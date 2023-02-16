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Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке до 1963 года носил название Аэропорт Айдлуайлд. В начале 1960-х годов на территории аэропорта были построены несколько новых терминалов в футуристическом стиле, которые сразу же превратились в одну из видных достопримечательностей города.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Терминал Pan American Airlines.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Площадь терминала Trans World Airlines, строительство которого продолжалось более двух лет, составляла свыше 8 тысяч квадратных метров. Бетонную крышу весом 5 тысяч тонн поддерживают четыре опоры. Архитектор: Ээро Сааринен (Eero Saarinen)

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Витражи, разработанные дизайнером Робертом Соуэрсом (Robert Sowers), украшают фасад терминала American Airlines в Аэропорту Айдлуайлд.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Плоская крыша терминала Pan American Airlines сама по себе служила туристической достопримечательность.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

На переднем плане: фонтан Свободы в Аэропорту Айдлуайлд. На заднем плане: зона прибытия международных рейсов и 11-этажная диспетчерская вышка.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Инсталляция «Полёт» скульптора Александра Колдера (Alexander Calder) украшает зал прибытия международных рейсов Аэропорта Айдлуайлд.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Знаки зодиака украшают стеклянный фасад терминала American Airlines.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Оригинальное освещение интерьера достигается за счёт 100-метрового витражного остекления южного фасада терминала American Airlines. Цвета меняются в зависимости от положения солнца.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

На переднем плане: терминал Eastern Airlines. На заднем плане: тернинал Pan American Airways.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

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