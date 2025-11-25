Скандальные выходки российского теннисиста Даниила Медведева

23-летний российский теннисист Даниил Медведев еще не очень хорошо известен публике, но зато коллеги-спортсмены его уважают и боятся. Сейчас он занимает четвертое место в мировом рейтинге в одиночном разряде. И это явно не предел! Правда, поведение Даниила на корте оставляет желать лучшего…





Почему ему свистят?

«Заплатил» судье

История с полотенцем

Неприличные жесты

Танцы на корте

Штрихи к портрету