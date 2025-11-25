С нами не соску...
Скандальные выходки российского теннисиста Даниила Медведева

23-летний российский теннисист Даниил Медведев еще не очень хорошо известен публике, но зато коллеги-спортсмены его уважают и боятся. Сейчас он занимает четвертое место в мировом рейтинге в одиночном разряде. И это явно не предел! Правда, поведение Даниила на корте оставляет желать лучшего… Скандальные выходки российского теннисиста Даниила Медведева

Почему ему свистят?


Обычно теннисистам аплодируют и кричат что-нибудь подбадривающее. Медведева публика недолюбливала с самого начала, поскольку в начале прошлого года он появился буквально из ниоткуда, выиграл один турнир, затем второй… А в этом году ему везет еще больше! Благодаря жесткой манере игры, когда соперник не может предугадать, куда полетит мяч, Медведев за прошлый год поднялся с 65-го места на 16-е, а в этом он уже на четвертом (и сезон еще не окончен). Скандальные выходки российского теннисиста Даниила Медведева С каждым новым турниром зрители все больше его любили… но свистеть не перестали. Теперь уже одобрительно и по традиции! А Даниил только рад этому, поскольку звание «злодея» или «тролля» он уже заслужил.

«Заплатил» судье


Скандальные выходки российского теннисиста Даниила Медведева Два года назад на Уимблдонском турнире Медведев, тогда еще один из сотен игроков, неожиданно достал кошелек и насыпал монет… в судейское кресло! Это случилось после игры, когда он проиграл Рубену Бемельмансу и они оба подошли пожать судье руку. Даниила можно было понять: после проигрыша явно был не в себе. Его оштрафовали на 14,5 тысячи долларов: 4000 — за неуслышанное предупреждение, 3000 — за штрафной балл, а остальное — за выходку. Он, конечно, долго извинялся… Но тот эпизод был первым в долгой череде примеров неспортивного поведения.

История с полотенцем


Скандальные выходки российского теннисиста Даниила Медведева Обычно спортсмены ведут себя мирно и неагрессивно, особенно с персоналом. Однако Даниил Медведев не таков! Игра требует стальных нервов, но они иногда сдают. 31 августа на турнире US Open против Фелисиано Лопеса он не взял, а просто вырвал полотенце из рук болбоя — человека, обслуживающего корт (подает мячи и полотенца и т. п.). Это настроило публику против Медведева, потому что вести себя так просто некрасиво. Судья заметил его поступок и решил оштрафовать за неспортивное поведение. Но этим дело не закончилось.

Неприличные жесты


Скандальные выходки российского теннисиста Даниила Медведева Тот матч наверняка войдет в историю как один из самых хулиганских на турнирах такого уровня. Полотенце было лишь первым шагом, вскоре Медведев бросил на корт ракетку, в результате чего она треснула! Это не запрещено правилами — по сути такого правила вообще нет, поскольку так никто не делает. Кроме него. Болельщики продолжили шуметь. Тогда Медведев сложил из пальцев руки международно понятную комбинацию и показал трибунам. Дважды! Судья это не заметил, но на видеоповторе (и по реакции зрителей) всё стало ясно. В итоге Даниила Медведева оштрафовали за средний палец на 4000 долларов, а еще 5000 ушло из его кармана за неспортивное поведение. Правда, заработал он за этот турнир 280 тысяч долларов призовых, проиграв в финале Рафаэлю Надалю. В общем, может себе позволить поведение за рамками нормального! «Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать!» — заявил Даниил Медведев после матча. Эту фразу процитировали СМИ всего мира, и она явно прибавила молодому спортсмену поклонников.

Танцы на корте


Скандальные выходки российского теннисиста Даниила Медведева В следующем матче на том же турнире Медведев сдерживал себя как мог. Публика решительно освистывала его, а он в ответ показывал уже не средний, а указательный палец: мол, ай-ай-ай, ребята! В конце матча с Домиником Кепфером он сделал несколько танцевальных па и помахал в такт руками. Это тоже не запрещено правилами, и так тоже никто не делает, кроме него. Не оправдывая себя, а просто констатируя факт, после турнира Медведев рассказал, что у него сильно болит колено и перед игрой он пьет болеутоляющие.

Штрихи к портрету


Очевидно, хулиганское поведение привлекает внимание публики ничуть не меньше, чем череда побед (в этом году он уже выиграл 4 турнира, еще в двух дошел до финала, всего выходит 6 финалов подряд). Так что болельщиков у него только прибавляется. Скандальные выходки российского теннисиста Даниила Медведева А вот рассчитывать на завоевание его сердца не стоит: 12 сентября 2018 года Даниил женился на своей девушке Дарье, с которой встречался с 18 лет. Сейчас он живет и тренируется во Франции, но выступать по‑прежнему планирует за Россию. Желаем Даниилу новых побед!

