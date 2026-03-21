С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    Спасибо, обязательно воспользуюсь этими советами.Удивительная помо...
  • Maxim
    Хороший совет - за крахмальный клей.Как приготовить ч...
  • Александр Данилов
    Почти все эти предметы, были у большинства населения. Они действительно были полезны10 откровенно стр...

Как навести идеальный порядок в шкафу

Как правильно организовать хранение вещей в шкафу? Кажется, что это достаточно просто, но иногда из-за неправильного хранения места не хватает даже в большом шкафу. Чтобы все вещи были в полном порядке, и пространство при этом не было перегружено, стоит знать несколько простых, но эффективных секретов.



Избавиться от всего лишнего

Порядок в шкафу

В первую очередь, нужно провести глобальную ревизию и перебрать абсолютно все вещи. Это займёт некоторое время, зато результат приятно порадует. Итак, просматривая вещи, нужно внимательно посмотреть их на наличие дефектов, померять предметы гардероба, которые уже давно лежат без дела. Если вещи уже давно не используются, а лишь занимают место, есть смысл избавиться от них. Не обязательно их выкидывать, ведь из старых вещей можно сделать немало интересных предметов декора. Например, пошить чехол на стул или плед из лоскутков ткани. Но в шкафу им уже точно не место.

Всё по полочкам

Сезонное хранение

Сезонные вещи можно спрятать в корзины и убрать на шкаф

На стыке сезонов также необходимо перебирать вещи, и убирать те, которые в ближайшее время использоваться не будут. Спрятать их можно под кроватью или же сложить в корзины и поставить сверху на шкаф. Иногда сезонные вещи хранят в кладовой или в чемоданах, которые могут выполнять сразу несколько функций – украшать интерьер, выступать в роли журнального столика или прикроватной тумбы, а также быть вместительной системой хранения.
Сезонные вещи хранятся на верхней полке

Грамотная сортировка

Сортировка вещей по цвету
Грамотная сортировка поможет быстро сориентироваться в том, что и где лежит.
Существует несколько типов распределения вещей:
• По цвету. Так, не придётся долго искать среди всего разнообразия вещей жёлтый свитер или розовую блузу, а гармоничные цветовые переходы будут только поднимать настроение.
• По типу материала. Приятно, когда шёлковые блузы висят в одной части шкафа, а хлопковым рубашкам отведён другой отдельный угол.
• Верх-низ.Такая сортировка позволяет разделить вещи на «верх» и «низ», то есть на верхних полочках уместно расположить футболки, блузы, рубашки и свитера, а снизу на штанге развесить юбки и брюки.

Маленькие помощники

Хранение шарфов

Наводя порядок в шкафу не стоит игнорировать всевозможные органайзеры, вешалки с прищепками, прозрачные контейнеры, плетёные корзины, ячейки для галстуков. Они здорово экономят место и помогают правильно организовать хранение. Для удобства контейнеры и ячейки можно подписать или повесить на них милые лейбочки с надписями «носки», «колготы» и другие.
Удобные прищепки на вешалках
Корзины для хранения носков
Хранение вещей в корзинах
Стильное хранение вещей
Органайзер для хранения вещей
Удобные штанги для хранения шарфов

Хранение обуви и сумок

Обувь и сумки должны иметь свои места в шкафу. При этом, для туфель и сапог лучше выделить нижние полочки, или соорудить для них небольшую штангу. На ней удобно хранить высокие сапоги, предварительно повесив их на вешалки с прищепками. Благодаря этому они не потеряют форму. Для сумок же можно выделить верхние полочки. Чтобы аксессуары не помялись, стоит набить их бумагой. Тогда они будут держать форму.
Хранение обуви
Хранение женских сумок
Хранение кошельков и клатчей

Хранение вещей в выдвижных ящиках

Самое сложное – соблюсти идеальный порядок в выдвижных ящиках. Чтобы сделать это, и вместить как можно больше вещей, нужно аккуратно скрутить их и сложить в вертикальном положении. В качестве разделителей можно использовать картонные перегородки и трубочки, которые иногда остаются после шоппинга. Так удобно хранить нижнее бельё, футболки, майки, носки и шарфы. Главное, аккуратно сложить вещи, чтобы они не помялись и их можно было использовать в любой момент.
Хранение шарфов и платков
Хранение вещей в выдвижном ящике
Хранение бюстгальтеров
Хранение белья в выдвижном ящике
Правильное хранение белья
Порядок в выдвижном ящике

Несколько важных рекомендаций:

• Перед тем, как складывать вязаные шерстяные вещи в шкаф, их необходимо проветрить. Желательно на свежем воздухе.
• Отправляя трикотажные вещи на сезонное хранение их нужно выстирать, проветрить и сложить в полиэтиленовые пакеты.
• Периодически шкаф и все вещи необходимо проветривать, чтобы на них не задерживались запахи от духов или пота.
• Брюки и длинные платья рекомендуется перекидывать через перекладину вешалки, а уже затем помещать в шкаф. Так вещи не помнутся, и не испачкаются в пыли, которая часто оседает на дне шкафа.
• Раз в месяц в шкафу нужно протирать пыль и проветривать его.
Ссылка на первоисточник
наверх