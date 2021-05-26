Продукты, которые не стоит греть в микроволновке, чтобы потом не оттирать ее от остатков еды

К разогреву продуктов нельзя относиться легкомысленно. /Фото: tehno.guru

1. Грудное молоко

Важно правильно нагревать замороженное грудное молоко. | Фото: enterateahora.com.mx

2. Кружка воды

Удивительно, но факт: кружка воды в микроволновой печи может привести к катастрофе. /Фото: dvojka.rozhlas.cz

3. Переработанное мясо

Хот-доги лучше не греть в микроволновой печи. /Фото: foodman.club

4. Яйца в скорлупе

Некоторые продукты должны оставаться вне микроволновой печи. /Фото: amp.ex-cdn.com

5. Перец чили

Подогрев перец чили, можно нанести существенный вред своему лицу. /Фото: i1.ytimg.com

6. Соус из пасты или томатов

Густая томатная паста не любит быстрого нагрева. /Фото: thumbor.my.ua

7. Брокколи

В микроволновой печи этому зеленому продукту не место. /Фото: i.pinimg.com

8. Хлеб

Маленькая хитрость поможет спасти легкий перекус. /Фото: mazorhomes.com

9. Все, что уже было разогрето несколько раз

Заготавливать много — не лучшая идея для здорового питания. /Фото: blog.comfy.ua