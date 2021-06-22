С нами не соскучишься!

7 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    То что "самый страшный ЗВЕРЬ на планете Земля человеческая самка" известно. Как известно и то, что НИ ОДНО матриархал...Женщины-воины: яр...
  • Wlad Wlad
    Угу, если бы еще хоть один современный "ученый" привел определение термину "деньги" - цены бы им не было.Как древние майя ...
  • Wlad Wlad
    На данный момент все мысли Будды являются БЕЛЫМ ШУМОМ для современных людей имеющих "образование без образованности" ...Восемь уроков Буд...

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Стойка-держатель пригодится в тех случаях, когда нужно в одиночку распилить бревна или доски с помощью бензопилы или ручной ножовки по дереву. 

Приспособление позволяет надежно зафиксировать бревна и доски на небольшой высоте от земли, благодаря чему пилить пиломатериалы будет намного удобнее. 

Бревна или доски закрепляется с помощью металлических зубьев треугольной формы, расположенных в нижней части стойки. Благодаря этому обеспечивается полная неподвижность заготовок во время их распиловки.

Идеей изготовления стойки-держателя с нами поделился автор YouTube канала Mr Novruz. Берите идею себе на заметку — приспособление реально облегчает работу с пиломатериалами. 

Пошаговый процесс изготовления самодельной стойки-держателя

Необходимые материалы:

  • квадратный пруток из металла;
  • стальная круглая труба;
  • строительный уголок;
  • металлическая полоса;
  • пружины;
  • квадратная профильная труба. 

В первую очередь, с помощью болгарки нужно отрезать от металлического квадратного прутка заготовки одинаковой длины. 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Количество квадратных прутков может быть разным — зависит от расстояния между стойками. 

Длина каждой заготовки составляет 26 см. 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

На следующем этапе обтачиваем концы заготовок на заточном станке или с помощью УШМ с лепестковым кругом.

 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Далее необходимо разметить кусок круглой трубы — вооружаемся рулеткой и маркером, и ставим отметки (риски) на расстоянии 2,5 см друг от друга. 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Болгаркой разрезаем круглую трубу на размеченные отрезки, и получаем кольца. Количество колец должно соответствовать количеству квадратных прутков. 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

После этого необходимо будет приварить квадратные прутки к кольцам. После сварки нужно будет обить шлак и зачистить сварные швы. 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Надеваем кольца со штырями на круглую трубу (она должна быть меньшего диаметра, чем кольца), и обрезаем ее до нужной длины. 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Далее нам потребуется металлический уголок. Отрезаем заготовку требуемой длины, размечаем ее, и вырезаем в ней треугольные зубья. 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Сборка приспособления

По краям металлического уголка необходимо будет приварить две стойки из квадратной профильной трубы. А к верхней части стоек приваривается вторая часть конструкции. 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Отрезаем металлическую полосу, размечаем заготовку и сверлим в ней отверстия. А в просверленные отверстия вставляются концы пружин. 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

По краям металлической полосы привариваются еще два отрезка полосы, потом привариваем деталь к стойкам из профтрубы. 

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Собираем всю конструкцию целиком, а свободные концы пружин цепляем за штыри из квадратного прутка. И в завершении останется только закрепить собранную конструкцию на подставке. 

Видео по теме:



Источник: https://sdelairukami.ru/stojka-derzhatel-dlya-raspilovki-bre...

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх