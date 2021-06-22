Стойка-держатель для распиловки бревен и досок

Стойка-держатель пригодится в тех случаях, когда нужно в одиночку распилить бревна или доски с помощью бензопилы или ручной ножовки по дереву.
Приспособление позволяет надежно зафиксировать бревна и доски на небольшой высоте от земли, благодаря чему пилить пиломатериалы будет намного удобнее.
Бревна или доски закрепляется с помощью металлических зубьев треугольной формы, расположенных в нижней части стойки. Благодаря этому обеспечивается полная неподвижность заготовок во время их распиловки.
Идеей изготовления стойки-держателя с нами поделился автор YouTube канала Mr Novruz. Берите идею себе на заметку — приспособление реально облегчает работу с пиломатериалами.
Пошаговый процесс изготовления самодельной стойки-держателя
Необходимые материалы:
- квадратный пруток из металла;
- стальная круглая труба;
- строительный уголок;
- металлическая полоса;
- пружины;
- квадратная профильная труба.
В первую очередь, с помощью болгарки нужно отрезать от металлического квадратного прутка заготовки одинаковой длины.
Количество квадратных прутков может быть разным — зависит от расстояния между стойками.
Длина каждой заготовки составляет 26 см.
На следующем этапе обтачиваем концы заготовок на заточном станке или с помощью УШМ с лепестковым кругом.
Далее необходимо разметить кусок круглой трубы — вооружаемся рулеткой и маркером, и ставим отметки (риски) на расстоянии 2,5 см друг от друга.
Болгаркой разрезаем круглую трубу на размеченные отрезки, и получаем кольца. Количество колец должно соответствовать количеству квадратных прутков.
После этого необходимо будет приварить квадратные прутки к кольцам. После сварки нужно будет обить шлак и зачистить сварные швы.
Надеваем кольца со штырями на круглую трубу (она должна быть меньшего диаметра, чем кольца), и обрезаем ее до нужной длины.
Далее нам потребуется металлический уголок. Отрезаем заготовку требуемой длины, размечаем ее, и вырезаем в ней треугольные зубья.
Сборка приспособления
По краям металлического уголка необходимо будет приварить две стойки из квадратной профильной трубы. А к верхней части стоек приваривается вторая часть конструкции.
Отрезаем металлическую полосу, размечаем заготовку и сверлим в ней отверстия. А в просверленные отверстия вставляются концы пружин.
По краям металлической полосы привариваются еще два отрезка полосы, потом привариваем деталь к стойкам из профтрубы.
Собираем всю конструкцию целиком, а свободные концы пружин цепляем за штыри из квадратного прутка. И в завершении останется только закрепить собранную конструкцию на подставке.
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Источник: https://sdelairukami.ru/stojka-derzhatel-dlya-raspilovki-bre...
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