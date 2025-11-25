Скандальные выходки российского теннисиста Даниила Медведева

23-летний российский теннисист Даниил Медведев еще не очень хорошо известен публике, но зато коллеги-спортсмены его уважают и боятся. Сейчас он занимает четвертое место в мировом рейтинге в одиночном разряде. И это явно не предел! Правда, поведение Даниила на корте оставляет желать лучшего…
Почему ему свистят?
Обычно теннисистам аплодируют и кричат что-нибудь подбадривающее. Медведева публика недолюбливала с самого начала, поскольку в начале прошлого года он появился буквально из ниоткуда, выиграл один турнир, затем второй… А в этом году ему везет еще больше! Благодаря жесткой манере игры, когда соперник не может предугадать, куда полетит мяч, Медведев за прошлый год поднялся с 65-го места на 16-е, а в этом он уже на четвертом (и сезон еще не окончен). С каждым новым турниром зрители все больше его любили… но свистеть не перестали. Теперь уже одобрительно и по традиции! А Даниил только рад этому, поскольку звание «злодея» или «тролля» он уже заслужил.
«Заплатил» судье
Два года назад на Уимблдонском турнире Медведев, тогда еще один из сотен игроков, неожиданно достал кошелек и насыпал монет… в судейское кресло! Это случилось после игры, когда он проиграл Рубену Бемельмансу и они оба подошли пожать судье руку. Даниила можно было понять: после проигрыша явно был не в себе. Его оштрафовали на 14,5 тысячи долларов: 4000 — за неуслышанное предупреждение, 3000 — за штрафной балл, а остальное — за выходку. Он, конечно, долго извинялся… Но тот эпизод был первым в долгой череде примеров неспортивного поведения.
История с полотенцем
Обычно спортсмены ведут себя мирно и неагрессивно, особенно с персоналом. Однако Даниил Медведев не таков! Игра требует стальных нервов, но они иногда сдают. 31 августа на турнире US Open против Фелисиано Лопеса он не взял, а просто вырвал полотенце из рук болбоя — человека, обслуживающего корт (подает мячи и полотенца и т. п.). Это настроило публику против Медведева, потому что вести себя так просто некрасиво. Судья заметил его поступок и решил оштрафовать за неспортивное поведение. Но этим дело не закончилось.
Неприличные жесты
Тот матч наверняка войдет в историю как один из самых хулиганских на турнирах такого уровня. Полотенце было лишь первым шагом, вскоре Медведев бросил на корт ракетку, в результате чего она треснула! Это не запрещено правилами — по сути такого правила вообще нет, поскольку так никто не делает. Кроме него. Болельщики продолжили шуметь. Тогда Медведев сложил из пальцев руки международно понятную комбинацию и показал трибунам. Дважды! Судья это не заметил, но на видеоповторе (и по реакции зрителей) всё стало ясно. В итоге Даниила Медведева оштрафовали за средний палец на 4000 долларов, а еще 5000 ушло из его кармана за неспортивное поведение. Правда, заработал он за этот турнир 280 тысяч долларов призовых, проиграв в финале Рафаэлю Надалю. В общем, может себе позволить поведение за рамками нормального! «Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать!» — заявил Даниил Медведев после матча. Эту фразу процитировали СМИ всего мира, и она явно прибавила молодому спортсмену поклонников.
Танцы на корте
В следующем матче на том же турнире Медведев сдерживал себя как мог. Публика решительно освистывала его, а он в ответ показывал уже не средний, а указательный палец: мол, ай-ай-ай, ребята! В конце матча с Домиником Кепфером он сделал несколько танцевальных па и помахал в такт руками. Это тоже не запрещено правилами, и так тоже никто не делает, кроме него. Не оправдывая себя, а просто констатируя факт, после турнира Медведев рассказал, что у него сильно болит колено и перед игрой он пьет болеутоляющие.
Штрихи к портрету
Очевидно, хулиганское поведение привлекает внимание публики ничуть не меньше, чем череда побед (в этом году он уже выиграл 4 турнира, еще в двух дошел до финала, всего выходит 6 финалов подряд). Так что болельщиков у него только прибавляется. А вот рассчитывать на завоевание его сердца не стоит: 12 сентября 2018 года Даниил женился на своей девушке Дарье, с которой встречался с 18 лет. Сейчас он живет и тренируется во Франции, но выступать по‑прежнему планирует за Россию. Желаем Даниилу новых побед!
