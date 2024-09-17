Что такое «хари», или история масок в старой Руси

Сегодня при слове «маска» люди чаще всего представляют себе косметическое средство, нанесенное на лицо. Или Зорро в знаменитой черной маске. Этот предмет в его традиционном понимании существует много веков. Его делали жители всех стран, используя натуральные материалы и уделяя большое внимание деталям.
Ритуалы: Коляда в волчьей шкуре
Многие маски на Руси использовались с определенной целью: вызвать дождь, стать богатым, обеспечить благополучие семьи. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Во времена язычества люди на Руси поклонялись таким богам, как Ярила (бог Солнца), Велес (Велесов день — 6 января) и другим. В их честь организовывали ритуалы. Например, с 25 декабря по 6 января отмечали приближение весны, то есть поворот солнышка на Коляду.
Коляда представлялась предкам как чудесный младенец, находящийся в неволе у злой Зимы. Она удерживала Коляду и более того, превращала его в маленького волчонка. Чтобы освободить малыша, необходимо было снять волчью шкуру и сжечь ее на костре (олицетворение прихода тепла).
Руководство ритуалом брали на себя волхвы. Они надевали маски, для изготовления которых бралась кожа или береста. При помощи краски рисовали черты лица. Иногда приделывали бороды, огромные носы и рога. Это делалось для того, чтобы злые духи испугались и улетели, а добрые, наоборот, появились.
Были маски, которые называли «хари» и «лярвы». Их предназначение — магические ритуалы. Например, вызов дождя. Хари часто имитировали морды животных.
Хочешь богатства — медведь, долгой жизни — корова, хорошего урожая — коза. Волк обозначал зло, лиса — хитрость.
Историки утверждают, что отдельные древние ритуалы с масками могли иметь сексуальный подтекст. Люди прятали под ними свои истинные лица, словно становясь теми, кого пытались изобразить, допуская вольности в отношении противоположного пола.
Маски для Святок и Масленицы и как маски меняли личность ряженых
Ряженые надевали маски во время Святок и на Масленицу, обходя в таком виде дома и требуя угощений.
Когда на Руси было принято христианство, ритуалы, почитающие Коляду, трансформировались в обряды рождественские и святочные. Но масками по-прежнему пользовались. Стоит только вспомнить колядование. Ряженым полагалось ходить по домам в масках. Тут был и козел, и черт, и аист, и коза. Группы в масках показывали своеобразные театральные постановки и исполняли колядки.
Маски были призваны символизировать души ушедших, которые в честь праздника посетили землю. Потому ряженых угощали как следует, ведь от них, по старинным поверьям, зависел урожай, благополучие и так далее. Люди в масках вели себя достаточно вольно. Порой совершали такие поступки, которые в иных обстоятельствах никогда бы не позволили себе.
Маски скоморохов из кожи с мехом
Во время археологических раскопок в Новгороде были найдены кожаные маски, которые, по мнению историков, принадлежали скоморохам. /Фото: rossaprimavera.ru
Изначально после принятия христианства маски не одобрялись и даже практически запрещались. Говорили, что это бесовское занятие. Но исключения из правил были: в 12-13 веке во время драматических представлений в церквях актером позволялось надевать маски, изображая святого, черта, мученика или ангела.
Исследователи выдвигают версию, что часто маски можно было увидеть на скоморохах. Бродячие артисты прославляли Велеса и называли его покровителем. В ход шла языческая атрибутика, в том числе и маски. Когда в Новгороде археологи нашли маски из кожи, обшитые материей и мехом, то предположили, что они были собственностью скоморохов. Носили их во время Святок, Троицкой недели и т.д. Сейчас в Новгородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике хранится тринадцать кожаных масок, обнаруженных при археологических исследованиях, но в основном на Неревском и Троицком раскопах.
Маскарады и анонимность на балах
Моду на маскарады в Росси ввел Петр I, во времена его правления быстро стали набирать популярность костюмированные балы.
Петр I ввел в России маскарады, и с 1722 года существовали особые шествия. На улицах можно было увидеть ряженых, играющих на музыкальных инструментах, поющих и кричащих. Стали набирать популярность балы-маскарады. Посещать их рекомендовалось в интересных костюмах, а лица прятать под полумасками из бархата. Модно стало скрывать свои личности, в чем маски, несомненно, помогали. Стоит вспомнить знаменитый «Маскарад» Лермонтова, где трагическая ошибка произошла из-за того, что ревнивый муж не узнал под маской даму и решил, что это его неверная жена.
Маскарадный костюм обязательно оговаривался в приглашениях на бал. Но обязательно следовало прийти в маске и длинном плаще с рукавами и капюшоном. Такой наряд назывался домино, и именно в нем великий Пушкин был на балу-маскараде в Одессе, когда был приглашен новороссийским и бессарабским генерал-губернатором графом Воронцовым.
Самый крупный маскарад прошел в Москве в 1722 году и был проведен в честь заключения Ништадтского мира. Было создано шестьдесят макетов судов, их расположили на санных полозьях. Тащили сани не только лошади, но и свиньи, собаки и даже белые медведи.
Где бы не использовалась маска, она всегда надевалась с одной целью: перевоплотиться, скрыть свою личность. Особо впечатлительные люди и сегодня считают этот предмет сакральным, способным увести человека в таинственные, непостижимые миры. Но в большинстве своем старинные маски рассматриваются как культовый предмет из древности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии