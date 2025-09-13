Монументальный дом, «парящий» над сложным бразильским ландшафтом (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: mymodernmet.com.

Планируется щадящее строительство, в ходе которого растительность не пострадает (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: aasarchitecture.com.

Мощные бетонные опоры удерживают «парящее» здание над руинами и буйной растительностью (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: designboom.com.

Бассейн с водопадом под «левитирующей» резиденцией обеспечит прохладой в жаркие летние дни (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: aasarchitecture.com.

Патио под консольным зданием – идеальное решение для организации отдыха на свежем воздухе (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: mymodernmet.com.

Тонированные стеклянные панели от пола до потолка контрастируют с каменной кладкой, сохранившейся с незапамятных времен (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: aasarchitecture.com.

Еще одна зона отдыха под «парящей» загородной резиденцией (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: designboom.com.

Благодаря обилию воды и зелени в доме будет всегда свежо и прохладно (концепт Xingu House, Бразилия).

Из гостиной-столовой открываются потрясающие виды на горы, лес и город, расположенный в долине (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: mymodernmet.com.

Обилие массива тонированного стекла поспособствовало гармоничной интеграции монументальной резиденции в живописный ландшафт (концепт Xingu House, Бразилия).

План-чертеж консольной резиденции Xingu House, разработанный архитекторами Tetro Arquitetura. | Фото: aasarchitecture.com.