Продукты, которые не подходят для завтрака

Чтобы быть здоровыми и предотвратить развитие множества заболеваний, следует отказаться от употребления натощак определенных продуктов. Некоторые из них вызывают раздражение слизистой желудка, другие нарушают кислотно-щелочной баланс, третьи способствуют развитию таких заболеваний, как сахарный диабет и гастрит.
Цитрусовые
Апельсины, мандарины и лимоны, съеденные натощак, могут провоцировать аллергию и способствовать развитию гастрита. Поэтому перед тем, как выпить стакан цитрусового фреша, рекомендуется плотно позавтракать овсянкой.
Бананы
Бананы попали в этот список потому, что в них содержится много магния, который способен влиять на деятельность сердечно-сосудистой системы. Бесконтрольное употребление этого фрукта на голодный желудок чревато рисками нарушения кальциево-магниевого баланса.
Сырые овощи
Сырые овощи содержат кислоты, которые в считаные секунды раздражают слизистую оболочку желудка. Поэтому съеденные с самого утра натощак помидор, огурец или капуста могут принести немало проблем людям с плохим пищеварением. Помидоры, в свою очередь, из-за большого содержания пектина и дубильной кислоты способствуют образованию желудочного камня. То же самое, кстати, касается груши и хурмы.
Йогурт
Может показаться странным, что в этом списке оказался йогурт, ведь сколько реклам твердит о том, что нет ничего полезнее баночки вкусного йогурта на завтрак. Однако с этим можно поспорить. Утром организму не нужна помощь йогуртовых бактерий, он вполне справляется без них.молочнокислых бактериях. При употреблении йогурта или кефира натощак бактерии, содержащиеся в продукте, тут же попадают в агрессивную кислую среду и моментально погибают, даже не доходя до кишечника. Поэтому нет никакого смысла пить кисломолочные продукты натощак.
Сладкий картофель
Этот продукт, съеденный на голодный желудок, способен вызвать тяжесть в желудке и вздутие, именно те, о которых говорят в рекламах ферментативных лекарств.
Холодные напитки
Говорят, что полезно выпивать утром натощак стакан воды. Но это не должна быть ледяная вода из холодильника, так как она не способна должным образом запустить процесс пищеварения в начале дня. Лучше заменить холодный напиток еле теплым, комнатной температуры. Сам процесс принятия воды с утра «разогревает» желудочно-кишечный тракт перед завтраком, а холодные напитки способны вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника. К тому же при наличии хронических заболеваний пищеварительного тракта холодные напитки, выпитые натощак, способны вызвать обострение болезни. Также холодная жидкость приводит к сужению сосудов желудка, что ухудшает местное кровообращение и процесс переваривания пищи. Интересно то, что холодные напитки, выпитые с утра на голодный желудок, способны провоцировать сбои менструального цикла у женщин.
Сладости
Сладости вредны сами по себе, а уж на голодный желудок и подавно. Связано это с тем, что сразу после пробуждения поджелудочная не способна выработать должное количество инсулина, что чревато повышением сахара в крови и как результат — возникновением заболеваний глаз и развитием сахарного диабета. Большая доза сахара, попавшая в желудок с утра, заставляет поджелудочную работать на износ, а длительное увлечение сладкими завтраками выводит поджелудочную железу из строя.
Кофе
Многие не представляют свое утро без чашечки кофе, а некоторые даже не сядут завтракать, если перед этим не выпьют черный бодрящий напиток. Однако стоит позаботиться о своем здоровье и отказаться от этой привычки, так как утренний кофе на голодный желудок раздражает слизистую оболочку, повышает секрецию желудочного сока и способствует развитию гастрита. Если ваш завтрак состоит из одного кофе, будьте готовы к тому, что горечи, обладающие желчегонными свойствами и провоцирующие бесполезный выброс желчи, могут заставить вас с самого утра мучиться от боли.
Красное мясо
Это довольно тяжелый продукт, особенно с утра, когда организм, не набравшись энергии, еще не в состоянии справиться с таким количеством белка. Поэтому употребление сложных животных белков лучше отложить на обед.
Быстрые завтраки
Хоть рекламы и твердят о пользе утреннего завтрака из сладких хлопьев для здоровья организма и стройной фигуры, на самом деле никакой воспетой пользы эти продукты не приносят. Напротив, являясь богатым источником углеводов, быстрые завтраки резко повышают уровень сахара в крови, в результате чего в обед вас будет мучить «волчий» голод, который может привести к перееданию. Итог — повышение веса. Так что не верьте рекламе и питайтесь только здоровой и полезной пищей.
Бутерброды с колбасой
В состав колбасы и ветчины входит множество вредных компонентов, некоторые из которых — вреднейшие канцерогенные вещества, провоцирующие образование и развитие раковых клеток. Особенно вредны такие бутерброды утром натощак, когда слабо защищенный пустой желудок просто не готов к такой химической атаке.
Чеснок
Лучше не завтракать блюдами, приправленными чесноком. Чеснок содержит вещество аллицин, раздражающее стенки желчного пузыря и желудка. В результате нарушается их двигательная активность, а также может возникнуть гастроспазм.
