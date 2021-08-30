7 вещей, которым можно и нужно подарить вторую жизнь

У большинства людей дача является не только местом, где можно отдохнуть, подышать свежим воздухом, посадить небольшой огород, но и территорией, которая становится пристанищем многих ненужных вещей.

Предлагаем дать им вторую жизнь: использовать для оформления участка, создавать с их помощью оригинальные клумбы. В этой статье вы найдете идеи повторного применения старых вещей, начиная от чемоданов, и заканчивая стульями. Возможно, что-то вы захотите взять на заметку.

1. Тазы

Из таза можно сделать оригинальный водоем.

Если у вас есть старый таз, которым никто уже не пользуется, то вы вполне можете стать обладателем маленького симпатичного водоема. Перед тем, как приступать к работе, осмотрите таз: возможно у него ржавое или дырявое дно. В этом случае у вас есть два варианта решения проблема: либо застелить его строительной пленкой, либо обмазать цементным раствором. Второй вариант будет прочнее и надежнее. К тому же, если вы собираетесь поселить в пруду лягушек, то им гораздо легче будет выбираться на поверхность по цементу, а не по скользкой пленке. После того, как вы забетонируете таз, и он высохнет, покрасьте его внутри черной водоотталкивающей краской, чтобы усилить отражательные свойства.

2. Стулья

Место для будущего пруда лучше выбирать не на солнце, а в тени, чтобы вода не цвела. И обязательно украсьте самодельный водоем ракушками, водными растениями и галькой, чтобы он выглядел, как настоящий.

Стулья являются отличной основой для детских качелей.

Из старых ветхих стульев могут получиться замечательные детские качели. Все, что вам нужно – отрезать ножки, укрепить дно доской, и прикрепить к полученной конструкции цепи либо прочные веревки. Также можно покрасить качели в яркий цвет, чтобы они выглядели более привлекательно для деток. Кстати, так как у нас безотходное производство, то отрезанные ножки можете использовать в качестве колышков для подвязки садовых растений.

Из стульев можно сделать удобную скамейку для веранды.

А если у вас завалялось несколько старых стульев, то соорудите из них скамейку. Для этого их нужно соединить снизу общей доской, а сверху положить большую подушку, которой хватит сразу на три сиденья.

3. Кровати

Из кровати получится отличная лавка.

Садовую лавочку можно сделать не только из старых стульев, но и из ненужной кровати. Она сможет украсить ваш дачный участок и стать любимым местом для общения всех членов семьи. Решетка для матраса, которую вы снимите со старой кровати, станет замечательной опорой для вьющихся цветов, таких как ипомея, квамоклит, момордика и другие.

Старая кровать может стать яркой клумбой.

Кстати о растениях: кровать также можно использовать в качестве оригинальной клумбы. Идеальным наполнением для нее станут низкорослые цветы.

4. Бочки

Бочка может превратиться в удобное кресло.

С этим предметом придется повозиться, но результат того стоит. Из бочки можно соорудить уютной кресло, которое станет достойным украшением веранды, беседки или дачного участки. Для того, чтобы воплотить оригинальную идею в жизнь, вам нужно будет отрезать часть бочки при помощи болгарки и положить на дно мягкую подушку.

Если вы на все руки мастер, то можете попробовать и более сложное изобретение. Например, мангал-барбекю. Вам кажется, что это невозможно? Вовсе нет. Просто разрежьте бочку пополам и установите на прочные опоры.

Хороший мангал можно вырезать из железной бочки.

Для тех людей, у которых нет времени заниматься сложным оформлением, есть очень простой вариант – наполнить бочку землей и высадить в нее цветы.

5. Газеты

Мульчирование газетами - отличный вариант, если вы хотите уберечь грядки от сорняков.

Если вы думаете, что газеты можно применять только как упаковку, то вы ошибаетесь. Из прессы получится отличное покрытие для поверхности почвы, которое поможет избавиться от сорняков. Просто положите возле каждого растения газету, и трава не пробьется через нее. Не забудьте закрепить ее камнем или присыпать землей, чтобы прессу не сдуло ветром. Такая мульча прослужит очень долго, при условии жаркой погоды. Ну а когда она намокнет, то станет натуральным компостом для почвы, что положительно отразится на вашей рассаде и цветах. Если вы не в восторге от внешнего вида огорода, то замаскируйте газеты сухой травой – будет красиво и естественно.

Совет: Не используйте для данных целей цветные журналы и газеты, ведь содержащаяся в них краска может негативно повлиять на почву.

6. Чемодан

Из чемодана можно сделать красивый винтажный столик.

У многих людей в квартире завалялись старые чемоданы еще с советских времен. Так вот, не спешите их выкидывать. Как говорилось в русской народной сказке, они вам еще пригодятся. Есть несколько вариантов переделки этой вещи: прикроватная тумба, журнальный столик, кровать для кошек, шкафчик для ванной комнаты и много других вариантов, о которых вы можете прочитать в наших материалах.

Если сложить несколько чемоданов друг на друга, то получится функциональная стойка.

Если у вас есть несколько чемоданов разных размеров, то можно сделать оригинальную стойку, просто разместив их друг на друге. На такой подставке можно разместить лампу, телевизор или другую бытовую технику.

7. Трубы

Трубы могут стать опорой для растений.

Если вы приезжаете на дачу не только, чтобы отдохнуть от городской суеты, но и желая посадить рассаду, то сразу проверьте, нет ли дома старых труб либо их остатков. Скрепленные фрагменты, вкопанные в землю, послужат прочной опорой для огурцов, помидоров и некоторых других растений. Также трубы могут стать основой для беседки. Просто нужно будет сделать из них надежный каркас и посадить рядом вьющиеся цветы.

Трубы ПВХ станут прочным каркасом для беседки во дворе.

Еще один вариант использования предмета – создание практичной калитки. Вам понадобятся несколько коротких труб, которые нужно будут скрепить между собой.

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