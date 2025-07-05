5 народных способов удаления папилломы

На шее, веках, подмышечных впадинах или в другой зоне трения кожи могут появляться папилломы. Эти мелкие образования не является серьезной медицинской проблемой требующей обязательного внимания врача. Избавиться от них можно в домашних условиях разными способами.











Лимонный сок

Лак для ногтей

Сода и масло

Яблочный уксус

Масло чайного дерева

Ватный тампон смачивается в лимонном соке, прикладывается к папилломе и приклеивается пластырем.Процедура проводится раз в день до излечения.Также папиллому можно ежедневно закрашивать лаком для ногтей. Проблема должна решиться уже спустя несколько процедур. Папиллома просто отвалиться.Необходимо смешать 1 ч.л. соды с 0,5 ч.л. оливкового масла. Полученная паста наносится 3-4 раза в день на папиллому, и оставляется на 30 минут, затем смывается.Пораженный папилломой участок кожи вымывается и просушивается. Затем на нее прикладывается смоченный в яблочном уксусе тампон. Он фиксируется пластырем и меняется 3 раза в день, до исчезновения проблемы.Для этого способа лечения нужно смешать 4 капли воды и 2 капли масла. Состав наносится на папиллому 3 раза в день напряжении месяца. Способ не быстрый, но эффективный.