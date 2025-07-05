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5 народных способов удаления папилломы

На шее, веках, подмышечных впадинах или в другой зоне трения кожи могут появляться папилломы. Эти мелкие образования не является серьезной медицинской проблемой требующей обязательного внимания врача. Избавиться от них можно в домашних условиях разными способами.

Папилломы отвалятся сами 5 народных способов удаления


Лимонный сок



Ватный тампон смачивается в лимонном соке, прикладывается к папилломе и приклеивается пластырем.
Процедура проводится раз в день до излечения.


Лак для ногтей



Также папиллому можно ежедневно закрашивать лаком для ногтей. Проблема должна решиться уже спустя несколько процедур. Папиллома просто отвалиться.


Сода и масло



Необходимо смешать 1 ч.л. соды с 0,5 ч.л. оливкового масла. Полученная паста наносится 3-4 раза в день на папиллому, и оставляется на 30 минут, затем смывается.


Яблочный уксус



Пораженный папилломой участок кожи вымывается и просушивается. Затем на нее прикладывается смоченный в яблочном уксусе тампон. Он фиксируется пластырем и меняется 3 раза в день, до исчезновения проблемы.


Масло чайного дерева



Для этого способа лечения нужно смешать 4 капли воды и 2 капли масла. Состав наносится на папиллому 3 раза в день напряжении месяца. Способ не быстрый, но эффективный.


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