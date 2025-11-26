10 странных упражнений для мозга, которые помогут поумнеть

Нейробика — психологические упражнения, напоминающие кросс фитнес для мозга. В этих упражнениях задействованы 5 органов чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Их систематическое выполнение стимулирует развитие новых нервных соединений в различных зонах мозга, делает нервные клетки более крепкими, способствует выработке питательных веществ, которые улучшают память.



С удовольствием делимся этими несложными упражнениями. Делая их по утрам, через некоторое время вы почувствуете положительный эффект.









1. Чистите зубы нерабочей рукой

2. Принимайте душ с закрытыми глазами

3. Меняйте свой привычный утренний распорядок

4. Переворачивайте привычные предметы вверх ногами. Буквально

5. Меняйтесь местами за столом

6. Вдыхайте новые ароматы

7. Открывайте окно машины

8. Изучайте продукты в супермаркете

9. Увеличивайте количество коммуникаций в течение дня

10. Читайте по-разному