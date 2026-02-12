Моль в крупе или других сыпучих продуктах может завестись у любой хозяйки. К сожалению, ею заражены очень многие склады с сухими сыпучими продуктами. Давайте разберемся, чем вредна эта самая моль пищевая, и как избавиться от такого неприятного жильца на вашей кухне.
Основной урон наносят как раз не сами бабочки моли, а их личинки, т.
Кроме крупы пищевая моль может поселиться в сухофруктах, орехах, муке, во всех видах бобовых и даже в печенье и конфетах. Употреблять в пищу зараженные продукты ни в коем случае нельзя. Выбросите их без сожаления, т.к. после того, как в них поселилась моль, ничего полезного для питания там уже не осталось.
Вот практические советы, как избавиться от пищевой моли:
Выбросите все зараженные продукты. Не пытайтесь их «спасти», перебирая каждую крупинку.Тщательно вымойте шкафчики с уксусом, борной кислотой, лимонным соком или просто мыльным раствором. Щели пройдите кисточкой, смоченной в уксусе.Тщательно смойте все простой водой и проветрите помещение.Купите липкую ленту для моли, но помните, что она предназначена только для бабочек моли, а не для личинок.Как известно: лучший способ избавить себя от проблем – произвести профилактические действия. Поэтому, чтобы оградить себя от нежелательных «квартирантов», следует выполнять такие рекомендации:
Не закупайте продукты впрок! Муку, крупы, макаронные изделия лучше съедать за 3–4 недели, а затем покупать новые.
