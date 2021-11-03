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Три копеечных рецепта, чтобы изготовить «таблетки» для посудомоечной машины самостоятельно


Как самостоятельно изготовить таблетки для посудомоечной машины.

Как самостоятельно изготовить таблетки для посудомоечной машины.

Посудомоечная машина - мечта каждой хозяйки. Но бывает так, что после ее приобретения дважды подумаешь, включать или нет, ведь таблетки для мытья стоят немало, да и в составе - сплошная «химия». Правда, есть несколько способов изготовления таблеток в домашних условиях. Отмывать посуду они будут не хуже, чем магазинные, но при этом приготовить их можно из безобидных копеечных средств.

Для начала разберем, чем же опасны специализированные средства. В составе таблеток часто можно увидеть хлор, фосфаты и ПАВ, те самые вещества, которые легко соединяют молекулы воды и жира для идеального очищения загрязненной посуды. Все эти вещества негативно влияют на наше здоровье, снижают иммунитет, способствуют развитию аллергических реакций. Словом, в случае, если можно избежать их использование, желательно применять более безопасные чистящие вещества.

Таблетки из соды, соли и лимонки


Как приготовить таблетки для посудомоечной машины на основе соды, соли и лимонки.

Как приготовить таблетки для посудомоечной машины на основе соды, соли и лимонки.

 

На то, чтобы изготовить дома таблетки для посудомоечной машины, вам потребуется немного времени и несколько ингредиентов, которые почти наверняка есть на каждой кухне.

Компоненты:

2 ст.
пищевой соды
1 ст. соли
0,5 ст. лимонной кислоты
1 ст. воды

Вначале нужно тщательно прогреть соду в духовке при температуре 200 градусов. Поместите туда 1 стакан соды, высыпанной на противень, и регулярно помешивайте, чтобы не пригорела. Когда достанете, сода должна быть рыхлой и матовой, теперь из нее можно формировать таблетки.
Таблетки оставить до высыхания в формах для льда.

Таблетки оставить до высыхания в формах для льда.

 

Соду, поджаренную в духовке, нужно в миске смешать со стаканом «свежей», затем добавить к смеси лимонку и соль. Затем залить часть воды, подождать, пока пена осядет. Продолжить доливать воду в несколько этапов, пока вся жидкость не будет перемешана с ингредиентами. Получившуюся пасту быстро разложить в формочки для льда, оставить на час для высыхания. Чтобы таблетки было удобнее хранить, их можно достать и сложить в стеклянную банку. Использовать по необходимости.

Таблетки из соды, английской соли и буры


Таблетки для посудомоечной машины на основе соды, английской соли и буры.

Таблетки для посудомоечной машины на основе соды, английской соли и буры.

 

Есть еще один простой способ приготовить таблетки для посудомойки.

Компоненты:

500 г магнезии
150 г соды
200 г буры
40 г лимонного сока
Любое эфирное масло (несколько капель)

Эта смесь готовится без добавления воды, увлажняются ингредиенты за счет лимонного сока. Нужно смешать все компоненты, разложить в формы получившуюся пасту, высушить. Применять так же, как и обычные таблетки: добавлять по одной при мойке посуды.

Таблетки из горчицы и соды


Таблетки для мытья посуды на основе горчицы.

Таблетки для мытья посуды на основе горчицы.

 

Компоненты:
2 ст. ложки мелко измельченной горчицы
1 ст. ложка соды
1,5 ст. ложки горячей воды

Сухие компоненты смешиваем, добавляем воду, чтобы паста получилась однородной, формируем таблетки при помощи форм для льда. Горчица и сода - совершенно безопасны для здоровья, при этом эффективно отчищают загрязнения с посуды.

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Три копеечных рецепта, чтобы изготовить «таблетки» для посудомоечной машины самостоятельно

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Три копеечных рецепта, чтобы изготовить «таблетки» для посудомоечной машины самостоятельноПодписаться на мой Instagram
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