Как избавиться от пищевой моли

Моль в крупе или других сыпучих продуктах может завестись у любой хозяйки. К сожалению, ею заражены очень многие склады с сухими сыпучими продуктами. Давайте разберемся, чем вредна эта самая моль пищевая, и как избавиться от такого неприятного жильца на вашей кухне.

Как избавиться от пищевой моли
Основной урон наносят как раз не сами бабочки моли, а их личинки, т.

е. гусеницы. Именно они способны, во-первых, прогрызть любой пакет: и бумажный, и целлофановый, а во-вторых, оставить от вашей крупы одну требуху. Гусеницы невероятно прожорливы.
Кроме крупы пищевая моль может поселиться в сухофруктах, орехах, муке, во всех видах бобовых и даже в печенье и конфетах. Употреблять в пищу зараженные продукты ни в коем случае нельзя. Выбросите их без сожаления, т.к. после того, как в них поселилась моль, ничего полезного для питания там уже не осталось.

Вот практические советы, как избавиться от пищевой моли:
Выбросите все зараженные продукты. Не пытайтесь их «спасти», перебирая каждую крупинку.Тщательно вымойте шкафчики с уксусом, борной кислотой, лимонным соком или просто мыльным раствором. Щели пройдите кисточкой, смоченной в уксусе.Тщательно смойте все простой водой и проветрите помещение.Купите липкую ленту для моли, но помните, что она предназначена только для бабочек моли, а не для личинок.Как известно: лучший способ избавить себя от проблем – произвести профилактические действия. Поэтому, чтобы оградить себя от нежелательных «квартирантов», следует выполнять такие рекомендации:
Не закупайте продукты впрок! Муку, крупы, макаронные изделия лучше съедать за 3–4 недели, а затем покупать новые.
Уже прошли голодные года, все есть на полках магазинов и скидки на товар бывают очень часто! Храните в стеклянных банках все, что только возможно! Причем банки лучше выбрать герметично и закрывающиеся. Кроме того, в стекле все хорошо видно, и если где-то завелся паразит, то вы его очень быстро ликвидируете, да и выкинуть придется только одну банку, а не содержимое всего шкафа.Регулярно проводите «ревизию» в кухонных шкафах и делайте там влажную уборку.Моль в крупе боится высоких температур. Если вам все же необходимо приобрести сыпучие продукты в большом количестве, то сделайте следующее: прокалите все в духовке при 600С в течение 1-1,5часов. Эта процедура убьет и личинок, и яйца, и взрослых особей.Пищевая моль также не выдерживает и низких температур. Положите пакет с продуктом в морозильную камеру на 2-3 суток и вопрос решится. При температуре ниже –10 градусов все личинки также погибают.Разложите по полкам кухонных шкафов маленькие, слегка надрезанные, дольки чеснока. Также можно использовать свежие листики мяты или цветы лаванды.

