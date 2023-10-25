Голливудский модернизм: 7 современных домов знаменитостей середины века

Голливудский модернизм середины прошлого века на просторах пустынного курорта Rancho Mirage

Голливудский модернизм середины века, который даст фору большинству современным особнякам знаменитостей (Rancho Mirage, Tamarisk Country Club).

Поле для гольфа превратили в элитный клубный поселок, где появились звездные резиденции (Rancho Mirage, Tamarisk Country Club).

Спустя полсотни лет суровая пустыня превратилась в благоухающий оазис, где отдыхают знаменитости (Rancho Mirage, Tamarisk Country Club).

1. Поместье Sunnylands для семьи медиа-магната Уолтера Анненберга от А. Куинси Джонса и Фредерика Эммонса

Загородный дом для медиа-магната Уолтера Анненберга, построенный в 1950-х годах в модернистском стиле (Sunnylands, Rancho Mirage).

Проект известных архитекторов А. Куинси Джонса и Фредерика Эммонса вполне современно выглядит даже спустя 70 лет (Sunnylands, Rancho Mirage).

Благоухающее поместье среди некогда пустынного ландшафта порадует роскошной зеленью и стильными интерьерами (Sunnylands, Rancho Mirage).

2. Резиденция Maranz от Вэла Пауэлсона

Резиденция Maranz стала вершиной инженерных инноваций конца 1950-х годов (Tamarisk Country Club, Калифорния).

Maranz Residence с культовой гиперболической параболоидной крышей по сей день является одним из самых знаковых строений загородного клуба Thunderbird (Rancho Mirage, Палм-Спрингс).

3. Загородный дом Люсиль Болл и Дези Арназ от Пола Р. Уильямса

Загородный дом Люсиль Болл и Дези Арназ, спроектированный звездным архитектором Полом Р. Уильямсом в середине прошлого века (Tamarisk Country Club, Калифорния).

Современный вид загородной резиденции именитых актеров, которую теперь можно снять на выходные (Tamarisk Country Club, Rancho Mirage).

4. «Космический» дом супругов Боба Хоупа и Долорес от Джона Лотнера

Космический дом Хоупов – фантастический особняк, спроектированный известнейшим американским архитектором Джоном Лотнером (Tamarisk Country Club, Rancho Mirage). | Фото: theglobeandmail.com.

Гигантская бетонная крыша образует три арки-навеса, под которыми обустроены террасы и зоны отдыха (The Hope Residence, Tamarisk Country Club).

Под одним из навесов одновременно может разместиться до 500 человек (The Hope Residence, Tamarisk Country Club).

5. Дом Фрэнка Синатры Twin Palms от Э. Стюарта Уильямса

В былые времена загородный особняк Фрэнка Синатры можно было увидеть лишь в фильме Джоана Кроуфорда he Damned Don’t Cry, что сделало его мечтой для миллионов (Twin Palms, Tamarisk Country Club).

Глядя на эту резиденцию сложно поверить, что ее построили более 70 лет назад, настолько современными кажутся ее формы и обустройство двора (Twin Palms, Tamarisk Country Club).

6. Резиденция из бетона, стекла и стали для Стива МакКуина от Хью Каптура

Масштабное остекление и открытая планировка никак не повлияли на интимность обстановки, при этом обеспечили фантастический обзор (Steve McQueen's house, Rancho Mirage).

Резиденция из бетона, стекла и стали превратилась в культовый объект как для Стива МакКуина, так и для последующих поколений архитекторов (Rancho Mirage, Tamarisk Country Club).

7. Поместье The Firestone Residence от Уильяма Перейры и Чарльза Лакмана

Звездные архитекторы Уильям Перейра и Чарльз Лакман поработали на славу над созданием идеального жилища, подходящего для известной в деловых и политических кругах личности (The Firestone Residence, Rancho Mirage).

Неограниченность бюджета и изысканность вкуса образованного человека напрямую повлияли на создание культового вневременного проекта (The Firestone Residence, Rancho Mirage).