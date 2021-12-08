Как быстро и просто почистить палас или ковёр

Почистить палас и ковёр до идеального состояния вручную довольно трудно, а относить в химчистку всякий раз, как он загрязнится, тоже не представляется возможным. Воспользуйтесь самыми дешёвыми таблетками — они спасут вас в трудную минуту!



Для уборки ковров и паласов приобретите любые самые дешёвые таблетки для посудомоечной машины. Например, в магазине Светофор их можно найти за 200 руб. сразу 60 штук. Получается очень экономично и хватает надолго. Растворите 1 таблетку в 1 л горячей воды. Предварительно таблетку можно растолочь, чтобы она быстрее растворилась в воде.



Нанесите раствор губкой на ковёр и хорошенько почистите.



Когда очистите весь ковёр мыльным раствором, смените воду и удалите остатки чистящего средства губкой, смоченной в чистой воде. Меняйте воду несколько раз, чтобы полностью очистить палас. Кстати, с помощью раствора из таблетки для посудомойки можно мыть практически всё: кафель в ванной и на кухне, духовку, плиту и т. д. Это очень эффективно, просто и недорого!



Подробнее о том, как очистить палас с помощью таблетки для посудомоечной машины, смотрите в видео ниже:



