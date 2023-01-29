22 совета от знаменитых дизайнеров о том, как быть настоящей женщиной
Быть женщиной — искусство. И у каждой свои хитрости, особый шарм и аромат духов. Но никто так хорошо не разбирается в обаянии и красоте, как непревзойденные законодатели моды. Мы уверены, что именно им удалось понять всю суть женской натуры и озвучить советы, которые должна знать каждая из нас.
Настоящая женщина должна быть вредная и капризная. Кристиан Диор
Возраст для женщины не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих. Коко Шанель
Руки — визитная карточка девушки. Шея ее паспорт. Грудь — загранпаспорт. Коко Шанель
Забота о выборе туфель никогда не бывает чрезмерной. Слишком много женщин думает, что они не важны, но реальным подтверждением элегантности женщины является то, что у нее на ногах. Кристиан Диор
Лучший модный аксессуар женщины — красивый мужчина! Коко Шанель
Не углубляйтесь в тренды. Не позволяйте моде завладеть вами, решайте сами, кто вы, что вы хотите выразить своей одеждой и образом жизни. Джанни Версаче
Каждый съеденный кусок остается во рту две минуты, два часа в животе и два месяца на бедрах. Кристиан Диор
Быть элегантной не значит бросаться в глаза. Это значит врезаться в память. Джорджио Армани
Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа. Кристиан Диор
Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним. Коко Шанель
То, что вы носите, означает, как вы презентуете себя миру, особенно сейчас, когда контакты между людьми такие быстрые. Мода — это непосредственный язык, понятный без перевода. Миучча Прада
Если у вас кривые ноги — носите глубокое декольте. Кристиан Диор
Ходите всегда так, как если бы за вами следовали трое мужчин. Оскар де ла Рента
Вы не можете подделать шик, но можете быть шикарной в фальшивых мехах. Карл Лагерфельд
Не бывает некрасивых женщин — бывают ленивые. Коко Шанель
Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть. Коко Шанель
Туфли трансформируют выражение и осанку вашего тела. Они поднимают вас вверх как физически, так и эмоционально. Кристиан Лубутен
Хорошо скроенное платье идет любой женщине. Точка! Коко Шанель
Заботу о красоте надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Коко Шанель
Покупайте меньше, выбирайте лучше и делайте это сами! Вивьен Вествуд
Остерегайтесь оригинальности. В женской моде оригинальность может привести к маскараду. Коко Шанель
Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм. Коко Шанель
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