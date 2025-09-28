10 советских вкусняшек, которые современные дети не стали бы есть

Современные дети являются весьма искушенными в плане еды, ведь в магазинах можно найти все, что угодно, начиная от полуфабрикатов и заканчивая чипсами и прочими снеками. Но что бы они сказали, если бы родители предложили им попробовать советский фастфуд? Novate.ru предлагает вспомнить о самых популярных «быстрых» блюдах времен СССР, которые обожали и взрослые, и дети.
1. Печенье с маслом
Сэндвич из печенья с масляной начинкой. / Фото: chita-brita.ru
Когда не получалось «раскрутить» бабушку на пирожки, а маму – на трубочки со сгущенкой, приходилось довольствоваться печеньем «Юбилейное». А чтобы оно было еще вкуснее, его обязательно намазывали сливочным маслом – вуаля, «сладкое пирожное» готово! Некоторые дети и взрослые еще делали сэндвич – клали сверху на печенье с маслом еще одно. Так получалось еще вкуснее и питательнее. Сейчас в кондитерских редко покупают обычное печенье, потому что на прилавках достаточно большой выбор самых разнообразных сладостей с начинками.
2. Леденцы из жженого сахара
Если не было формочек, леденцы делали в ложках. / Фото: med-explorer.ru
Если сейчас спросить у наших родителей и бабушек с дедушками, какую сладость они любили в детстве больше всего, наверняка мы услышим в ответ «Сахарные леденцы». Раньше считалось, что у людей, которые их не ели, попросту не было детства – лакомство было невероятно популярным. Леденцы не только были очень вкусными, но и невероятно легко готовились. В форму нужно было налить воду, добавить сахар, сварить и подождать, пока масса застынет. У некоторых хозяек в арсенале были специальные формочки для леденцов в виде петушков, лисичек, рыбок.
Те, у кого не было подобной роскоши, пользовались подручными средствами: обматывали ручку ложки полотенцем, насыпали в нее сахар и плавили его над плитой, пока не получалась карамель. Затем вставляли спичку, чтобы получился полноценный леденец, или просто обсасывали ложку, иногда даже обжигая языки, так как не было сил ждать, пока сахар остынет.
3. Сухой кисель и какао в брикетах
Брикеты нужно было варить в кипятке. / Фото: fishki.net
Одни из самых ярких представителей советских полуфабрикатов – спрессованные кисель и какао, которые продавались в брикетах. У них была такая же функция, как и у современных блюд быстрого приготовления – облегчить поварскую участь хозяек. Брикет нужно было опустить в кипящую воду и варить несколько минут. В результате получался напиток-концентрат. Дети же редко дожидались, когда все будет готово – они предпочитали просто грызть твердые ломтики киселя.
4. Батон с сахаром или вареньем
Кусок хлеба намазывали вареньем и ели, запивая чаем. / Фото: incendium.ru
Если черный хлеб с маслом и солью служил закуской, то белый был десертом. Кусочек батона посыпали сахаром или щедро намазывали любимым вареньем – особенно популярным были клубничное и малиновое. Минута, и тающий во рту бутерброд готов. А некоторые совмещали несколько лакомств в одно – брали мягкий и ароматный хлеб из пекарни с хрустящей корочкой, намазывали кусочек сливочным маслом, а сверху – бабушкиным повидлом, похожим на мармелад. Все, что нужно было для счастья.
5. Жареная колбаса
Колбасу жарили и вареную, и копченую. / Фото: liveangarsk.ru
Наверное, любовь к колбасе пришла к нам из СССР. Вот только мы готовим с ней бутерброды, а наши родители просто жарили на сковороде. Это был самый лучший перекус, который мог приготовить даже ребенок. Да, пользы от жареного и жирного блюда было мало, однако восхитительный вкус затмевал все. Некоторые мамы даже жарили колбасу своим детям на завтрак перед школой. В ход шла как вареная, например, «Докторская», так и варено-копченая.
Также существовала другая разновидность лакомства – кусок хлеба намазывали маслом и горчицей, а сверху выкладывалась жареная колбаса. Тающий соус пропитывал бутерброд и это было настоящее объедение.
6. Варения сгущенка
Сгущенку варили в консервной банке на водяной бане
Тот факт, что в Советском Союзе сгущенку варили, а не покупали готовую в банках, сейчас кажется весьма странным. Но ведь именно это лакомство было самым любимым и у детей, и у взрослых. Сам процесс проходил так: на плиту ставили кастрюлю с водой, ждали, пока она закипит, затем помещали в нее консервную банку, чтобы получилась паровая баня, и варили несколько часов. Самым главным было не забыть про сгущенку, иначе она могла взорваться. Хозяйки, которым не повезло отмывать кухню от сгущенки, рассказывали, что отмыть ее было практически нереально – приходилось заново белить стены.
7. Гренки
Хлеб окунали в яйцо с сахаром и обжаривали на сковороде. / Фото: sovkusom.ru
В СССР был дефицит многих вещей, но только не хлеба. Он продавался в любом магазине, цены были приемлемыми, поэтому именно его зачастую использовали для приготовления различных лакомств. Одним из них были всеми любимые гренки. Нужно было взбить яйцо, добавить немного молока и сахара, обмакнуть в смесь хлеб и обжарить его с двух сторон на сковороде. Отличный вариант завтрака или перекуса. А если с молоком – вообще песня! Главным плюсом такого блюда было то, что хлебе можно было использовать как свежий, так и трехдневной давности – гренки все равно получались очень вкусными и нежными.
8. Пирожки на улице
Жареные пирожки с ливером. / Фото: msch9.ru
Если у нас на каждом углу продаются хот-доги и шаурма, то в Советском Союзе продавцы зазывали людей пирожками. В основном ими торговали бабушки, заботливо укладывая свежеиспеченное лакомство на перевернутые ящики. Каких только начинок не было: с повидлом, с картошкой, с капустой, с ливером…И это далеко не весь список. Обычно пирожки покупали на прогулке или во время обеденного перерыва – в паре с газировкой из автомата это был отличный вариант перекуса. А еще они всегда были теплыми, даже зимой – считалось, что у продавцов, которые ими торговали, был какой-то секрет. Интересно, что у многих была «своя» бабушка, и пирожки покупали только у нее.
9. Газировка в автоматах
Газировка стоила сущие копейки. / Фото: prazdnik-retro.ru
Еще один символ советского времени. Газировка в автоматах стоила сущие копейки, можно было выбирать воду с сиропом или без, на любой вкус. Вот только одноразовых стаканчиков тогда не было – все пили из одного, а потом ополаскивали его под проточной водой. В жару лучшей наградой было выпить пару стаканчиков любимой газировки, чтобы утолить жажду. Особенно популярной она была у детей – наиграются в футбол возле школы, а потом бегут к автоматам. И сразу забывались слова родителей о том, что «газировку пить нельзя, там всякой заразы полно».
10. Черный хлеб с маслом и солью
Черный хлеб смазывали растительным маслом, посыпали солью и добавляли чеснок. / Фото: fb.ru
Это сейчас мы делаем бутерброды с колбасой, овощами и сыром, а раньше достаточно было полить кусок черного хлеба подсолнечным маслом и посыпать небольшим количеством соли. Такой «деликатес» любили многие, ведь для его приготовления нужно было лишь три ингредиента, которые имелись в каждом доме. Вкусно, быстро и доступно! А еще любили натирать хлебную корочку чесноком, класть сверху сало и посыпать зеленым луком. Самый лучший перекус – особенно ночью, когда неожиданно просыпался аппетит.
