Голливудский модернизм: 7 современных домов знаменитостей середины века

Популярность актеров накладывает отпечаток на их жизнь и быт. И не последним критерием оценки их востребованности является недвижимость, которую они приобретают или строят на свой вкус. В середине прошлого века, например, голливудские знаменитости увлекались модернизмом и строительство особняков по последнему слову моды и инновационных достижений, стало делом чести большинства звезд. Они наперебой обращались к самым прогрессивным и известным дизайнерам, чтобы подчеркнуть свой вкус, значимость и достаток, а порой и сами становились трамплином для архитекторов, прославившихся благодаря удивительным проектам.
Голливудский модернизм середины прошлого века на просторах пустынного курорта Rancho Mirage
Голливудский модернизм середины века, который даст фору большинству современным особнякам знаменитостей (Rancho Mirage, Tamarisk Country Club).
Людям всегда нравилось заглядывать в дома знаменитостей и их аппетит еще больше разгорелся, когда в дорогих глянцевых журналах, интернете и соцсетях появилось множество ярких фотографий, приоткрывающих завесу личной жизни и пристрастий владельцев дорогой недвижимости. Хотя и в былые времена, когда заглянуть в особняки кинозвезд, известных спортсменов, бизнесменов или политиков было не так-то просто, интерес у простых обывателей не угасал. И было чем восхищаться и чему удивляться, ведь звездные личности были обязаны поддерживать имидж баловней судьбы и всеми способами подчеркивать свой высокий статус. В борьбе за пальму первенства участвовали и их особняки, которые, чаще всего, строились на заказ по проектам самых именитых архитекторов и с применением инновационных технологий для созданий ультрасовременных резиденций, равным которых еще не существовало. Хотя случались и исключения, когда приглашались талантливые дизайнеры, прославившиеся уже после реализации проекта, в разработке которого активно участвовал и звездный владелец, что и помогло, впоследствии, сделать имя архитектору.
Поле для гольфа превратили в элитный клубный поселок, где появились звездные резиденции (Rancho Mirage, Tamarisk Country Club).
Спустя полсотни лет суровая пустыня превратилась в благоухающий оазис, где отдыхают знаменитости (Rancho Mirage, Tamarisk Country Club).
Интересный факт: Известные иконы Золотого века Голливуда и другие известные личности Соединенных штатов, которые в середине прошлого века взялись осваивать пустынный курорт к востоку от Палм-Спрингс (штат Калифорния) – Rancho Mirage, где образовался загородный клуб Thunderbird (Tamarisk Country Club), поспособствовали яркому всплеску популярности модерна, точнее сказать, новому витку его развития и усовершенствования. Поскольку до 1950 года это богом забытое место было практически бесплодной пустыней, особо ценным является вклад знаменитостей в развитие города и самой архитектуры.
1. Поместье Sunnylands для семьи медиа-магната Уолтера Анненберга от А. Куинси Джонса и Фредерика Эммонса
Загородный дом для медиа-магната Уолтера Анненберга, построенный в 1950-х годах в модернистском стиле (Sunnylands, Rancho Mirage).
Проект известных архитекторов А. Куинси Джонса и Фредерика Эммонса вполне современно выглядит даже спустя 70 лет (Sunnylands, Rancho Mirage).
Поместье Sunnylands (Саннилендс), которое одно из первых появилось в загородном клубе Thunderbird, было спроектировано известными архитекторами-модернистами А. Куинси Джонсом и Фредериком Эммонсом. И предназначалось оно для Уолтера и Леоноры Анненбергов, которые в свое время пользовались большим влиянием в медиа среде. Уолтер Анненберг был наследником издательского бизнеса своего отца, служил послом США в Великобритании, был вхож в резиденции президентов, членов королевской семьи и других влиятельных людей, поэтому мог себе позволить вкладывать неограниченные средства в свое загородное поместье, которое решил построить в стиле жилищ майя.
Благоухающее поместье среди некогда пустынного ландшафта порадует роскошной зеленью и стильными интерьерами (Sunnylands, Rancho Mirage).
Такой эксперимент позволил провести параллель между древними технологиями и достижениями современной архитектуры. Кстати сказать, за консультациями во время проектирования, архитекторы неоднократно обращались к легендарному Фрэнку Ллойду Райту, который не только изучал тонкости строительства майя, но и активно заимствовал, разработанные ими формы и достижения в своих работах.
2. Резиденция Maranz от Вэла Пауэлсона
Резиденция Maranz стала вершиной инженерных инноваций конца 1950-х годов (Tamarisk Country Club, Калифорния).
Это тот случай, когда молодой, никому не известный автор проекта сделал себе имя благодаря разработке уникальнейшей для своего времени конструкции дома, точнее сказать, его крыши. Разработанный молодым калифорнийским инженером по имени Вэл Пауэлсон, проект Maranz Residence основан на принципе, который был вершиной инженерных инноваций конца 1950-х годов.
Maranz Residence с культовой гиперболической параболоидной крышей по сей день является одним из самых знаковых строений загородного клуба Thunderbird (Rancho Mirage, Палм-Спрингс).
Он один из первых внедрил конструкцию гиперболической параболоидной крыши, которая прославила и автора, и саму резиденцию, которая до сих пор считается одной из самых знаковых построек загородного клуба Thunderbird и всего ранчо «Мираж». По сведениям редакции Novate.ru, особняк строили для изобретателя и основателя ресторана быстрого питания Tastee-Freez – Роберта Маркса, который являлся представителем известнейшего семейства комедийных артистов (сын Гаммо Маркса).
3. Загородный дом Люсиль Болл и Дези Арназ от Пола Р. Уильямса
Загородный дом Люсиль Болл и Дези Арназ, спроектированный звездным архитектором Полом Р. Уильямсом в середине прошлого века (Tamarisk Country Club, Калифорния).
В 1954 году Люсиль Болл и Дези Арназ были на пике своей славы благодаря съемкам в культовом сериале «Я люблю Люси», они одни из первых звездных пар загорелись освоением пустынной территории Rancho Mirage. Именно тогда молодые супруги обратились к знаменитому архитектуру Полу Р. Уильямсу со своим видением будущего семейного гнездышка, где среди суровой природы можно было отдохнуть с комфортом и в привычной роскоши.
Современный вид загородной резиденции именитых актеров, которую теперь можно снять на выходные (Tamarisk Country Club, Rancho Mirage).
Благодаря его стараниям загородная резиденция, площадь которой превышала 350 кв. метров, хоть и имела вид добротного ранчо, но оставалась элегантным особняком, где главной героиней также была крыша. Дом имел криволинейную конструкцию с двумя угловатыми крыльями, одно – с «плавающей» крышей, которая затеняла навес для машины, а другое – стало общей жилой зоной, откуда имеется выход на площадку с бассейном и местом отдыха на открытом воздухе.
4. «Космический» дом супругов Боба Хоупа и Долорес от Джона Лотнера
Космический дом Хоупов – фантастический особняк, спроектированный известнейшим американским архитектором Джоном Лотнером (Tamarisk Country Club, Rancho Mirage). | Фото: theglobeandmail.com.
Гигантская бетонная крыша образует три арки-навеса, под которыми обустроены террасы и зоны отдыха (The Hope Residence, Tamarisk Country Club).
Нетрадиционная конструкция The Hope Residence (Резиденция Хоупов), спроектированная мастером космических проектов Джоном Лотнером, предназначалась для известных личностей, которые не жалели средств на новаторские проекты – актера и комика Боба Хоупа и его супруги знаменитой певицы Долорес. Поскольку в Палм-Спрингс в тот период времени просто боготворили модернистское архитектурное движение, неудивительно, что дом получился незаурядным творением. Его внешний вид зависит от того, с какого ракурса на него посмотреть, ну и от фантазии смотрящего, конечно же. Знатоки утверждают, что с одной стороны особняк напоминает инопланетную летающую тарелку, с другой – космический корабль, ну а если посмотреть на него с высоты, то может показаться, что это причудливой формы вулкан с огромным кратером посередине.
Под одним из навесов одновременно может разместиться до 500 человек (The Hope Residence, Tamarisk Country Club).
Именно сложная крыша нереальной формы сделала резиденцию узнаваемой и довольно популярным местом, где устраивались шумные вечеринки. Под навесом, похожим на космический корабль, например, могло разместиться до 500 человек приглашенных, а вот терраса, находящаяся под далеко выступающей крышей, являлась уютной гостиной, окруженной благоухающими садами, где те же гости и хозяева могли вести неторопливые беседы у камина, любуясь панорамным видом на долину Коачелла и горы.
5. Дом Фрэнка Синатры Twin Palms от Э. Стюарта Уильямса
В былые времена загородный особняк Фрэнка Синатры можно было увидеть лишь в фильме Джоана Кроуфорда he Damned Don’t Cry, что сделало его мечтой для миллионов (Twin Palms, Tamarisk Country Club).
В начале 1950-х годов в Палм-Спрингс на территории роскошного клубного поселка появился довольно скромный по размерам дом, но благодаря мастерству архитектора Э. Стюарта Уильямса этот недостаток (по меркам современных голливудских особняков, конечно же,) удалось компенсировать рациональной планировкой и «умными» особенностями, которые были и вовсе инновационными внедрениями. Стоит упомянуть, что Фрэнк Синатра изначально хотел построить свой дом в «Мираже» в колониальном или похожем архитектурном стиле, но известный модернист убедил его, что модерн — более подходящий выбор для пустыни и столь знатного окружения, где пересекается дизайн и звездные личности, органично дополняющие друг друга.
Глядя на эту резиденцию сложно поверить, что ее построили более 70 лет назад, настолько современными кажутся ее формы и обустройство двора (Twin Palms, Tamarisk Country Club).
Построенный одним из первых, загородный дом Фрэнка Синатры под названием Twin Palms, который к тому времени уже получил своего первого «Оскара» и заработал миллион, стал идеалом звездного жилища, в котором предусмотрены две главные вещи для такого рода недвижимости – это смесь гламура и комфорта. Поскольку те, кто работает на износ в окружении массы людей, чтобы достичь и сохранить свой звездный статус, мечтали, приходя в свои дома, иметь возможность уединиться и полностью восстановиться в комфортной и приятной обстановке.
6. Резиденция из бетона, стекла и стали для Стива МакКуина от Хью Каптура
Масштабное остекление и открытая планировка никак не повлияли на интимность обстановки, при этом обеспечили фантастический обзор (Steve McQueen's house, Rancho Mirage).
Пустыня, где активно велось звездное строительство, действительно вдохновляла дизайнеров на удивительные проекты. Скорее всего, «сезонное» предназначение архитектурных объектов и суровое окружение стало главным фактором при проектировании зданий, которые стали знаковыми для многих поколений как заказчиков, так и дизайнеров. Взять, хотя бы, загородную резиденцию актера Стива МакКуина, который не расставался с ней даже после нескольких разводов, как не мечтали его заполучить отвергнутые жены при дележе имущества. Для его строительства МакКуин нанял архитектора Хью Каптура, известного своими модернистскими проектами в пустыне, которому удалось создать уединенное убежище из бетона, стекла и стали, несмотря на его максимальную открытость.
Резиденция из бетона, стекла и стали превратилась в культовый объект как для Стива МакКуина, так и для последующих поколений архитекторов (Rancho Mirage, Tamarisk Country Club).
«Это был передовой дизайн в 1964 году. Строгая, полностью белая строгость ранних современных домов была заменена легкими для глаз земляными тонами, поскольку архитекторы поняли, что форма следует за удовольствием так же определенно, как форма следует еще и за функцией», – комментирует решение Хью Каптура, один из авторов известной книги «Голливудский модерн: дома звезд» Алан Хесс.
7. Поместье The Firestone Residence от Уильяма Перейры и Чарльза Лакмана
Звездные архитекторы Уильям Перейра и Чарльз Лакман поработали на славу над созданием идеального жилища, подходящего для известной в деловых и политических кругах личности (The Firestone Residence, Rancho Mirage).
Не только голливудские звезды построили свои особняки в Палм-Спрингс, богатые и известные американцы стремились обосноваться в элитном клубном поселке, привнося в его архитектуру особенные нотки, ведь деньги на эксперименты они не жалели. Поместье The Firestone, в загородном клубе Thunderbird, имеет поистине первоклассную родословную. Резиденция, построенная в 1958 году для Леонарда Файрстоуна, главы компании Firestone и бывшего посла США в Бельгии, всемирно известными архитекторами Уильямом Перейрой и Чарльзом Лакманом не может не вызывать восхищения даже в наши дни.
Неограниченность бюджета и изысканность вкуса образованного человека напрямую повлияли на создание культового вневременного проекта (The Firestone Residence, Rancho Mirage).
Дом площадью 700 квадратных метров, в окружении 1,2 гектаров земли вобрал в себя передовую архитектуру середины прошлого века. Его плоские линии крыши, изящные элементы из бетона, высокие потолки, текстурированный каменный пол и стеклянные стены отражают видение модернистов, старавшихся внедрить элементы вневременного дизайна. Стоит отметить, что модернистское поместье Firestone стало ярким примером того, как нужно проектировать дом, который спустя десятилетия все так же остается ультрасовременным и эстетически привлекательным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии