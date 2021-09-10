Одержимые коллекционеры

В разных уголках нашей планеты живут люди, которых объединяет всепоглощающая страсть к коллекционированию причудливых и оригинальных предметов. Кто-то собирает бюстгальтеры или обувь, кто-то – настенные часы, жестяные коробки или складные картинки – пазлы.









Некоторые заядлые коллекционеры принадлежат к творческим профессиям, в частности, являются художниками или мастерами-ремесленниками. Остальные люди — просто энтузиасты своего дела, разместившие на небольшой площади частных домов и квартир не одну тысячу дорогих их сердцу вещей: от мягких игрушек до сувениров и одежды с тематикой «Звёздных войн» или комиксов о Супермене.



Некоторые коллекционеры, одержимые идеей пополнения своих собраний, со временем превращают хобби в профессию, открыв в своих жилищах настоящие музеи, а самые необычные коллекции удостаиваются права быть занесёнными в Книгу рекордов Гиннеса.



Предлагаем вашему вниманию фотографии некоторых коллекционеров на фоне их странных, порой даже жутковатых коллекций.



Герберт Чавес позирует в образе Кларка Кента, героя сериала «Тайны Смолвиля» — адаптированной для телевидения версии комиксов о Супермене

Для того чтобы добраться до некоторых экспонатов своей обширной коллекции, хранящейся в доме коллекционера в Сингапуре, Цзянь Яню приходится вставать на табурет

Необычный балкон Этаниса Гонсалеса в Венесуэльской столице вызывает ужас у соседей художника

Андреа Рохас позирует на фоне собственной коллекции кукол у себя дома в городе Эредия, расположенном в нескольких километрах к северу от столицы страны Сан-Хосе

Лондонский дом Маргарет Тайлер превратился в святилище Британской королевской семьи. Хозяйка дома в гостиной в окружении своих сокровищ

Ли Тао вытирает пыль со старинных часов в принадлежащем ему музее

Внушительная коллекция Иветт Дарден заняла всё жилое пространство её дома в Гранд-Халле в восточной Бельгии, так что хозяевам пришлось приобрести ещё одно дополнительное здание

Чжан Дафан позирует с одним из ценных экспонатов своей коллекции

Джордан Майкл Геллер на фоне линии кроссовок Air Jordan Retro, специально разработанной фирмой Nike для легенды баскетбола Майкла Джордана

Хе Пейци рядом со своим уникальным произведением

Юрий Крешков и его коллекция бутылок

Джина Лакуна собирает пазл для своего музея в городе Тагатай

Селин Корнет с игрушкой-пандой в своем доме в Аккуре

Эмелин Дюотой позирует на фоне своей пятнистой коллекции в своём доме в Сент-Омере на севере Франции

Чэнь Цзинчжу посетил с лекциями более тридцати учебных заведений по всей стране, где рассказывал девушкам о том, что ношение неправильно подобранного белья увеличивает риск заболевания. После лекций девушки с охотой дарят коллекционеру свои бюстгальтеры

Коллекция камней Луиджи Линери

Джеймс Бернс и его коллекция сувениров с символикой «Звёздных войн»