Почему короля Людовика II называли «сказочный» монарх, и Как он заплатил за свои мечты

Какие бы тайны не окутывали жизнь и трагическую гибель короля Баварии Людвига II, память о нем будет жить столько, сколько в горах Альп будут радовать глаз построенные ним замки. Мало кто из историков может рассказать: что произошло летом 1886 года на берегу озера Берг, когда местные жители нашли бездыханное тело монарха. Не менее загадочной была сама жизнь «сказочного» короля.
Безрадостное детство и юношеские грезы кронпринца
Юный кронпринц Людвиг II. Фото: https://pikabu.ru
Детство будущего короля Баварии Людвига II вряд ли можно назвать счастливым. Юный кронпринц воспитывался в строгой обстановке, когда проявление собственной воли пресекалось на корню, а желание любви и тепла высмеивалось. Поэтому мальчик научился находить удовольствие в одиночестве. Его любимыми занятиями стало чтение исторической литературы. В книгах юноша среди вымышленных героев находил образы для подражания.
Будущий король не любил льстивую толпу, поэтому старался скрыться от ее глаз. Особенно это ему удавалось, когда весь двор переезжал на лето в загородный дворец. Здесь мальчик особую радость испытывал от общения с альпийской природой.
Однако отец не разделял пристрастий сына. Он часто брал его на охоту. Однако вид убитых животных вызывал у Людвига припадки. А на придворных обедах и дворцовых приемах мальчик скучал. Единственным развлечением, которое вызывало у мальчика отклик, стал театр.
Когда Людвигу исполнилось 16 лет, он испытал глубокое потрясение после просмотра оперы Вагнера «Лоэнгрин». Все увиденное нашло отклик в ранимой юношеской душе и оказалось близким его представлениям и фантазиям.
18-летний монарх баварского государства
Юный монарх баварского государства. Фото: https://bigpicture.ru
Людвиг мечтал познакомиться с известным немецким композитором Вагнером и его творчеством, однако отец не хотел потакать прихотям сына и настоял, чтобы он закончил университет. После этого начал приобщать юношу к государственным делам, что оказалось очень своевременно, так как вскоре Людвигу предстояло стать королем.
Коронация проходила в Мюнхене. В народе молодой правитель ассоциировался с хорошими переменами. Все восторгались внешностью юного монарха. Людвиг был высок, строен, красив и изящен, чем пробуждал в людях надежду на доброго и справедливого короля. Таким хотел быть и сам юноша.
Придворные не видели в нем никаких задатков монарха, однако Людвиг сразу начал вникать в государственные дела. Юноше приходилось учиться премудростям управления. Благодаря своему упорству, уму и работоспособности монарх быстро входил в курс всех дел. Он не приветствовал фамильярное поведение придворных, но обходительно и дружелюбно относился к простым людям: крестьянам, прислуге, горожанами.
Людвиг II правил очень осторожно и дальновидно, оставаясь открытым для обсуждения государственных вопросов. При нем не были уволены старые министры, так как король не хотел назначать молодых и быстрых реформаторов, придерживаясь старой государственной политики, внося небольшие корректировки.
Во времена правления молодого короля Баварии сформировалось мнение народа о Людвиге II, как об умном и великодушном человеке. Это убеждение сохранилось на протяжении 22 лет правления монарха.
Как идеи Рихарда Вагнера повлияли на молодого Людвига II в становлении баварской культуры
Влияние идей Рихарда Вагнера на молодого Людвига II . Фото:https://bigpicture.ru
Занятия государственными делами не могли заменить баварскому королю душевного покоя. В его душе звучала музыка Вагнера. Поэтому он поручил придворным найти немецкого музыканта и предложил ему свое покровительство.
На тот момент у Вагнера дела шли плохо. Он заслужил репутацию скандалиста, транжиры и расточителя. С ним никто не хотел иметь дело и давать ему деньги, а критики ополчились на все его сочинения. Поэтому предложение Людвига II композитор воспринял, как возможность избавиться от возникших материальных проблем.
Монарх не обманул Вагнера. Людвиг II искренне проникся идеями о высоком предназначении искусства, поэтому Мюнхену была уготовлена роль всемирного культурного центра. Однако это вовсе не радовало сановников. Вагнер, став близким другом короля, оказывая на него особое влияние и получая крупное суммы денег, начал вызывать у придворных ненависть. Поэтому, чтобы избавится от Вагнера, сановники распространили слухи, которые порочили композитора. Началась травля, его обвиняли в безбожности и попытках разворовать государственную казну.
Людвигу II докладывали о возможных массовых беспорядках в Мюнхене из-за того, что Вагнер был приближен к королю и мог быть иностранным агентом. Все эта ситуация играла на руку сановникам, которые объединились, чтобы обуздать непокорного монарха. Казначейство не хотело выдавать средства на строительство театра. После попыток короля настоять на своем, ему дали понять, что ради театра не стоит рисковать троном.
Таким образом, у Людвига II рушились мечты о культурном развитии города. Он непреклонно продолжал защищать удрученного Вагнера, убеждая композитора, что нельзя отменять «Тристана и Изольду». Премьера все же состоялась и вызвала шквал восторга королевских семей Европы. Однако враги короля не успокоились и вынудили Людвига II выслать композитора в Швейцарию.
Яркие достопримечательности Европы
Замок Нойшванштайн - детище короля Баварии. Фото:https://bigpicture.ru
Политика внушала Людвигу II непреодолимое отвращение. Придворные интриги, войны, заключение тайных союзов были для него скучными занятиями. Король нередко высказывал намерения оставить престол. В качестве места для жизни и создания своей «страны грез» монарх выбрал Альпы. Здесь, среди природы и тишины он мечтал обрести душевное равновесие, к которой стремился всю жизнь.
Людвиг начал строить великолепные замки, которые требовали больших затрат. Замки Херренкимзее и Линдерхоф отличались роскошью и величием, перещеголяв даже Версаль. Строился Фалькенштейн, который по задумке Людвига должен был превзойти все существующие замки.
Великолепие интерьера. Фото: https://bigpicture.ru
Самым большим желанием Людвига II было создание чего-то грандиозного. Таким строением стал знаменитый замок Нойшванштайн с театральным помещением. Представления здесь устраивались в ночное время для одного лишь Людвига II, который прятался, чтобы никто его не видел.
Замок был оснащен по последнему слову техники. Во все помещения было проведено электричество, которое в те времена было новинкой. Людвиг гордился своим детищем и часто выходил на мост, нависший над пропастью, чтобы полюбоваться прекрасной картиной.
Загадочная смерть «сказочного» короля
Загадочная смерть баварского монарха. Фото:https://bigpicture.ru
Людвигу для возведения замков требовались большие средства, но сановники были не довольны деятельностью короля и отказали ему в выдаче денег. Тогда монарх в отчаянии обратился ко всем монархам Европы с просьбой о финансовой помощи.
Людвиг II даже не подозревал, что каждый его шаг контролируется. Вопрос о свержении его с престола был решен. Мюнхенские психиатры объявили монарха душевно больным, даже не проведя медицинское освидетельствование.
Родственники короля дали согласие на его изоляцию в небольшом замке возле озера Берг. За ним установили медицинский надзор, было отказано в посещении церковной службы, но разрешены прогулки по парку в сопровождении психиатра. На случай, если Людвиг II окажет сопротивление, было решено применить к нему силу.
В 1886 года на Троицу король вместе со своими вынужденными охранниками пошел на прогулку к озеру. Оттуда Людвиг II больше не вернулся. Его тело нашли бездыханным на берегу, где были видны следы борьбы. Однако факт убийства народного монарха так и не был доказан.
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