Продукты, которые не стоит греть в микроволновке, чтобы потом не оттирать ее от остатков еды

К разогреву продуктов нельзя относиться легкомысленно. /Фото: tehno.guru
Микроволновая печь — очень полезная на кухне техника. С ее помощью можно нагревать, размораживать и разогревать разнообразные продукты и напитки, а также готовить некоторые блюда с минимальными усилиями. Процесс довольно простой и приятный. Однако есть некоторые продукты, которые никогда не стоит ставить в микроволновку. Многие слышали о контейнерах и упаковках, способные спровоцировать появление искр или выделение вредных токсинов, однако мало кто задумывается об обычных продуктах, которые также становятся опасными при нагревании.
1. Грудное молоко
Важно правильно нагревать замороженное грудное молоко. | Фото: enterateahora.com.mx
Многие кормящие мамы запасаются грудным молоком впрок, чтобы его можно было использовать позднее. Для этого они отправляют его в морозильную камеру, а потом при необходимости размораживают и дают ребенку. Однако с этим процессом нужно проявить крайнюю осторожность, поскольку грудное молоко в микроволновой печи может нагреваться неравномерно. Из-за этого в жидкости появляются более горячие сгустки, которые могут обжечь чувствительную кожу и слизистую оболочку рта ребенка. Чтобы этого избежать, молоко лучше нагревать не в микроволновой печи, а на горячей бане.
2. Кружка воды
Удивительно, но факт: кружка воды в микроволновой печи может привести к катастрофе. /Фото: dvojka.rozhlas.cz
Подогревание кружки воды для горячего напитка или другой цели кажется вполне естественным действием, когда по каким-либо причинам не хочется использовать чайник. Однако нагревание воды в микроволновой печи, если переборщить со временем, может привести к ее перегреванию без кипячения. После этого, добавив чайный пакетик в кружку или размешивая жидкость, можно вызвать быстрое вскипание воды. Такая реакция часто приводит к разливанию горячей жидкости, что чревато сильными ожогами или как минимум дискомфортом.
3. Переработанное мясо
Хот-доги лучше не греть в микроволновой печи. /Фото: foodman.club
Обработанное мясо, в котором могут содержаться консерванты, в микроволновой печи лучше не разогревать. И так не особо полезные вещества приводят к образованию продуктов окисления холестерина. Некоторые ученые убеждены, что они повышают риск ишемической болезни сердца. Нагревать в микроволновой печи бургеры, хот-доги и другую подобную еду — это простой способ сделать неполезную еду еще более вредной для здоровья. Если хочется съесть фаст-фуд, лучше греть его на плите.
4. Яйца в скорлупе
Некоторые продукты должны оставаться вне микроволновой печи. /Фото: amp.ex-cdn.com
Определенно не стоит пытаться варить яйцо в микроволновке. На первый взгляд это может показаться очень любопытным, но на самом деле это невероятно опасно. Высокая температура в микроволновой печи образует внутри яйца пар, который при повышении давления почти наверняка приведет к взрыву. А это чревато порчей микроволновой печи или даже более существенным уроном.
5. Перец чили
Подогрев перец чили, можно нанести существенный вред своему лицу. /Фото: i1.ytimg.com
В перце содержится капсаицин — это особое соединение, которое определяет остроту продукта. Так вот это вещество при воздействии высоких температур активно испаряется внутри микроволновой печи. Скорее всего перец не взорвется, но вот испарения, которые попадут в лицо во время открывания дверцы микроволновки явно не принесут пользы здоровью. По возможности их следует избегать.
6. Соус из пасты или томатов
Густая томатная паста не любит быстрого нагрева. /Фото: thumbor.my.ua
Соус из пасты имеет неприятную тенденцию выстреливать жидкостью в разные стороны, взрываться и пачкать все, что его окружает. Даже непродолжительное его нагревание к микроволновой печи приводит к плачевным последствиям в виде грязной поверхности, посуды и неаккуратного вида блюда. Чтобы избежать проблем, лучшим решением будет разогревать соус медленно в кастрюле и на плите. Соус сохранит свою консистенцию, а не станет более сухим, а также микроволновка останется безупречно чистой.
7. Брокколи
В микроволновой печи этому зеленому продукту не место. /Фото: i.pinimg.com
Брокколи — частый гость овощных горячих блюд и салатов. Именно поэтому и в микроволновой печи он разогревается не редко. Однако научные исследования показали, что такой способ нагрева уничтожает большое количество полезных питательных веществ, за которые обычно и ценится этот продукт. Перед тем, как съесть брокколи, лучше аккуратно их распарить, — это сохранит все питательные вещества и приятный вкус.
8. Хлеб
Маленькая хитрость поможет спасти легкий перекус. /Фото: mazorhomes.com
При легком голоде, мало что покажется более привлекательным, чем горячий бутерброд или кусочек теплого хлеба с маслом. Однако греть его в микроволновке — плохая идея. Легкая закуска превратится в еду, которую трудно пережевывать. Согласно данным научных экспериментов, из-за того, что в хлебе содержатся такие компоненты, как глютен, крахмал и сахар, под действием высокой температуры, а потом быстрого остывания, он становится резиновым. Чтобы получить вкусный бутерброд, который потом не нужно будет спешить есть, его следует завернуть в фольгу и нагреть в духовке. Это займет больше времени, но оно того стоит.
9. Все, что уже было разогрето несколько раз
Заготавливать много — не лучшая идея для здорового питания. /Фото: blog.comfy.ua
Безопасность пищевых продуктов — это одно из самых важных правил, которые должны соблюдаться на любой кухне. Именно поэтому не стоит ставить в микроволновку то, что уже разогревалось несколько раз — это может привести к пищевому отравлению. Еда спокойно хранится в холодильнике до четырех дней, но каждый раз, когда ее разогревают и снова охлаждают, это сильно портит ее качество. Разогревать в микроволновой печи соусы на основе сливок и молока, приготовленное мясо, лазанью, пиццу и запеканки лучше всего не более одного раза.
Полезный совет: Если еды было приготовлено много, чтобы часто ее не разогревать, лучше сделать оптимальные порции и заморозить продукты в холодильнике. Там они смогут храниться дольше и не будут подвержены бактериям.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии