10 советских вкусняшек, которые современные дети не стали бы есть

1. Печенье с маслом

Сэндвич из печенья с масляной начинкой. / Фото: chita-brita.ru

2. Леденцы из жженого сахара

Если не было формочек, леденцы делали в ложках. / Фото: med-explorer.ru

3. Сухой кисель и какао в брикетах

Брикеты нужно было варить в кипятке. / Фото: fishki.net

4. Батон с сахаром или вареньем

Кусок хлеба намазывали вареньем и ели, запивая чаем. / Фото: incendium.ru

5. Жареная колбаса

Колбасу жарили и вареную, и копченую. / Фото: liveangarsk.ru

6. Варения сгущенка

Сгущенку варили в консервной банке на водяной бане

7. Гренки

Хлеб окунали в яйцо с сахаром и обжаривали на сковороде. / Фото: sovkusom.ru

8. Пирожки на улице

Жареные пирожки с ливером. / Фото: msch9.ru

9. Газировка в автоматах

Газировка стоила сущие копейки. / Фото: prazdnik-retro.ru

10. Черный хлеб с маслом и солью

Черный хлеб смазывали растительным маслом, посыпали солью и добавляли чеснок. / Фото: fb.ru