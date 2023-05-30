Рабочий метод избавления от одуванчиков

В попытках избавиться от одуванчиков на участке многие садоводы тратят много сил и времени, используя лопаты и другие плоскорезы.

Однако даже при использовании инструментов вывести сорняк полностью обычно не получается, через некоторое время на этом же месте появляется новый кустик. Для того чтобы одуванчики навсегда исчезли с вашего участка, попробуйте этот эффективный и очень простой метод.







Все что нужно сделать — выкрутить одуванчик от самого корня. Для этого соберите листья вместе и прокрутите кустик против часовой стрелки.







Одуванчик без каких-либо усилий выкрутится из земли.







Оставшийся в почве корень не сможет нарастить зеленую массу и очень быстро погибнет.



