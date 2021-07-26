Стоит ли бояться обработанных продуктов, или Мифы о продуктах, в которые не нужно верить

1. Газ для созревания бананов

Бананы рядом с яблоками созревают очень быстро. /Фото: bevcooks.com

. Вощение фруктов

Вощение яблок не наносит вреда здоровью. /Фото: blog.brothersallnatural.com

3. Фрукты и овощи глубокой заморозки совершенно бесполезны

Замороженные продукты не теряют свои полезные свойства. /Фото: video-images.vice.com

4. Ультрапастеризация молока

Отдельные продукты после обработки могут храниться дольше, а время их приготовления сокращается. /Фото: wallsdesk.com

5. Подогрев гречихи

Греча весьма полезна для здоровья за счет высокого содержания нужных витаминов и микроэлементов. /Фото: dqzrr9k4bjpzk.cloudfront.net

6. Обработка продуктов серой

Диоксид серы – практически безвредное вещество, если обработка продуктов проводится по правилам. /Фото: 3.bp.blogspot.com

7. Продукты, жареные во фритюре

Некоторые жареные во фритюре продукты даже полезны, например картофель и тыква. /Фото: 4.bp.blogspot.com