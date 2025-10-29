С нами не соску...
Секретный ингредиент: 8 простых способов придать блюдам насыщенный вкус



Когда хозяйка готовит ужин, она ждет не скупого «спасибо» от членов своей семьи, а истинного восторга в их глазах и на лице. Отсюда желание готовить сложные блюда ресторанного уровня, которые требуют большого количество знаний, времени и усилий. На самом деле, непревзойденного вкуса можно добиться, используя самые простые хитрости.
Novate.ru рассказывает о них более подробно.

Способ 1: Используйте свежие травы


У свежих трав более интенсивный аромат. / Фото: legkovmeste.ru

У свежих трав более интенсивный аромат. / Фото: legkovmeste.ru

 

Когда на рынке нет свежих трав, волей-неволей приходится покупать сушеные в пакетиках или использовать запасы, сделанные летом. А вот когда зелень продают на каждом углу, стоит этим пользоваться, ведь она намного ароматнее сушеной. Чтобы безвкусная еда превратилась в мастерски приготовленное блюдо, нужно подбирать правильные травы и вовремя добавлять их в пищу. Например, петрушку лучше брать не с фигурными, а с ровными листьями, в ней намного больше вкуса. Отличным дополнением восточных блюд станет кинза, а изысканную нотку сможет добавить эстрагон, который обладает легким анисовым вкусом и отлично сочетается с рыбой и курицей.

Душистые травы вроде орегано, шалфея, тимьяна, розмарина лучше добавлять на первых этапах готовки, чтобы они успели отдать блюду максимум своего аромата. А вот укроп, петрушку, зеленый лук, базилик, кинзу стоит класть в самую последнюю минуту, чтобы они не потеряли свой цвет и нежный аромат.

Способ 2: Готовьте мясо с сухофруктами


Свинина получается более сочной благодаря черносливу. / Фото: chefmarket.ru

Свинина получается более сочной благодаря черносливу. / Фото: chefmarket.ru


 

Практически все виды мяса и птицы прекрасно сочетаются с сухофруктами.
Это могут быть финики, чернослив, изюм, клюква, курага – выбирайте тот вариант, который больше всего придется вам по душе. Они придают мясу пряный вкус и аромат, а также восхитительную пряную нотку.

Готовить мясо с сухофруктами можно самыми разными способами: запекать в нафаршированном виде, тушить кусочками в соусе, добавлять в начинку или сворачивать в рулет. Популярными блюдами являются жаркое из телятины с черносливом, свинина, запеченная с сухофруктами под медовой глазурью, сувлаки с инжиром (греческие шашлыки, которые жарятся на коротких шпажках) и др.

Способ 3: Добавляйте соевый соус


Соевый соус дарит интересный кисло-сладкий вкус. / Фото: syl.ru

Соевый соус дарит интересный кисло-сладкий вкус. / Фото: syl.ru

 

Все становится лучше, если добавить соевый соус. Всего несколько капель помогают усилить вкус или даже изменить его до неузнаваемости. Рассказываем, где его можно и даже нужно использовать:

• для маринада – предварительное маринования свинины, говядины или курицы в соевом соусе размягчает белковые волокна, сделает продукт более мягким и нежным. Он может выступать в качестве самостоятельного маринада или как база для других вариантов. Соевый соус поможет объединить все компоненты (лимонный сок, травы, перцы) и сбалансировать общий вкус;

• для глазури – налейте соус в миску, добавьте имбирь, чеснок, мед, травы, цедру цитрусовых, хорошо перемешайте ингредиенты и с помощью кисточки нанесите на мясо, картофель или овощи, которые жарятся в сковороде или запекаются в духовке (во втором случае покрытие нужно обновлять каждые десять минут);

• в качестве ингредиента для блюд и соусов – суперсила соевого соуса заключается в том, что он усиливает вкус любых ингредиентов, не подавляя их собственный, а также придает готовому блюду насыщенность и цвет. Например, соус можно добавить в бульон, к картофелю в процессе обжарки или в рагу, чтобы он «склеил» все компоненты;

• вместо соли – соевый соус представляет собой баланс сладкого и соленого вкусов. Если вы хотите, чтобы готовое блюдо было именно таким, смело добавляйте небольшое количество соуса.

Способ 4: Кладите в овощные блюда анчоусы


Французский салат нисуаз с анчоусами. / Фото: kartinkin.com

Французский салат нисуаз с анчоусами. / Фото: kartinkin.com


 

Этот продукт отлично сочетается с овощными блюдами, раскрывая их вкус. Поэтому смело можете добавлять его в рагу, салаты, тушеные и прочие блюда, где в качестве основы используются овощи. Кроме того, что анчоусы придадут еде пикантную нотку, они также станут прекрасной альтернативой вредной соли.

Также продукт добавляют в майонезы, винегреты и используют в качестве усилителя вкуса, если речь идет о мясных и рыбных блюдах, которым не хватает интенсивной составляющей.

Способ 5: Маринуйте мясо в алкоголе


Маринад из темного пива сделает стейк сочным. / Фото: sousnica.com

Маринад из темного пива сделает стейк сочным. / Фото: sousnica.com

 

Сочный стейк, тающий во рту, можно попробовать не только в ресторане, но и у себя дома, если знать некоторые хитрости. Самый простой способ приготовить его – замариновать мясо в темном пиве. Оно отлично подходит в качестве маринадов не только для стейков, но также для любых жестких и неподатливых продуктов, которые в результате должны получится нежными. А перед тем, как отправить блюдо в духовку, смажьте его гранатовым соком с добавлением меда, коньяком или разведенным вином – это нужно для того, чтобы образовалась красивая румяная корочка.

Еще один секретный ингредиент – это авокадо. Питательный фрукт помогает мясу раскрыться с новой вкусовой стороны. Кроме того, авокадо делает готовое блюда менее тяжелым, но более полезным и питательным.

Способ 6: «Кашу маслом не испортишь»


Сливочное масло выступает как загуститель соуса, и на нем можно жарить мясо

Сливочное масло выступает как загуститель соуса, и на нем можно жарить мясо

 

Этот продукт нужен не только для того, чтобы добавлять его в кашу, пюре, макароны и прочие гарниры. Сливочное масло является основополагающим компонентом на любой кухне и прекрасно вписывается во многие рецепты. Оно не только делает блюдо более ароматным, но также может использоваться в качестве загустителя.

Совсем другой вкус приобретает стейк, жареный на сливочном масле, а также вареные и тушеные овощи, в которых присутствует этот ингредиент. В последнем случае необходимо после варки слить с овощей воду, положить в кастрюлю большой кусок сливочного масла и закончить процесс приготовления блюда на большом огне. В конце нужно добавить соль, перец, любимые специи и небольшое количество мелконарезанной петрушки.

Способ 7: Варите кофе с солью


Соль убирает из кофе горечь. / Фото: about-tea.ru

Соль убирает из кофе горечь. / Фото: about-tea.ru

 

Главное свойство соли – усиливать вкус и аромат любого продукта. Поэтому если добавить ее в кофе, вкус любимого напитка безусловно станет намного ярче и насыщеннее. Кроме того, соль может стать отличной альтернативой сахару, если вам нужно ограничить его потребление: она не сделает кофе сладким, но зато уберет горечь и поможет оставаться в рамках правильного питания.

Есть и еще несколько плюсов такого «тандема». Соль смягчает жесткую воду, что положительно сказывается органолептических свойствах кофе – кислинка становится не такой выраженной, а напиток уравновешивается по остроте и мягкости. Плюс кофе с добавлением соли восстанавливает солевой баланс организма, который нарушается при обильном потоотделении (актуально для жаркого летнего климата).

Обратите внимание: Добавлять соль можно только в том случае, если вы готовите кофе в турке. Во всех остальных ситуациях соль бесполезна из-за особенностей заварки, а также слишком крупного помола кофейных зерен.

Способ 8: Используйте лимоны в качестве приправы


Лимон нужно заморозить, а затем натереть. / Фото: skverweb.ru

Лимон нужно заморозить, а затем натереть. / Фото: skverweb.ru

 

И не простые, а замороженные. Хорошо вымойте лимон и отправьте в морозилку. После того, как он замерзнет, натрите его на терке вместе с кожурой и добавьте в блюдо, которое готовите. Еда приобретет более интенсивный вкус, а у вас появится секретный ингредиент. К тому же процесс заморозки уменьшает лимонную горечь.

Кстати, когда для рецепта требуется несколько капель лимонного сока, нет смысла разрезать его на две части. Лучше проколоть плод гвоздем и выдавить необходимое количество сока. В этом случае лимон не засохнет.

источник

Ссылка на первоисточник
