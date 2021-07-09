Какой ремонт понадобится машине, если забыть снять с ручника

Наверняка, каждый водитель хотя бы раз в своей «карьере» забывал о том, что его «ласточка» в данный момент стоит на ручном тормозе. Даже если это случается, подавляющее большинство автомобилистов сразу же вспоминает в чем дело и устраняет проблему. Однако, бывают ситуации, когда на активированном тормозе можно проехать весьма представительное расстояние. Разберемся же, чем чревата для автомобиля длительная или регулярная «езда» на ручном тормозе.
1. Общие последствия езды на ручнике
Вещь полезная и опасная, если пользоваться неправильно. |Фото: drive2.ru.
Если кататься на машине, которая прямо сейчас стоит на ручнике – это как примерно тягаться за собой негабаритный груз, масса которого превышает все допустимые технические параметры автомобиля. На заднеприводном автомобиле (скорее всего) даже не получится тронуться с места, а если при этом продолжить упорствовать в попытках тронуться с места, то уже очень скоро можно будет ощутить «аромат» паленых колодок.
Не поздоровится колодкам. |Фото: drive2.ru.
Если же автомобиль полноприводной или переднеприводной, то поехать на ручнике вперед вполне возможно. Особенно хорошо это получается в дождь (или при похожих метеоусловиях). При этом, какой бы у машины не был привод, ее двигатель и трансмиссия начнут испытывать запредельную нагрузку. Соответственно, износ запчастей быстро достигает критических значений.
Самые тяжелые последствия всегда будут для трансмиссии автомобиля.
2. Последствия для «механики»
Легче всего отделается МКПП, |Фото: yandex.com.
Наименее болезненно езда на ручном тормозе проходит для МКПП. Впрочем, пробовать все равно не стоит. Хуже всего придется тормозным цилиндрам, а также фрикционам коробки, которые могут сгореть. Об этом подскажет характерный запах, который незамедлительно появится в салоне, если все пошлом совсем печально.
Примечание: хуже всего, когда ручной тормоз был затянут не сильно. Тогда, особенно на скользкой дороге, можно действительно не заметить, что ты что-то забыл сделать перед стартом.
3. Последствия для «автомата»
АКПП будет очень плохо. |Фото: miataturbo.net.
Наверняка вы уже поняли, что езда на ручном тормозе не лучшим образом сказывает на трансмиссии? Так вот для автоматической коробки передач дела обстоят крайне печально. Помимо «базового» набора проблем вроде неравномерного износа покрышек, тормозов, ходовой части, езда на ручнике с АКПП чревата еще и перегревом радиатора самой коробки. Она также неизбежно приведет к повышенному износу фрикционов включения передач.
Если после поездки на ручнике при торможении появились вибрации, коробка упала в аварийный режим или ручник потерял способность удерживать машину на склоне – это означает, что пора раскошеливаться на серьезный ремонт.
4. Последствия для «варианта»
Самый печальный вариант. ¦Фото: hlps.ru.
Самый печальный из всех возможных сценариев разворачивается для вариаторной коробки передач. Все потому, что она не имеет жесткой связи между вторичным и первичным валом и работает на проскальзывании ремня на конусах. Наибольшая нагрузка при езде на ручнике идет именно на такую трансмиссию. Износ ремня и ряда других компонентов происходит с ужасающей скоростью. Закончится все может тем, что автомобиль просто окажется ехать из-за лопнувшего ремня. Хуже всего то, что ремонт после такого будет крайне сложным и дорогим. С высокой долей вероятности заменой одной только «коробки» здесь не отделаешься.
Печаль...
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