Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Стойка-держатель пригодится в тех случаях, когда нужно в одиночку распилить бревна или доски с помощью бензопилы или ручной ножовки по дереву.

Приспособление позволяет надежно зафиксировать бревна и доски на небольшой высоте от земли, благодаря чему пилить пиломатериалы будет намного удобнее.

Бревна или доски закрепляется с помощью металлических зубьев треугольной формы, расположенных в нижней части стойки. Благодаря этому обеспечивается полная неподвижность заготовок во время их распиловки.

Идеей изготовления стойки-держателя с нами поделился автор YouTube канала Mr Novruz. Берите идею себе на заметку — приспособление реально облегчает работу с пиломатериалами.

Пошаговый процесс изготовления самодельной стойки-держателя

Необходимые материалы:

квадратный пруток из металла;

стальная круглая труба;

строительный уголок;

металлическая полоса;

пружины;

квадратная профильная труба.

В первую очередь, с помощью болгарки нужно отрезать от металлического квадратного прутка заготовки одинаковой длины.

Количество квадратных прутков может быть разным — зависит от расстояния между стойками.

Длина каждой заготовки составляет 26 см.

На следующем этапе обтачиваем концы заготовок на заточном станке или с помощью УШМ с лепестковым кругом.

Далее необходимо разметить кусок круглой трубы — вооружаемся рулеткой и маркером, и ставим отметки (риски) на расстоянии 2,5 см друг от друга.

Болгаркой разрезаем круглую трубу на размеченные отрезки, и получаем кольца. Количество колец должно соответствовать количеству квадратных прутков.

После этого необходимо будет приварить квадратные прутки к кольцам. После сварки нужно будет обить шлак и зачистить сварные швы.

Надеваем кольца со штырями на круглую трубу (она должна быть меньшего диаметра, чем кольца), и обрезаем ее до нужной длины.

Далее нам потребуется металлический уголок. Отрезаем заготовку требуемой длины, размечаем ее, и вырезаем в ней треугольные зубья.

Сборка приспособления

По краям металлического уголка необходимо будет приварить две стойки из квадратной профильной трубы. А к верхней части стоек приваривается вторая часть конструкции.

Отрезаем металлическую полосу, размечаем заготовку и сверлим в ней отверстия. А в просверленные отверстия вставляются концы пружин.

По краям металлической полосы привариваются еще два отрезка полосы, потом привариваем деталь к стойкам из профтрубы.

Собираем всю конструкцию целиком, а свободные концы пружин цепляем за штыри из квадратного прутка. И в завершении останется только закрепить собранную конструкцию на подставке.