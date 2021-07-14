Всесоюзная гимнастика для ума: как СССР завоевал шахматную гегемонию в мире

В мире цифровых технологий деревянные ящики с фигурками не имеют огромной популярности. Однако еще тридцать-пятьдесят лет назад, когда слово «компьютер» только появлялось в лексиконе советских граждан, а о том, что такое «Интернет», знали только отдельные специалисты Министерства обороны и спецслужб, игроков в шахматы можно было встретить в каждом дворе. Все дело в лозунге – «Шахматы в массы», внедрение которого в СССР не только подарило государству целую плеяду спортсменов-чемпионов, но и сделало это занятие настоящим феноменом советской действительности.
Шахматный культ в СССР. /Фото: publ.lib.ru
Шахматы известны миру не одно столетие. Но вот на территории современной России огромную популярность они завоевали именно в советский период. Справедливости ради, следует уточнить, что и до революции эти земли знали талантливых шахматистов, но обширного охвата это занятие не имело.
Советский период - эпоха расцвета шахмат среди населения. /Фото: topast.ru
Все изменилось в 1924 году, когда советская власть провозгласила лозунг «Шахматы в массы». Стоит сказать, что Коммунистическая партия, которая не так давно пришла к управлению огромным государством, видела в шахматах не только возможность занять досуг граждан безобидным и вместе с тем, полезным для мышления занятием, а и некое идеологическое орудие для объединения столь пестрой этнической карты советской страны. Ставка была сделана верно: шахматы стали повальным увлечением советского народа.
Советские пионеры, 1930-е годы. /Фото: Wikipedia.org
С течением десятилетий отношение властей к игре не менялось: так, например, Министр культуры СССР Екатерина Фурцева говорила: «Конечно, очень хорошо, что у нас такая любовь к футболу, но для нас шахматы важнее, потому что они определяют культуру нашей страны». Посредством этого занятия показывался уровень интеллекта граждан советского государства, и делалось это весьма успешно: с 1948 года, когда Михаил Ботвинник первым завоевал титул чемпиона по шахматам, долгие годы борьба в финальном этапе чемпионата проходила именно между спортсменами и СССР.
Пьедестал чемпионата мира по шахматам был прочно занят гражданами СССР. /Фото: gazeta.ru
Шахматы стали одним из самых популярных занятий советских граждан. Буквально в каждой школе, доме культуры или Дворце пионеров открывались кружки. Но на этом любительском этапе развитие игры не останавливалось: шахматы считались настоящей наукой, а в СССР была разработана система шахматного образования.
Шахматы в СССР стали считаться наукой. /Фото: cont.ws
В ее рамках издавалась специальная литература, открывались секции и даже факультеты при университетах. Одной из самых известных была заочная школа первого чемпиона из СССР Ботвинника, которая выпустила не одного гроссмейстера, в том числе тех, что затем выигрывали чемпионаты мира.
Интересный факт: легендарный Бобби Фишер специально выучил русский язык для изучения советской литературы о шахматах, которая считалась одной из лучших в мире.
Шахматы имели огромную популярность. /Фото: cont.ws
В период золотой эры советских шахмат клетчатые доски и игроков над ними можно было встретить буквально везде: во дворах, школах, на лавочках в парке, дома и даже на пляже. Умение играть в шахматы было признаком интеллекта и неординарного ума, а наличие разряда и вовсе было почетным. Наибольший подъем увлечения шахматами среди советских граждан пришелся на 1950-1960-е годы: тогда доску с фигурками можно было увидеть в каждом доме.
В шахматы играли буквально везде. /Фото: livejournal.com
Но и после, когда в СССР стали проникать технологии, шахматы одно время пытались под них подстроиться: если у любителя поставить мат не находилось соперника, он мог обратиться к шахматному компьютеру, которые появились в восьмидесятых. Там, человек мог играть сам, соревнуясь с машиной.
Советский шахматный компьютер. /Фото: pikabu.ru
Но золотая эра шахмат ушла в историю вместе с огромным государством. С распадом Советского Союза популярность игры стала угасать. Сегодня, конечно, находятся любители «расставить фигуры», но вот той массовости, которая была при СССР, уже не найти. Шахматы превратились в элемент досуга больше у старшего населения и продолжают ассоциироваться с советскими домами культуры и школьными секциями.
Наполеоника - редкий экземпляр советских шахмат. /Фото: skylots.org
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