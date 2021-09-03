7 серьезных нюансов, о которых водителям необходимо помнить в осенний период

Лето наконец прошло, и осень полноценно вступает в свои права. Какие опасности таит в себе осенний период для водителей, как к нему подготовиться и о чем следует помнить – читайте далее.
1. Дети
Водителям внимание! | Фото: kaluga24.tv
Осенью дети выходят на учебу после летних каникул и наводняют улицы городов. Водителям необходимо помнить об этом и с особой внимательностью проезжать мимо школ и через пешеходные переходы.
2. Аккумулятор
Не лишним перед наступлением осени будет подзарядить аккумулятор. | Фото:promercedes.ru
В осенний период батарея начинает испытывать повышенные нагрузки вследствие падения температур, а также более частого использования фар и различных подогревов. Поэтому перед наступлением настоящей холодной и дождливой осени необходимо проинспектировать состояние аккумулятора, подзарядить его и при необходимости поменять.
3. Опалые листья и лед
Что листья, что ледяная корка, пусть и незаметная, – жутко скользкие покрытия. | Фото: img5.goodfon.ru
Осень в худших своих проявлениях – мрачная и влажная пора. На проезжую часть падают листья, появляются первые заморозки и обледенения. Что листья, что ледяная корка, пусть и незаметная, – жутко скользкие покрытия. Это необходимо учитывать. В общем, пришла осень - сбрасывай скорость.
4. Дожди
Попробуй пойми насколько много под водой. Точно одно - они там есть. | Фото: news.ykt.ru
Но листья и лед будут потом, сначала пойдут дожди. Ямы до краев наполнятся водой и перестанут идентифицироваться. Кроме того, возрастет опасность аквапланирования.
Примечание: Аквапланирование – частичная или полная потеря сцепления колеса с дорогой, вследствие попадания водяного клина между протектором и асфальтом. Из-за эффекта аквапланирования автомобиль теряет контроль и может уйти в занос.
Это все не говоря уже о том, что быстро проезжая лужи на автомобиле, велика вероятность обляпать пешеходов, а это очень нехорошо.
Поэтому наиболее разумным будет снизить скорость. Неизвестные участки дорог, покрытые водой проезжать крадучись, чтобы не напороться на яму. Проезжать лужи или очень мокрые участки дорог нужно на максимально стабильной машине, не предпринимая резких торможений или поворотов руля.
5. Давление в шинах
Слишком низкое давление в колесах влечет за собой увеличение расхода топлива и ухудшения управляемости. | Фото: shiny-info.ru
При падении температуры, падает давление в шинах. Закономерность такова: 0.1 бара на каждые 10 градусов. Это значит, что если колеса были накачаны в жару, а сейчас за бортом что-то около нуля, давление в колесах не будет соответствовать норме. Слишком низкое давление в колесах влечет за собой увеличение расхода топлива и ухудшения управляемости. Еще этого осенью не хватало, так что проверка давления при первых холодах просто необходима.
6. Ухудшение видимости
Езда в туман - то еще удовольствие. | Фото: limnlcdn.akamaized.net
Осенью огромное количество факторов могут ухудшить видимость. Капли на стёклах, туманы, долгие сумерки (самый плохой период дня для вождения). Это нужно иметь ввиду при выборе скоростного режима.
7. Климатическая система
За этим нужно следить. | Фото: a.d-cd.net
Падающие листья забивают вентиляционные отверстия климатической системы машины. Их периодически оттуда нужно извлекать.
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