Секретный ингредиент: 8 простых способов придать блюдам насыщенный вкус

Способ 1: Используйте свежие травы

У свежих трав более интенсивный аромат. / Фото: legkovmeste.ru

Способ 2: Готовьте мясо с сухофруктами

Свинина получается более сочной благодаря черносливу. / Фото: chefmarket.ru

Способ 3: Добавляйте соевый соус

Соевый соус дарит интересный кисло-сладкий вкус. / Фото: syl.ru

Способ 4: Кладите в овощные блюда анчоусы

Французский салат нисуаз с анчоусами. / Фото: kartinkin.com

Способ 5: Маринуйте мясо в алкоголе

Маринад из темного пива сделает стейк сочным. / Фото: sousnica.com

Способ 6: «Кашу маслом не испортишь»

Сливочное масло выступает как загуститель соуса, и на нем можно жарить мясо

Способ 7: Варите кофе с солью

Соль убирает из кофе горечь. / Фото: about-tea.ru

Способ 8: Используйте лимоны в качестве приправы

Лимон нужно заморозить, а затем натереть. / Фото: skverweb.ru