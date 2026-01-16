Как готовят шашлык в разных странах мира

Если вы думаете, что мясо оно и в Африке мясо, то вы сильно ошибаетесь.

Более того, похожее блюдо в других странах имеет совершенно другое название, изначальный продукт для приготовления и традицию поглощения. Ознакомьтесь, если на майские планируете выезжать на шашлыки за границу. Вы даже не подозревали насколько разным может быть мясо, жаренное на углях.



Карн асада (Мексика)







Карн Асада это тонко нарезанная жаренная говядина, завернутая в тако и бурито. Его могут подавать с гуакамоле, сальсой, жаренным луком и бобами. Соус для маринада обычно простой и состоит из лимонного сока, чеснока и перца.











Карн Асада это тонко нарезанная жаренная говядина, завернутая в тако и бурито. Его могут подавать с гуакамоле, сальсой, жаренным луком и бобами. Соус для маринада обычно простой и состоит из лимонного сока, чеснока и перца.







Чуан (Китай)







Это небольшие кусочки мяса , поджаренные на шпажках. Чуан возник в провинции Китая Синьцзян, а в последние годы распространился в остальной части страны, особенно в Пекине. Чуан может быть приправлен по вкусу, но обычно это семена тмина, перец, соль и кунжутное масло. Для чуана используют совершенно разное мясо, в том числе рыбу и курицу.







Это небольшие кусочки мяса , поджаренные на шпажках. Чуан возник в провинции Китая Синьцзян, а в последние годы распространился в остальной части страны, особенно в Пекине. Чуан может быть приправлен по вкусу, но обычно это семена тмина, перец, соль и кунжутное масло. Для чуана используют совершенно разное мясо, в том числе рыбу и курицу.





Булгоги (Южная Корея)







Булгоги – это говядина, маринованная в соевом соусе с добавлением чеснока, перца, груши, зеленого лука, имбиря и белых грибов для придания особого вкуса.

Перед подачей мясо обычно заворачивают в листья салата и посыпают чесноком. К нему также прилагается специальный соус.







Булгоги – это говядина, маринованная в соевом соусе с добавлением чеснока, перца, груши, зеленого лука, имбиря и белых грибов для придания особого вкуса.Перед подачей мясо обычно заворачивают в листья салата и посыпают чесноком. К нему также прилагается специальный соус.





Якинику (Япония)







Мясо жарят на углях без предварительного маринования, но после того, как оно готово, едят







Мясо жарят на углях без предварительного маринования, но после того, как оно готово, едят с соусом . Как и большинство соусов восточной кухни, он кислосладкий на основе сои, кунжута и чеснока.





Сатаи (Тайланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия)







Мясо может быть разным в зависимости от региона, но общим остается маринад.







Мясо может быть разным в зависимости от региона, но общим остается маринад.В отличии от китайской кухни здесь используют кокосовое молоко. Соус из арахисового масла с имбирем, чесноком перцем и солью делает мясо очень сытным, поэтому много съесть не получится.





Лечон (Испания, Филлипины, Куба, Пуэрто-Рико)







Это свинья, целиком зажаренная на вертеле. Выглядит довольно жутко, вместо традиционных уличных колбасок на углях готовится целая туша. Это национальное блюдо Филиппин, куда его в 16 веке завезли конкистадоры, также его любят в Пуэрто-Рико и других испаноязычных регионах







Это свинья, целиком зажаренная на вертеле. Выглядит довольно жутко, вместо традиционных уличных колбасок на углях готовится целая туша. Это национальное блюдо Филиппин, куда его в 16 веке завезли конкистадоры, также его любят в Пуэрто-Рико и других испаноязычных регионах Латинской Америки . И хотя в каждой из этих стран он называется одинаково, но вкусы разные в зависимости от региона.





Тандури (Индия, Пакистан, Бангладеш)







Тандури – это курица, приготовленная на огне в глиняной печи под названием тандыр. Мясо маринуется сначала в йогурте, а потом в специях тандури масала, тада входит смесь гарам масала, чеснок, имбирь, лук и кайенский перец.







Тандури – это курица, приготовленная на огне в глиняной печи под названием тандыр. Мясо маринуется сначала в йогурте, а потом в специях тандури масала, тада входит смесь гарам масала, чеснок, имбирь, лук и кайенский перец.





Сувлаки (Средиземное море)







Обычно для приготовления сувлаки используют свинину (традиционно в Греции), реже баранину и куриное мясо или рыбу (в других странах или для туристов). Мясо нарезают на небольшие кусочки и маринуют в смеси оливкового масла, орегано, лимонного сока, соли и перца, затем нанизывают их на короткие шпажки и готовят шашлыки на открытом огне или на противне

Сувлаки считаются греческим фастфудом и продаются практически во всех ресторанах быстрого обслуживания и закусочных.







Обычно для приготовления сувлаки используют свинину (традиционно в Греции), реже баранину и куриное мясо или рыбу (в других странах или для туристов). Мясо нарезают на небольшие кусочки и маринуют в смеси оливкового масла, орегано, лимонного сока, соли и перца, затем нанизывают их на короткие шпажки и готовят шашлыки на открытом огне или на противне , поставленном на угли, за счёт чего мясо получается довольно сухим.Сувлаки считаются греческим фастфудом и продаются практически во всех ресторанах быстрого обслуживания и закусочных.





Брааи (Южная Африка)







Барбекю в Южной Африке называют Брааи. Для его приготовления местные повара делают емкость из металлической бочки, разрезая ее напополам, кладут сетки из металла и наверх – мясо. Какое именно это будет мясо, зависит от региона и может варьироваться от куриных крылышек с арахисовым маслом и абрикосовым джемом до мяса зебры под соусом, хотя это бывает нечасто.







Барбекю в Южной Африке называют Брааи. Для его приготовления местные повара делают емкость из металлической бочки, разрезая ее напополам, кладут сетки из металла и наверх – мясо. Какое именно это будет мясо, зависит от региона и может варьироваться от куриных крылышек с арахисовым маслом и абрикосовым джемом до мяса зебры под соусом, хотя это бывает нечасто.





Йерк (Ямайка)







Йерк – это ямайский стиль готовить на огне маринованное или копченое мясо в очень острой смеси специй, называемой Ямайской Смесью Специй Йерк, распространившийся вместе с карибской кухней по всему миру. Йерк традиционно используется для курицы и свинины, ею натирают мясо или, добавив жидкость (вода, лимонный или апельсиновый сок, уксус…), делают маринад. Современные повара применяют смесь специй йерк также к приготовлению рыбы, морепродуктов, говядины, баранины, колбас, тофу.

Два главных ингредиента йерк – это ямайский (душистый) перец и жгучий красный перец, которые могут дополняться гвоздикой, корицей, зеленым луком, мускатным орехом, тимьяном, чесноком, имбирем, солью.







Йерк – это ямайский стиль готовить на огне маринованное или копченое мясо в очень острой смеси специй, называемой Ямайской Смесью Специй Йерк, распространившийся вместе с карибской кухней по всему миру. Йерк традиционно используется для курицы и свинины, ею натирают мясо или, добавив жидкость (вода, лимонный или апельсиновый сок, уксус…), делают маринад. Современные повара применяют смесь специй йерк также к приготовлению рыбы, морепродуктов, говядины, баранины, колбас, тофу.Два главных ингредиента йерк – это ямайский (душистый) перец и жгучий красный перец, которые могут дополняться гвоздикой, корицей, зеленым луком, мускатным орехом, тимьяном, чесноком, имбирем, солью.

