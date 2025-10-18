8 продуктов, которые не стоит есть вечером, если не хотите проснуться с отеками

1. Сладости

Даже маленький кусочек пончика может спровоцировать отеки. / Фото: e-w-e.ru

2. Полуфабрикаты

Пельмени лучше съесть на обед. / Фото: 1000.menu

3. Консервация

В маринованных огурцах много соли. / Фото: fonstola.ru

4. Газообразующие продукты

Редиска и капуста провоцируют образование газов. / Фото: eda-menu.ru

5. Фастфуд

Бургер негативно отразится не только на фигуре, но и на лице. / Фото: pinterest.com

6. Алкоголь

Воздержитесь от вина, даже от сухого. / Фото: g-switch.org

7. Молочные продукты

В твороге много натрия, который нарушает водно-солевой баланс. / Фото: foodddy.ru

8. Хлеб и хлебобулочные изделия

Не нарезайте хлеб к ужину. / Фото: kakprosto.ru

Как бороться с отеками

Отражение с отеками не сильно радует. / Фото: fb.ru