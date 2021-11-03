Три копеечных рецепта, чтобы изготовить «таблетки» для посудомоечной машины самостоятельно

Как самостоятельно изготовить таблетки для посудомоечной машины.

Таблетки из соды, соли и лимонки

Как приготовить таблетки для посудомоечной машины на основе соды, соли и лимонки.

Таблетки оставить до высыхания в формах для льда.

Таблетки из соды, английской соли и буры

Таблетки для посудомоечной машины на основе соды, английской соли и буры.

Таблетки из горчицы и соды

Таблетки для мытья посуды на основе горчицы.