его мнению, наряде.
Мэрилин Монро в платье, вызвавшем негативную реакцию журналиста.
На самом деле образ кинодивы не был ни «дешёвым», как посчитал журналист, ни особо вульгарным: яркое красное платье от Олега Кассини с оригинальным декольте было дополнено лишь массивным браслетом на одной руке и тонким изящным – на другой. Однако корреспондент так разошёлся в своих попытках устыдить актрису, что решил уязвить её посильнее. Он написал о том, что даже в мешке из-под картошки Мэрилин Монро выглядела бы куда привлекательнее. Актриса с ответом не задержалась.
Оригинальная фотосессия
Мэрилин Монро в платье из мешка.
Стоит отметить, что образ глупенькой наивной блондинки из Мэрилин Монро лепили старательно, а сама актриса старалась не разрушать его и даже говорила о том, что женщина не должна пугать мужчину своим умом. На самом деле кинодива была умна и очень начитанна, её уровень интеллекта был куда выше среднего, а уж чувство юмора неизменно спасало её в самых сложных ситуациях.
В этот раз блистательная Мэрилин решила сыграть именно на нём. Она примчалась в студию «XX век Фокс» с невесть где добытым чистым и весьма добротным мешком из-под картошки, со всеми полагающимися надписями. Актриса нашла костюмершу, которая не была занята, и та, распоров мешок по швам, меньше чем за час соорудила из него оригинальное игривое платье.
Мэрилин Монро в платье из мешка.
Пара бриллиантовых браслетов, яркие босоножки, традиционная укладка и алая помада дополнили образ. Фотосессия в одном из павильонов студии прошла довольно быстро, а снимки, разошедшиеся по всем американским газетам и журналам, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Надо сказать, что корреспондент, столь резко критиковавший актрису, не ошибся в одном: даже в мешке из-под картошки Мэрилин Монро была чудо как хороша. К сожалению, на оригинальную фотосессию Монро он никак не отреагировал.
Зато все остальные участники этой истории, несомненно, остались в плюсе. Актриса закрепила за собой титул «самой обаятельной, привлекательной и желанной», киностудия получила от фотосессии весьма приличные дивиденды, а продажи айдахского картофеля после столь оригинальной рекламы многократно увеличились. Ходили упорные слухи о том, что актриса, благодаря своему холщовому платью из мешка, ещё очень долго получала от фермеров гостинцы в виде мешков и корзин с овощами и фруктами.
Мэрилин Монро в платье из мешка.
Правда, американские модницы почему-то не стали копировать это платье Мэрилин, а модные дизайнеры не использовали тогда в своих коллекция идею актрисы. Но спустя всего 70 лет дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана всё же использовали идею Мэрилин Монро и выпустили на подиум модель в холщовом платье, с этикеткой консервированных томатов. Правда, это была лишь часть шоу модного дома, где одежда представляла собой этикетки от соусов, спагетти, морожено и другой традиционной итальянской еды. Платье же Монро стало оригинальным ответом актрисы на нападки хейтеров.
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