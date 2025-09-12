13 способов использования лимона, который пригодится не только на кухне

Лимон домашний помощник + Фото: cpykami.ru
Лимоны – это не только ингредиент кулинарных блюд, но и домашний помощник, который решает множество проблем. Так, например, цитрус отлично убирает неприятные запахи, помогает сохранить белизну тканей, справляется с перхотью и это далеко не все способности желтого фрукта.
1. Помогает бороться с такой проблемой, как перхоть
Лимон от перхоти / Фото: news.myseldon.com
Безусловно, в косметических магазинах без проблем можно купить эффективное средство от перхоти. Однако лимон – это отличная альтернатива, которая, к тому же, помогает сэкономить. Цитрус обладает мощным действием и активно борется с проблемой. Использовать желтый фрукт против хлопьев на голове весьма легко и просто. Первым делом необходимо выдавить сок из свежего цитруса в количестве 2 столовых ложек. Далее во время мытья головы просто сделать массаж с полученной жидкостью на протяжении нескольких минут. Последний этап – это ополоснуть волосы лимонной водой. Делается она из обычной воды и сока лимона в небольшом количестве. Необходимо провести курс из нескольких процедур для того, чтобы перхоть окончательно исчезла.
2. Активно борется с сорняками
Лимон от сорняков / Фото: kramtp.info
Сорняки – это частая проблема дачников и огородников и борьба с ними – это не легкий процесс. Можно купить средства в специализированном магазине, а можно использовать лимон. При чем последний показывает не хуже результаты, чем химия. Необходимо просто выдавить сок из свежего лимона, а затем побрызгать им на те растения, которые не нужны на дачном участке.
3. Для чистых белых кедов
Лимон для белых кедов / Фото: ru.wikihow.com
Белые кеды весьма быстро становятся серыми по той причине, что вбирают в себя грязь и пыль. Однако не стоит переживать по этому поводу, потому что лимон справится с такой проблемой на отлично. Необходимо выдавить сок из свежего цитруса, а затем распылить его прямо на обувь. Кеды должны сами высохнуть на солнце. После лимонной процедуры они будут не просто намного лучше выглядеть, но даже приятно пахнуть цитрусом.
4. Никаких пятен на одежде
Лимон от пятен на одежде / Фото: neperestirat.ru
Из-за антиперспиранта на одежде, особенно в летнее время года, часто появляются некрасивые пятна. Бороться с ними не так-то просто. Порой даже стирка не помогает. Однако лимон решает проблему. Процедура проводится легко и просто. Необходимо выдавить сок из лимона, а затем вылить его на проблемные места. Сверху посыпать одну чайную ложку соли, а затем аккуратно все растереть. Смыть водой и никаких пятен не останется.
5. Помогает при укусах насекомых
Лимон от укусов насекомых /Фото: sovetnews.com
Когда отдыхаешь летом на природе, такие насекомые, как комары и другие, не дают покоя. Поэтому репеллент должен быть постоянным спутником в дороге. Если его не оказалось под рукой, то цитрус станет эффективным заменителем. Необходимо просто смазать места с укусами насекомых лимонным соком и зуд успокоится. Кроме того, цитрус еще и отек снимает.
6. Пятна от ягод больше не страшны
Лимон от пятен ягод / Фото: maestro-ice.ru
Когда чистишь ягоды, то руки покрываются пятнами, отмыть которые не столь легкая задача. Вместо того, чтобы использовать такую тяжелую артиллерию, как химия, стоит попробовать применить лимон. Необходимо взять сок цитруса и смешать его с мукой из кукурузы. Полученной пастой натираются руки. Оставить воздействовать буквально на пару минут, а затем смыть водой.
7. Поможет приготовить вкусный и ароматный маринад для мяса
Лимон для маринада / Фото: povar.ru
Маринад для мяса помогает сделать блюдо более нежным, ароматным и вкусным. Готовят его зачастую с минеральной водой, уксусом или же кефиром. Однако есть хорошая альтернатива в виде лимона. К тому же, такой маринад получается еще и ароматным. Благодаря кислоте в составе фрукта, мясо становится мягким и сочным. Добавлять можно как сок лимона, так и кружочки с цитрусом.
8. Для белизны ткани
Лимон отбелит ткань / Фото: domopravitelnitsa.com
Для того, чтобы отбелить ткань и сделать ее белоснежной, зачастую используют химию. Однако есть отличная альтернатива, при чем полностью натуральная, в виде лимона. Если химия способна разрушить ткань, то цитрус не навредит ей. Применять фрукт весьма просто. Необходимо прямо перед стиркой добавить к постельному белью порядка половины чашки сока лимона.
9. Домашний очиститель
Лимон очиститель / Фото: fresh.ru
Лимон, если его сочетать с некоторыми другими ингредиентами, может стать универсальным домашним помощником. Для приготовления эффективного натурального средства понадобится порядка 2 чашек теплой воды, от 5 до 10 капель любимого эфирного масла, например, апельсинового, розы, сандала, лаванды, сосны, а также половина стакана уксуса, столовая ложка соды и сок из одного лимона. Первым делом соду необходимо растворить в воде и только после этого уже добавлять остальные компоненты для создания средства. Для наилучшей эффективности важно каждый раз встряхивать полученную жидкость. Домашнее средство хорошо удаляет налет на плитке и прочие недостатки.
10. Чистим микроволновую печь
Лимон для микроволновки / Фото: remontkit.ru
Для очищения микроволновой печи есть нехитрый трюк. Необходимо взять миску, наполнить ее водой, после чего добавить в жидкость лимонный сок и кусочки лимона. Отправить емкость в микроволновку и включить ее буквально на 3 минуты. После такой процедуры можно смело брать в руки тряпку и протереть ею внутренность техники. Кроме того, что все хорошо очистится, так еще и запах будет приятный, цитрусовый.
11. Рукопись
Лимон для письма / Фото: zen.yandex.ru
Как ни странно звучит, но лимон поможет написать тайное письмо. Для этого необходимо смешать сок цитруса с водой, после чего окунуть инструмент, как перо, например, в полученную смесь и написать письмо. Буквы будут незаметными до тех пор, пока не нагреть бумагу лампой.
12. Для мусорного ведра
Лимон для мусорного ведра / Фото: nur.kz
Для того, чтобы мусорное ведро не пахло, необходимо регулярно его очищать. Если запах, все же, появился, тогда поможет справиться с ним лимон. Он отлично устраняет неприятное омбре. Для этого следует на дно ведра положить несколько кружков свежего цитруса.
13. Заряд витамином С
Лимонный заряд / Фото: news.myseldon.com
Для того, чтобы укрепить свою иммунную систему и запустить процесс пищеварения, необходимо каждое утро выпивать по стакану чистой фильтрованной воды с лимонным соком. Тогда никакие простуды и грипп не будут страшны.
