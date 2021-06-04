Женщины — прекрасные, непредсказуемые и восхитительные существа, которые способны удивлять даже самих себя, что уж говорить об остальной части человечества.
Я собрала открытки о том, что близко каждой.
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20 открыток о непостижимой женской сущности
Женщины — прекрасные, непредсказуемые и восхитительные существа, которые способны удивлять даже самих себя, что уж говорить об остальной части человечества.
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