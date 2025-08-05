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Забытое наследие: любовное гнездышко Моники Витти и Микеланджело Антониони под угрозой разрушения


Забытое наследие: любовное гнездышко Моники Витти и Микеланджело Антониони под угрозой разрушения

 

На «Райском берегу» Сардинии, среди заросшего кустарником холма можно увидеть удивительный Дом-купол, который в свое время считался одним из самых богемных мест отдыха. Его история началась с легкой руки всемирно известного режиссера Микеланджело Антониони и его прекрасной музы Моники Витти – иконы итальянского кино.
К сожалению, ничего в этом мире не бывает вечным – ни любовь, ни архитектурные шедевры. И сегодня разрушающийся культовый объект привлекает киноманов, журналистов и любопытных туристов со всего мира, которые надеются, что восстановление все-таки начнется.

Забытое наследие Микеланджело Антониони и Моники Витти, которое задумывалось как любовное гнездышко (La Cupola, Коста-Парадизо). | Фото: sardegnaabbandonata.it.

Забытое наследие Микеланджело Антониони и Моники Витти, которое задумывалось как любовное гнездышко (La Cupola, Коста-Парадизо). | Фото: sardegnaabbandonata.it.

 
Моника Витти и Микеланджело Антониони впервые побывали на уединенном склоне Коста-Парадизо в 1964 году. | Фото: nemesismagazine.it.

Моника Витти и Микеланджело Антониони впервые побывали на уединенном склоне Коста-Парадизо в 1964 году. | Фото: nemesismagazine.it.


 

На Сардинии есть место, среди зарослей средиземноморского кустарника с фантастическим видом на море, где сохранился странный во всех отношениях архитектурный объект, который хоть и пострадал от безжалостного воздействия времени, ветра и воды, тем не менее с ним связана одна из самых захватывающих историй. А началась она в 1964 году, в период съемок фильма Deserto Rosso («Красная пустыня», получил главный приз Венецианского кинофестиваля), в главной роли которого блистала непревзойденная итальянская актриса Моника Витти (Monica Vitti), а режиссером картины был Микеланджело Антониони (Michelangelo Antonioni). Это был не первый совместный их проект, да и отношения хоть и длились уже несколько лет, но были еще страстными и яркими.
Снимая натуру, на одном из пустынных склонов Коста-Парадизо (Costa Paradiso или «Райский берег»), земли которого местные жители считали бесполезными и безжизненными, творческий дуэт настолько влюбился в эту тишину и отрешенность от мира, что решился на покупку участка для дальнейшего строительства летней резиденции.
Понадобилось всего 2 года, чтобы на живописном склоне появился купольный дом (La Cupola, Коста-Парадизо). | Фото: tieganhurst.blogspot.com.

Понадобилось всего 2 года, чтобы на живописном склоне появился купольный дом (La Cupola, Коста-Парадизо). | Фото: tieganhurst.blogspot.com.

Летняя резиденция органично вписалась в природный ландшафт склона (La Cupola, Италия).

Летняя резиденция органично вписалась в природный ландшафт склона (La Cupola, Италия).


 

Довольно суровый, но в то же время прекрасный ландшафт как нельзя лучше подходил для создания уютного убежища, такого себе любовного гнездышка вдали от всеобщего внимания. Несколько лет ушло на приобретение участка и согласование проекта Дома-купола (La Cupola), который разработал один из самых известных архитекторов-новаторов ХХ века – Данте Бини (Dante Bini). К тому времени он уже прославился внедрением инновационных методик при возведении купольных/сферических домов бинишеллов (Binishell), представляющих собой «надувные» железобетонные конструкции. Именно такую технологию он использовал при строительстве дома для двух именитых представителей итальянского кино.
Вход в летнюю резиденцию осуществляется через второй уровень, к которому ведет мостик (La Cupola, Коста-Парадизо).

Вход в летнюю резиденцию осуществляется через второй уровень, к которому ведет мостик (La Cupola, Коста-Парадизо).

 

Примечательно: Основной принцип технологии Binishell, разработанный и усовершенствованный Данте Бини на протяжении многих лет созидания, заключается в заливке бетоном круглой мембраны, где уже внедрена арматурная оболочка. Затем мембрану надувают воздухонагнетателем до тех пор, пока конструкция не достигнет желаемой высоты, при этом постоянно поддерживается давление воздуха, и продолжается этот процесс до тех пор, пока бетон не затвердеет. Как только бетонная оболочка достигнет нужной степени стабильности и жесткости, насос выключают. Спустя некоторое время можно вырезать оконные и дверные проемы любой конфигурации и начинать отделочные работы.
Планировка купольного дома, который возвели с использованием технологии Binishell – надувной железобетонной конструкции (La Cupola, Италия).

Планировка купольного дома, который возвели с использованием технологии Binishell – надувной железобетонной конструкции (La Cupola, Италия).

 

Инновационный проект La Cupola предусматривал идеальную интеграцию резиденции в окружающую среду, а также использование местных строительных материалов, для максимально органичного слияния с природой куполообразного строения диаметром около 20 метров, и высотой 6 м. По сведениям авторов Novate.ru, при отделке фасада в бетонный раствор добавляли крошку розового песчаника, взятого из близлежащей скалы. Стоит сразу оговориться, что точных данных по планировке и конструкции уникального дома не имеется, поскольку Микеланджело Антониони в свое время запретил архитектору публиковать какую-либо информацию о летней резиденции и ее фотографии.
Причудливой формы окна украшают купольный дом (La Cupola, Коста-Парадизо).

Причудливой формы окна украшают купольный дом (La Cupola, Коста-Парадизо).

 

Только в 2013 году Данте Бини в интервью одному архитектурному изданию смог подробно рассказать, как происходил процесс планирования, строительства и отделки. По словам архитектора и промышленного дизайнера, создавшего множество уникальных сооружений сферической формы, каждый элемент конструкции и дизайна именитый режиссер изучал в подробностях, прежде чем дать согласие на внедрение. Его стремление все держать под контролем проявилось и во время строительства летней резиденции, хотя изначально он доверил это дело своей музе.
Выход во внутренний дворик (La Cupola, Италия). | Фото: sardegnaabbandonata.it.

Выход во внутренний дворик (La Cupola, Италия). | Фото: sardegnaabbandonata.it.


Скульптурные формы стен, перегородок и переходов (La Cupola, Коста-Парадизо).

Скульптурные формы стен, перегородок и переходов (La Cupola, Коста-Парадизо).

 

Интерьер этого дома абсолютно органичен, в нем нет прямых линий, если не считать вертикальных перегородок, поскольку Антониони хотел видеть динамичную обстановку вокруг, а не статичное пространство с ограниченным обзором. По этой причине в центре дома предусмотрен внутренний дворик с мини-садом, через который имеется проход в другую половину резиденции, что позволяло кардинально менять обстановку во время передвижения. Внутренний дворик от других помещений отделен стеклянными дверями, которые сразу же бросаются в глаза, куда бы не зашел, а сам он накрыт стеклянным куполом, пропускающим солнечный свет. А в ночное время обитатели резиденции могли еще и наблюдать за звездным небом.
Гостиная является центральной зоной открытой планировки (La Cupola, Коста-Парадизо).

Гостиная является центральной зоной открытой планировки (La Cupola, Коста-Парадизо).

 
Зона столовой находится рядом с гостиной (La Cupola, Италия). | Фото: harpersbazaar.com.

Зона столовой находится рядом с гостиной (La Cupola, Италия). | Фото: harpersbazaar.com.

 

Двухуровневая планировка дома позволила создавать различные по площади и высоте жилые пространства. Так, например, гостиная, являющаяся центральной зоной, имеет открытую планировку с двойной высотой, а это в самой высокой точке целых 6 метров. Здесь также предусмотрен потолочный люк, который помогал создавать динамичную обстановку. Игра света и тени являлась главным украшением жилого пространства, ведь дизайн интерьера подразумевал максимальную лаконичность. Белоснежные стены и мебель радиальной формы с четкими границами, полное отсутствие декора на стенах и перегородках, парящая лестница из пластов розового гранита, окна с видом на море и склон – всего этого оказалось достаточно, чтобы удовлетворить запросы звездной пары.

«Парящая» лестница создана из пластов розового гранита (La Cupola, Коста-Парадизо).

 

Всего в купольном доме влюбленных друг в друга и окружающий ландшафт знаменитостей, помимо гостиной-столовой и кухни обустроено пять «воздушных» спален и 4 ванные комнаты, соединенных между собой той самой каменной лестницей, проходящей через гостиную. Из спальни Антониони и Моники можно было выйти на террасу, где они принимали воздушные ванны и устраивали романтические вечера, наслаждаясь красотой открывающего пейзажа, который также был динамичным и ярким.
Летнюю резиденцию посещало много именитых гостей творческих профессий.

Летнюю резиденцию посещало много именитых гостей творческих профессий.

 
Уединенный отдых знаменитостей на террасе La Cupola (Коста-Парадизо, Италия). | Фото: elledecoration.ru.

Уединенный отдых знаменитостей на террасе La Cupola (Коста-Парадизо, Италия). | Фото: elledecoration.ru.

 

Стоит отметить, что Дом-купол является важным свидетельством истории итальянского кино. В те годы, когда в нем жила знаменитая пара, он был местом встречи режиссеров, актеров, сценаристов, художников, поэтов и представителей других творческих профессий. Среди именитых гостей были замечены: Тонино Гуэрра, Андрей Тарковский, Маха Мерил, Серджио Вакки и многие другие. Даже после разрыва звездной пары, Антониони частенько наведывался в любовное гнездышко, которое они с особым трепетом создавали с Моникой. Но когда боль утраты поутихла, и он забыл о свое купольном доме, оставив его на «растерзание» природной стихии и вандалам, которые стали беспрепятственно посещать La Cupola, ведь уже к концу прошлого века Коста-Парадизо превратился в курортную зону и количество туристов возросло в несколько раз (а значит и любопытствующих).

В 2014 году голландец Рем Колхас, один из самых известных архитекторов современности и куратор XIV Венецианской архитектурной биеннале, назвал проект Бини «одним из лучших архитектурных творений за последние сто лет». После публичного заявления подключилось и Министерство культурного наследия Италии, которое в 2015 году официально признало сооружение «значительным культурным объектом, представляющим особенный интерес», взяв летнюю резиденцию легендарных представителей кинематографа страны под охрану ради сохранности ее первоначальной структуры.
Около 40 лет летнее убежище звездной пары находится в запустении (La Cupola, Италия).

Около 40 лет летнее убежище звездной пары находится в запустении (La Cupola, Италия).

 

В 2016 году немецкий режиссер Фолькер Саттель снял документальный фильм «Купола», который был представлен на многочисленных кинофестивалях и смотрах по всему миру. Но несмотря на все усилия властей и общественности летняя резиденция находится в состоянии заброшенности. Справедливости ради стоит отметить, что энтузиасты, исследователи архитектуры и кино, а также представители ассоциации «De Rebus Sardois», интересующиеся его исторической и архитектурной ценностью, запустили петицию на платформе Change.org в пользу активизации работы по восстановлении культового объекта.

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de rebus sardois, ассоциация
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моника витти (vitti)
Андрей Тарковский
министерство культурного наследия, италия
дант бини (dante bini)
Michelangelo Antonioni
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серджио вакки
Микеланджело Антониони
фолькер саттель
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