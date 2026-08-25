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Выращивание орхидеи без грунта

Многие из нас не могут устоять перед невероятно красивыми орхидеями, но нередко они не радуют нас сочной листвой, крепкими корнями и пышным цветением, иногда, к сожалению, цветы могут и вовсе заболеть. Очень часто для восстановления орхидеи вынимают из грунта и помещают в воду.

Так цветок скорее отращивает корни и наращивает новую листву.



Выращивание орхидеи без грунта

На самом деле и после восстановления цветок можно оставить в воде: каждая орхидея со своими характером и многие чувствуют себя хорошо именно в водной среде, да к тому же выращивание цветов просто в воде, без грунта, многим может показаться гораздо более эстетичным.

Выращивание орхидеи без грунта

Однако здесь есть некоторые хитрости. Первая из них — расположение орхидеи внутри горшка: она должна касаться воды лишь кончиками корней, иначе цветок может загнить. Вода будет испаряться и подниматься вверх, поэтому уровень влажности будет достаточный.

Выращивание орхидеи без грунта

Следующая хитрость состоит в том, что орхидеи очень чувствительны к «привычной» воде и ее температуре, поэтому часто менять воду не стоит — лишь тогда, когда она загрязнится — примерно 1 раз в 3 недели.

Выращивание орхидеи без грунта

Третий момент, который необходимо учесть, — достаточная освещенность. Лучше всего располагать орхидеи на окне, однако необходимо помнить, что прямые лучи солнца могут легко погубить вашу красавицу.

Выращивание орхидеи без грунта

И наконец последний момент — это предпочтения вашей орхидеи. После перемещения ее в «водный грунт», за реакцией и самочувствием орхидеи необходимо внимательно следить, примерно в течение 2 недель.

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орхидея
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