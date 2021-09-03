7 серьезных нюансов, о которых водителям необходимо помнить в осенний период

1. Дети

Водителям внимание! | Фото: kaluga24.tv

2. Аккумулятор

Не лишним перед наступлением осени будет подзарядить аккумулятор. | Фото:promercedes.ru

3. Опалые листья и лед

Что листья, что ледяная корка, пусть и незаметная, – жутко скользкие покрытия. | Фото: img5.goodfon.ru

4. Дожди

Попробуй пойми насколько много под водой. Точно одно - они там есть. | Фото: news.ykt.ru

5. Давление в шинах

Слишком низкое давление в колесах влечет за собой увеличение расхода топлива и ухудшения управляемости. | Фото: shiny-info.ru

6. Ухудшение видимости

Езда в туман - то еще удовольствие. | Фото: limnlcdn.akamaized.net

7. Климатическая система

За этим нужно следить. | Фото: a.d-cd.net