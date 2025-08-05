Забытое наследие: любовное гнездышко Моники Витти и Микеланджело Антониони под угрозой разрушения

На «Райском берегу» Сардинии, среди заросшего кустарником холма можно увидеть удивительный Дом-купол, который в свое время считался одним из самых богемных мест отдыха. Его история началась с легкой руки всемирно известного режиссера Микеланджело Антониони и его прекрасной музы Моники Витти – иконы итальянского кино.
Забытое наследие Микеланджело Антониони и Моники Витти, которое задумывалось как любовное гнездышко (La Cupola, Коста-Парадизо). | Фото: sardegnaabbandonata.it.
Моника Витти и Микеланджело Антониони впервые побывали на уединенном склоне Коста-Парадизо в 1964 году. | Фото: nemesismagazine.it.
На Сардинии есть место, среди зарослей средиземноморского кустарника с фантастическим видом на море, где сохранился странный во всех отношениях архитектурный объект, который хоть и пострадал от безжалостного воздействия времени, ветра и воды, тем не менее с ним связана одна из самых захватывающих историй. А началась она в 1964 году, в период съемок фильма Deserto Rosso («Красная пустыня», получил главный приз Венецианского кинофестиваля), в главной роли которого блистала непревзойденная итальянская актриса Моника Витти (Monica Vitti), а режиссером картины был Микеланджело Антониони (Michelangelo Antonioni). Это был не первый совместный их проект, да и отношения хоть и длились уже несколько лет, но были еще страстными и яркими.
Понадобилось всего 2 года, чтобы на живописном склоне появился купольный дом (La Cupola, Коста-Парадизо). | Фото: tieganhurst.blogspot.com.
Летняя резиденция органично вписалась в природный ландшафт склона (La Cupola, Италия).
Довольно суровый, но в то же время прекрасный ландшафт как нельзя лучше подходил для создания уютного убежища, такого себе любовного гнездышка вдали от всеобщего внимания. Несколько лет ушло на приобретение участка и согласование проекта Дома-купола (La Cupola), который разработал один из самых известных архитекторов-новаторов ХХ века – Данте Бини (Dante Bini). К тому времени он уже прославился внедрением инновационных методик при возведении купольных/сферических домов бинишеллов (Binishell), представляющих собой «надувные» железобетонные конструкции. Именно такую технологию он использовал при строительстве дома для двух именитых представителей итальянского кино.
Вход в летнюю резиденцию осуществляется через второй уровень, к которому ведет мостик (La Cupola, Коста-Парадизо).
Примечательно: Основной принцип технологии Binishell, разработанный и усовершенствованный Данте Бини на протяжении многих лет созидания, заключается в заливке бетоном круглой мембраны, где уже внедрена арматурная оболочка. Затем мембрану надувают воздухонагнетателем до тех пор, пока конструкция не достигнет желаемой высоты, при этом постоянно поддерживается давление воздуха, и продолжается этот процесс до тех пор, пока бетон не затвердеет. Как только бетонная оболочка достигнет нужной степени стабильности и жесткости, насос выключают. Спустя некоторое время можно вырезать оконные и дверные проемы любой конфигурации и начинать отделочные работы.
Планировка купольного дома, который возвели с использованием технологии Binishell – надувной железобетонной конструкции (La Cupola, Италия).
Инновационный проект La Cupola предусматривал идеальную интеграцию резиденции в окружающую среду, а также использование местных строительных материалов, для максимально органичного слияния с природой куполообразного строения диаметром около 20 метров, и высотой 6 м. По сведениям авторов Novate.ru, при отделке фасада в бетонный раствор добавляли крошку розового песчаника, взятого из близлежащей скалы. Стоит сразу оговориться, что точных данных по планировке и конструкции уникального дома не имеется, поскольку Микеланджело Антониони в свое время запретил архитектору публиковать какую-либо информацию о летней резиденции и ее фотографии.
Причудливой формы окна украшают купольный дом (La Cupola, Коста-Парадизо).
Только в 2013 году Данте Бини в интервью одному архитектурному изданию смог подробно рассказать, как происходил процесс планирования, строительства и отделки. По словам архитектора и промышленного дизайнера, создавшего множество уникальных сооружений сферической формы, каждый элемент конструкции и дизайна именитый режиссер изучал в подробностях, прежде чем дать согласие на внедрение. Его стремление все держать под контролем проявилось и во время строительства летней резиденции, хотя изначально он доверил это дело своей музе.
Выход во внутренний дворик (La Cupola, Италия). | Фото: sardegnaabbandonata.it.
Скульптурные формы стен, перегородок и переходов (La Cupola, Коста-Парадизо).
Интерьер этого дома абсолютно органичен, в нем нет прямых линий, если не считать вертикальных перегородок, поскольку Антониони хотел видеть динамичную обстановку вокруг, а не статичное пространство с ограниченным обзором. По этой причине в центре дома предусмотрен внутренний дворик с мини-садом, через который имеется проход в другую половину резиденции, что позволяло кардинально менять обстановку во время передвижения. Внутренний дворик от других помещений отделен стеклянными дверями, которые сразу же бросаются в глаза, куда бы не зашел, а сам он накрыт стеклянным куполом, пропускающим солнечный свет. А в ночное время обитатели резиденции могли еще и наблюдать за звездным небом.
Гостиная является центральной зоной открытой планировки (La Cupola, Коста-Парадизо).
Зона столовой находится рядом с гостиной (La Cupola, Италия). | Фото: harpersbazaar.com.
Двухуровневая планировка дома позволила создавать различные по площади и высоте жилые пространства. Так, например, гостиная, являющаяся центральной зоной, имеет открытую планировку с двойной высотой, а это в самой высокой точке целых 6 метров. Здесь также предусмотрен потолочный люк, который помогал создавать динамичную обстановку. Игра света и тени являлась главным украшением жилого пространства, ведь дизайн интерьера подразумевал максимальную лаконичность. Белоснежные стены и мебель радиальной формы с четкими границами, полное отсутствие декора на стенах и перегородках, парящая лестница из пластов розового гранита, окна с видом на море и склон – всего этого оказалось достаточно, чтобы удовлетворить запросы звездной пары.
«Парящая» лестница создана из пластов розового гранита (La Cupola, Коста-Парадизо).
Всего в купольном доме влюбленных друг в друга и окружающий ландшафт знаменитостей, помимо гостиной-столовой и кухни обустроено пять «воздушных» спален и 4 ванные комнаты, соединенных между собой той самой каменной лестницей, проходящей через гостиную. Из спальни Антониони и Моники можно было выйти на террасу, где они принимали воздушные ванны и устраивали романтические вечера, наслаждаясь красотой открывающего пейзажа, который также был динамичным и ярким.
Летнюю резиденцию посещало много именитых гостей творческих профессий.
Уединенный отдых знаменитостей на террасе La Cupola (Коста-Парадизо, Италия). | Фото: elledecoration.ru.
Стоит отметить, что Дом-купол является важным свидетельством истории итальянского кино. В те годы, когда в нем жила знаменитая пара, он был местом встречи режиссеров, актеров, сценаристов, художников, поэтов и представителей других творческих профессий. Среди именитых гостей были замечены: Тонино Гуэрра, Андрей Тарковский, Маха Мерил, Серджио Вакки и многие другие. Даже после разрыва звездной пары, Антониони частенько наведывался в любовное гнездышко, которое они с особым трепетом создавали с Моникой. Но когда боль утраты поутихла, и он забыл о свое купольном доме, оставив его на «растерзание» природной стихии и вандалам, которые стали беспрепятственно посещать La Cupola, ведь уже к концу прошлого века Коста-Парадизо превратился в курортную зону и количество туристов возросло в несколько раз (а значит и любопытствующих).
Около 40 лет летнее убежище звездной пары находится в запустении (La Cupola, Италия).
В 2016 году немецкий режиссер Фолькер Саттель снял документальный фильм «Купола», который был представлен на многочисленных кинофестивалях и смотрах по всему миру. Но несмотря на все усилия властей и общественности летняя резиденция находится в состоянии заброшенности. Справедливости ради стоит отметить, что энтузиасты, исследователи архитектуры и кино, а также представители ассоциации «De Rebus Sardois», интересующиеся его исторической и архитектурной ценностью, запустили петицию на платформе Change.org в пользу активизации работы по восстановлении культового объекта.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии