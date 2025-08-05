Забытое наследие: любовное гнездышко Моники Витти и Микеланджело Антониони под угрозой разрушения

Забытое наследие Микеланджело Антониони и Моники Витти, которое задумывалось как любовное гнездышко (La Cupola, Коста-Парадизо). | Фото: sardegnaabbandonata.it.

Моника Витти и Микеланджело Антониони впервые побывали на уединенном склоне Коста-Парадизо в 1964 году. | Фото: nemesismagazine.it.

Понадобилось всего 2 года, чтобы на живописном склоне появился купольный дом (La Cupola, Коста-Парадизо). | Фото: tieganhurst.blogspot.com.

Летняя резиденция органично вписалась в природный ландшафт склона (La Cupola, Италия).

Вход в летнюю резиденцию осуществляется через второй уровень, к которому ведет мостик (La Cupola, Коста-Парадизо).

Планировка купольного дома, который возвели с использованием технологии Binishell – надувной железобетонной конструкции (La Cupola, Италия).

Причудливой формы окна украшают купольный дом (La Cupola, Коста-Парадизо).

Выход во внутренний дворик (La Cupola, Италия). | Фото: sardegnaabbandonata.it.

Скульптурные формы стен, перегородок и переходов (La Cupola, Коста-Парадизо).

Гостиная является центральной зоной открытой планировки (La Cupola, Коста-Парадизо).

Зона столовой находится рядом с гостиной (La Cupola, Италия). | Фото: harpersbazaar.com.

«Парящая» лестница создана из пластов розового гранита (La Cupola, Коста-Парадизо).

Летнюю резиденцию посещало много именитых гостей творческих профессий.

Уединенный отдых знаменитостей на террасе La Cupola (Коста-Парадизо, Италия). | Фото: elledecoration.ru.

Около 40 лет летнее убежище звездной пары находится в запустении (La Cupola, Италия).