Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 1961-м году

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке до 1963 года носил название Аэропорт Айдлуайлд. В начале 1960-х годов на территории аэропорта были построены несколько новых терминалов в футуристическом стиле, которые сразу же превратились в одну из видных достопримечательностей города.







Терминал Pan American Airlines.







Площадь терминала Trans World Airlines, строительство которого продолжалось более двух лет, составляла свыше 8 тысяч квадратных метров. Бетонную крышу весом 5 тысяч тонн поддерживают четыре опоры. Архитектор: Ээро Сааринен (Eero Saarinen)







Витражи, разработанные дизайнером Робертом Соуэрсом (Robert Sowers), украшают фасад терминала American Airlines в Аэропорту Айдлуайлд.







Плоская крыша терминала Pan American Airlines сама по себе служила туристической достопримечательность.











На переднем плане: фонтан Свободы в Аэропорту Айдлуайлд. На заднем плане: зона прибытия международных рейсов и 11-этажная диспетчерская вышка.















Инсталляция «Полёт» скульптора Александра Колдера (Alexander Calder) украшает зал прибытия международных рейсов Аэропорта Айдлуайлд.















Знаки зодиака украшают стеклянный фасад терминала American Airlines.







Оригинальное освещение интерьера достигается за счёт 100-метрового витражного остекления южного фасада терминала American Airlines. Цвета меняются в зависимости от положения солнца.



















На переднем плане: терминал Eastern Airlines. На заднем плане: тернинал Pan American Airways.



















с





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





