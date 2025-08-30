Что сделать из старого холодильника, чтобы он вписался в обстановку дачи

Обычно, если холодильник ломается, ему одна дорога – на свалку или, в крайнем случае, на запчасти. А как насчет того, чтобы подарить бытовому прибору новую жизнь? Вы удивитесь, но он очень пригодится на даче.







Сегодня мы расскажем, как можно использовать холодильник не по назначению. Спойлер: из него получится сделать не только шкаф.

Идея 1: Грядка

Идея 2: Парник

Идея 3: Клумба

Идея 4: Погреб

Идея 5: Будка для домашнего питомца

Идея 6: Улей

Идея 7: Шкаф для хранения

Идея 8: Полка для телевизора

Идея 9: Мини-бар

Из холодильника получится отличная высокая грядкаЕсли вы решили сделать в саду или на огороде высокую грядку, большая холодильная камера придется как нельзя кстати. Визуально такие грядки напоминают слоеный пирог или салат, который закладывают в большую емкость прямоугольной формы. Короб может быть каменным, металлическим, деревянным или пластиковым.Чтобы не тратить время на сооружение тепловой грядки, используйте в качестве основы корпус старого холодильника. Единственное, на что вам нужно будет потратить время – на создание дренажных отверстий, чтобы внутри короба не застаивалась вода. После того, как вы их просверлите, приступайте непосредственно к созданию грядки.Здесь важно правильно выложить слои: в качестве первого используйте ветки и щепки, в качестве второго – сено, яичную скорлупу, овощные и фруктовые очистки. Затем засыпьте короб древесной золой и в конце сделайте слой почвы. Обратите внимание, что такую грядку лучше делать не весной, прямо перед посадкой, а осенью, чтобы у компоста было время перепреть.Накройте парник подходящим материаломПродолжая огородническую тему, нельзя не упомянуть парник. Старый холодильник вполне можно использовать в качестве подобного сооружения.Как и в предыдущем пункте, на дне прибора нужно будет сделать отверстия, наполовину вкопать в землю и заполнить питательным грунтом. Когда все будет готово, установите над холодильником дуги и натяните пленку. Важно хорошо ее зафиксировать, чтобы не было сквозняков.Поливайте землю и скоро вырастут цветыПредыдущие варианты полезны и практичны, но с ними придется повозиться. Если же у вас нет времени «изобретать велосипед» и хочется максимально простых решений, сделайте из нерабочего холодильника необычную клумбу для цветов. Так вы точно добавите своему цветнику изюминку, сделаете его красивым и оригинальным. Еще один плюс такого изобретения заключается в том, что до цветов не доберутся вредители, например, кроты или грызуны, которые часто повреждают луковичные культуры. Кстати, в клумбу необязательно сажать исключительно декоративные растения – там отлично будут смотреться и съедобные, поэтому выбирайте то, что вам нужнее.Конечно, старый холодильник не сможет заменить полноценный погреб, который является обязательным элементом на даче, но в качестве дополнительного места для хранения его вполне можно использовать. В такой импровизированный погреб можно будет складывать овощи и корнеплоды, такие как картофель, свеклу, морковь, яблоки. До наступления сильных морозов продукты отлично будут себя там чувствовать.Что нужно сделать? Выройте яму, поставьте в нее холодильник таким образом, чтобы крышка находилась почти на уровне земли, зафиксируйте и положите внутрь солому либо опилки. Вуаля – погреб готов! Разместить его можно где угодно, но лучше прямо на огороде, чтобы можно было складывать продукты внутрь сразу после сбора урожая.Постелите в «будку» подушку и поставьте миску для еды и водыЕсли ваш питомец живет на даче, и у него пока нет собственного домика, советуем рассмотреть в качестве «жилья» нерабочий холодильник. Поставьте его около крыльца или в другом месте на участке, постелите внутрь старую одежду либо полотенца и покажите домашним любимцам, что они могут здесь жить. Конечно, для зимы это не очень хорошее решение, так как металлический корпус холодильника быстро охлаждается, зато летом животные будут себя в нем чувствовать более, чем комфортно. Импровизированная будка защитит от ветра и дождей, а это самое главное.Не слишком эстетично, зато практичноНаверняка все люди, которые связаны с пчеловодством, сейчас поморщились, ведь холодильник в качестве улья выглядите не слишком эстетично. Однако, если нет никаких других вариантов, агрегат станет вполне надежным убежищем для пчел. В крайнем случае вы можете использовать холодильник для хранения, например, держать в нем пустые сотовые рамы или инвентарь, необходимый для сбора меда.Холодильник подойдет для хранения посуды и одеждыЕсли площадь кухни на даче позволяет, поставьте туда старый холодильник и используйте его для хранения посуды. Для начала разместите на полках тарелки и стаканы, а затем (если останется место) кастрюли и сковороды. Что касается морозильных ящиков, то они идеально подойдут для кухонной утвари, например, блендера, миксера, вафельницы и пр.Следующая комната, в которую отлично впишется неработающий холодильник – детская. Если игрушки вечно разбросаны по дому и уже не помещаются в коробках, попросите ребенка складывать их в холодильник. Наверняка ему будет интересно, ведь это не совсем стандартный вариант хранения машинок, кукол и конструкторов.Любите виниловые грампластинки, и за много лет собрали уже целую коллекцию? Самое время подумать, где вы их будете хранить, ведь важно укрыть пластинки от пыли и солнечного света. Конечно, можно использовать обычный шкаф, но, во-первых, наверняка вам есть, что там хранить, а во-вторых, это будет не так интересно. По соседству с пластинками можно разместить кассеты, компакт-диски и старый транзисторный приемник, который уже давно пора починить, но все руки не доходят.Холодильник также может стать альтернативой книжному шкафу. Пусть каждая полка «отвечает» за определенную тему или жанр. Например, на одной будут стоять книги и журналы, связанные с садоводством, на другой – кроссворды, на третьей – сборники с любимыми стихотворениями.Телевизор внутри неработающего холодильникаНадоело постоянно стирать пыль с экрана телевизора? У нас есть решение проблемы. Да-да, тот самый холодильник. Конечно, он не подойдет для большой плазмы, но для старенького телевизора, который обычно с квартиры переезжает на дачу, станет прекрасным убежищем. Когда захотите посмотреть пару серий любимого сериала, просто откройте дверцу холодильника, а когда выключите телевизор – закройте. Так на технике будет скапливаться минимум пыли.Заполните ящики холодильника льдомЕсли дверца холодильника плотно закрывается, прибор можно использовать как своеобразный термос. Установите его на летней кухне и храните там напитки. Только не забудьте положить в отсеки лед – так вода, сок и прочие напитки будут дольше оставаться холодными. Кстати, при желании к холодильнику можно прикрепить колесики, чтобы вы в любой момент могли передвинуть его, куда нужно. И не забудьте задекорировать свой мини-бар. Для этих целей можно использовать краску, обои, самоклеящуюся пленку, декоративные наклейки и прочие материалы.