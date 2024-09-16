Как сохранить морковь и свеклу сочными без погреба

Отсутствие погреба или подвала является большой проблемой для огородников, так как собранный урожай приходится замораживать или перерабатывать в домашнюю консервацию. При попытке его хранить в теплой кладовой все быстро гниет, прорастает или вянет.

Предлагаем способ, который позволит сохранить морковь и свеклу в обычных комнатных условиях до следующего урожая.

Процесс подготовки и хранения

сухая гашеная известь;бумага;ящик или контейнер с крышкой.Овощи нужно вымыть и просушить. Поврежденные корнеплоды следует сразу забраковать, и использовать в первую очередь на заготовки. Отобранные целые и здоровые овощи обрезаются. У них удаляется ботва с частью мякоти и хвостик.Просушенные корнеплоды обваливаются в извести.Они складываются в контейнер с застеленной на дно бумагой.Овощи разлаживаются слоями, которые разделяются между собой листами. Заполненные ящики прикрываются крышкой, но не герметично, и устанавливаются на хранение в теплую кладовку.Известь не позволит развиваться на овощах гнили. По мере необходимости морковь или свекла вынимаются и промываются. Посыпка отлично смывается. Овощи при этом ничего не напитывают, поэтому могут безопасно употребляться.