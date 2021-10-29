Задачка для дизайнеров, или Как японцам удалось превратить здание шириной 1,8 м в жилой дом

Что можно сделать из помещения шириной 1,8 метра? Если обычным людям ничего путного на ум не приходит, то японские архитекторы и дизайнеры ежедневно сталкиваются с такими сложными головоломками. Ведь в земельно-дефицитном Токио обустраивать большие площади редко приходится. Поэтому даже на столь узком пространстве им удалось создать не просто лестничный пролет, а полноценные жилые апартаменты для молодой семьи.
В пролете шириной 2 метра удалось создать благоустроенное жилье (Ultra-Narrow House, Токио).
Этот экстремально узкий дом расположен в центральном районе Токио, где плотность застройки просто зашкаливает. Это обусловлено баснословными ценами на земельные участки, которые предприимчивые хозяева стараются продать. Чтобы не доходило до полного абсурда на законодательном уровне оговаривается минимально допустимая ширина земельного участка (2 метра!), который можно продать под строительство жилья, при этом у самого хозяина должно остаться не меньше предельной нормы.
Узкий дом спроектировала японская архитектурная студия YUUA Architects & Associates. | Фото: plataformaarquitectura.cl.
А вот справиться со строительством домов на такой ограниченной площади берутся лишь креативные архитектурные бюро, ведь это критически узкое пространство, в котором человек может расставить руки и упереться в противоположные стены дома. Поэтому проводить строительные работы совсем уж сложно, да и внутреннее пространство организовать нелегко. Ведь владельцы участка не желают чувствовать особого дискомфорта от таких ограничений и мечтают об уютном проживании. Это, конечно же, архисложная задача для строителей и дизайнеров, но как показывает практика – вполне выполнима.
Планировка узкого дома (Ultra-Narrow House) в Токио.
Именно этот проект разработала и внедрила в жизнь дизайнерская студия YUUA Architects & Associates, красноречиво назвав его «Ultra-Narrow House», хотя в народе столь узкие апартаменты называют «кроватью угря». Конечно же, во главу угла при создании столь неординарного проекта были поставлены пожелания самого заказчика, который мечтает жить в полноценном доме и хочет иметь открытое в пространственном и психологическом отношении жилье.
Разноуровневый пол – основная концепция в проекте «Ultra-Narrow House» (Токио). | Фото: interiorsmall.ru.
Имеющаяся площадь участка не позволила применять тяжелую строительную технику, да и объемные стройматериалы совсем сузили бы дом, поэтому для создания конструкции использовали современные технологии, и предпочтение было отдано стали. Также количество колонн и балок было сведено к минимуму, чтобы не загромождать столь узкое пространство.
Столовая зона в интерьере «Ultra-Narrow House» (Токио).| Фото: plainmagazine.com.
Для того чтобы достичь такой открытости архитекторы разработали особую конструкцию, в которой главенствующим направлением стала текучесть пространства, позволившая объединить все уровни необычного дома и придать свободу движению. Благодаря достаточной глубине здания (11 метров) все уединенные зоны удалось спрятать в самую даль, хотя фасад дома и украшают огромные окна, но подсмотреть, что делают хозяева в ванной или спальне никому не удастся.
Огромные окна позволили создать объемное пространство («Ultra-Narrow House», Япония). | Фото: weburbanist.com.
При этом именно они дали возможность получить максимально светлое и объемное жилище, а плавающие полы и расположение функциональных зон на разных уровнях максимально расширили имеющуюся площадь, причем не только визуально.http://funhere.ru/?p=19020
Зонирование с помощью «плавающих» полов и подэтажей увеличило жилую площадь («Ultra-Narrow House», Токио).
Благодаря такой необычной планировке, перепад уровней дал возможность создать своеобразное зонирование, при этом удалось отделить пространство друг от друга без установки дополнительных перегородок и внутренних стен. Таким образом, получилось сделать каждую функциональную зону не только визуально просторней, но и физически объемней.http://funhere.ru/?p=19020
Рабочий кабинет и зона отдыха («Ultra-Narrow House», Токио).
Всего же в доме было сделано четыре этажа, каждый из которых имеет дополнительный ярус, что позволяет более рационально использовать имеющуюся площадь. Цокольный этаж не несет никакой функциональной нагрузки, а используется как кладовая, с организованными системами хранения для вещей и предметов.
На первом этаже оформили рабочий кабинет и зону отдыха, пройдя через них, можно попасть в спальню, расположенную в глубине узкого дома на ярусе между этажами.
Кухня и столовая находятся на втором этаже («Ultra-Narrow House», Токио).
В узком доме получилось создать полноценную ванную комнату («Ultra-Narrow House», Япония). | Фото: plataformaarquitectura.cl.
Таким интересным образом расположены и следующие зоны. Так, на втором этаже расположены кухня, столовая и гостиная.
Третий этаж больше напоминает лофтовое пространство, на котором организовали открытую террасу и спрятали ванную комнату на межуровневой площадке в глубине неординарного дома.
Несколько видов лестниц украшают интерьер («Ultra-Narrow House», Токио).
Все этажи объединяет винтовая лестница, которая расположена в задней части дома, при этом оригинальные лестницы, имеющиеся в центре дома, объединяют межэтажные ярусы. Естественно, чтобы не перегружать и без того малое пространство, вся мебель была установлена вдоль стен. Сами же лестницы с площадками имеют простую, но очень изящную конструкцию, что абсолютно не мешает проникать дневном свету и воздуху через огромные окна, которые стали фокусной точкой на каждом из этажей.
В оформлении интерьера использовали темно-серые тона и натуральное дерево («Ultra-Narrow House», Япония).
Очень интересное и необычное цветовое оформление интерьера было принято дизайнерами. Вместо привычной для таких площадей светлой цветовой палитры, использовали темные оттенки серого и тона натурального дерева. Благодаря такому стилю удалось создать ощущение особой глубины и даже эффектной брутальности всему помещению. Очень стильно и натурально выглядят фактурные полы, потолки и ступени, которые выполнены из деревянных досок.
Открытые полки позволили организовать дополнительные системы хранения («Ultra-Narrow House», Токио). | Фото: archidea.com.ua.
Чтобы максимально рационально использовать вертикальные площади установили открытые полки вокруг лестничного пролета, которые обеспечили имеющемуся пространству объем. Причем их предназначение соответствуют функционалу зоны, рядом с которой находятся и гармонично вписываются в интерьер дома, создавая особую атмосферу уюта и очарования.
Неординарная планировка позволила создать комфортное жилое пространство («Ultra-Narrow House», Япония).
Благодаря таким нестандартным решениям, в противовес всем шаблонам и правилам, архитекторам удалось избавить жильцов от ощущения клаустрофобии. Ведь именно перепады высот потолка и пола позволяют им находиться как в приватной зоне, защищенной от чужих глаз, так и на открытой, по-настоящему просторной площади.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии