В бразильском шахтерском городке началось строительство невиданного в этих местах жилого дома. Местная архитектурная студия разработала фантастический проект консольного дома, который «парит» над травянистым плато и крутым склоном, щедро покрытым зеленью. В скором времени частная резиденция удивит своими формами, визуальными эффектами, небывалым масштабом, интерьерами жилых зон, обустройством внутренних дворов и таинственного грота.
Монументальный дом, «парящий» над сложным бразильским ландшафтом (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: mymodernmet.com.
Загородные резиденции среди первозданной природы становятся популярным «развлечением» тех, кто может себе позволить вложиться в дорогостоящее строительство неординарной недвижимости. Особенное если есть возможность обратиться к креативным архитекторам, стремящимся к созданию уникальных проектов, не имеющих ничего общего с традиционным строительством. Взять, к примеру, удивительный концепт Xingu House, разработанный бразильской архитектурной студией Tetro Arquitetura.
Планируется щадящее строительство, в ходе которого растительность не пострадает (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: aasarchitecture.com.
В архстудию обратился владелец обширного участка земли в природной зоне пригорода Nova Lima, что в штате Минас-Жерайс (Бразилия). 8 тыс. кв. метров нетронутой земли с очень сложным рельефом была досконально изучена специалистами Tetro Arquitetura прежде чем они взялись за разработку концепции. Поскольку на этом участке сохранились руины старинного каменного здания и обнаружен таинственный грот, было решено эти объекты задействовать в новом проекте. Помимо этого, дизайнеры стремились органично интегрировать масштабное здание в живописный ландшафт и обеспечить жильцов резиденции прекрасными видами как на горные склоны и лесной массив, так и на сам шахтерский городок.
Мощные бетонные опоры удерживают «парящее» здание над руинами и буйной растительностью (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: designboom.com.
Как стало известно редакции Novate.ru, чтобы усилить контакт владельца с природой и сохранить остатки старинного объекта, основной объем здания располагается прямо над каменной кладкой и находится он на эффектных бетонных опорах. Конструкционно частная резиденция состоит из трех консольных модулей, распределенных по разным направлениям. Учитывая такую планировку и приподнятость над уровнем земли (в некоторых местах высота составляет 8,5 м) из каждой комнаты открывается разноплановый вид.
Бассейн с водопадом под «левитирующей» резиденцией обеспечит прохладой в жаркие летние дни (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: aasarchitecture.com.
Патио под консольным зданием – идеальное решение для организации отдыха на свежем воздухе (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: mymodernmet.com.
Плюс ко всему появилась прекрасная возможность задействовать пространство под нависающим модульным зданием. Крытые террасы, бассейн с водопадом, прекрасная зона отдыха на свежем воздухе и в окружении живописной природы – все это позволит организовать незабываемый отдых вдали от шумных городских улиц.
Тонированные стеклянные панели от пола до потолка контрастируют с каменной кладкой, сохранившейся с незапамятных времен (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: aasarchitecture.com.
Еще одна зона отдыха под «парящей» загородной резиденцией (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: designboom.com.
Чтобы вписаться в палитру пейзажа, дизайнеры остановили свой выбор на тех материалах и фактурах, которые идеально гармонирует с окружающем пейзажем. При этом не забыли и об эстетической привлекательности здания. Для создания интересного акцента были выбраны материалы, контрастирующие с естественными текстурами и цветами. Потрепанные временем каменные стены, возведенные несколько столетий назад, например, привносят некую надежность и связь с традициями. А вот гладкие и отражающие материалы, из которых сделаны стеклянные панели от пола до потолка, кардинально отличаются от старинных руин, тем самым подчеркивая движение вперед, к новым методам строительства и внедрению новых технологий.
Благодаря обилию воды и зелени в доме будет всегда свежо и прохладно (концепт Xingu House, Бразилия).
Примечательно: Рядом со старинными руинами имеется вход в грот, который многие годы никак не использовался. Пещеру решили облагородить, превратив ее в винный погреб. Помимо мест для хранения бутылок и бочонков с вином, владелец пожелал иметь собственный дегустационный зал. Прохлада, сводчатые потолки, природный камень, причудливой формы стены, таинственная атмосфера – все это позволяет создать особенную обстановку, располагающую приятно провести время в кругу друзей или семьи.
Из гостиной-столовой открываются потрясающие виды на горы, лес и город, расположенный в долине (концепт Xingu House, Бразилия). | Фото: mymodernmet.com.
Как и следовало ожидать, для дома, расположенного в таком уединенном и прекрасном месте, предусмотрено множество жилых и развлекательных зон. В основной части дома планируется обустройство жилых помещений для хозяев – это два сьюта класса Люкс, с собственной гостиной, спальней и ванной комнатой. Также имеются кабинет и библиотека.
Обилие массива тонированного стекла поспособствовало гармоничной интеграции монументальной резиденции в живописный ландшафт (концепт Xingu House, Бразилия).
План-чертеж консольной резиденции Xingu House, разработанный архитекторами Tetro Arquitetura. | Фото: aasarchitecture.com.
Стоит упомянуть, что проект архитектурной студии Tetro Arquitetura – это не просто фантазия на бумаге и в 3D-формате. В настоящее время идут активные строительные работы и в скором времени реалистичные визуализации уникального здания, включая дизайн-проект невероятного интерьера, обретут вполне осязаемые формы.
