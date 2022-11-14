5 полезных советов, которые помогут побороть неисправности молнии на одежде

Молния – один из самых популярных и востребованных в портном деле видов застежки для быстрого соединения деталей одежды. Благодаря своей простоте и удобству молния приобрела невероятную популярность. Особенно широко она используется в спортивной одежде, сумках, походном снаряжении и некоторой другой одежде. Однако, у застежки есть и свои недостатки. Большинство из них связано с тем, что они часто ломаются.
1. Что делать, если сорвалась собачка?
Просто ставим новую. /Фото: historyclothing.ru.
Потеря собачки на бегунке молнии - это самое не страшное, что может случиться с предметом одежды. Лучше всего приобрести в магазине новую собачку и просто поставить на место старой. Однако, временно починить можно ее и с использованием поручных средств: фрагментов ткани, резинок, цепочек и т.п.
2. Что делать, если сломался бегунок?
Придется менять полностью. /Фото: aloft-studio.ru.
Если бегунок сорвался с молнии, то лучше всего приобрести новый и осуществить полную замену. Для этого придется распороть молнию, чтобы освободить ее нижнюю часть. Новый бегунок натягивается снизу вверх, после того как в него вкладываются обе половинки молнии. Когда замена будет осуществлена, останется только зашить полотнище с зубчиками обратно в предмет одежды.
3. Что делать, если молния постоянно растягивается?
Временное решение. /Фото: musely.com.
Если бегунок постоянно сползает, из-за чего молния постоянно растягивается, то временно решить проблему можно просто подвязав бегунок за собачку. Однако, в дальнейшем придется менять все полотно молнии, так как проблема скорее всего именно в нем. Увы, каких-либо половинчатых решений здесь нет. Перешить молнию можно как самому, при наличии соответствующих навыков, так и с привлечением портного.
4. Что делать, если зубчики молнии не хотят закрываться?
Бегунок можно поджать. /Фото: samodelnik.ru.
Пожалуй, самая популярная проблема, с которой сталкиваются граждане. Стоит сразу отметить, что если молния систематически не закрывается, то менять нужно и полотно, и сам бегунок. Исполнять свои функции зубчики перестают из-за банального износа. Сделать ничего стоящего со всем этим несчастьем нельзя. Да, можно аккуратно и нежно поджать бегунок пассатижами, однако такого решения обычно хватает всего на несколько дней.
5. Что делать если молния застревает?
Нужно смазать цепочку. /Фото: club.osinka.ru.
Иногда при попытке застегнуть или расстегнуть молнию бегунок как будто застревает в чем-то, так же из-за износа взаимодействующих друг с другом элементов конструкции. Временно решить проблему можно при помощи графитового карандаша, бальзама для губ, вазелина или кускового мыла. Все что нужно сделать – это попытаться аккуратно смазать молнию.
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