Секретный ингредиент: 8 простых способов придать блюдам насыщенный вкус

Когда хозяйка готовит ужин, она ждет не скупого «спасибо» от членов своей семьи, а истинного восторга в их глазах и на лице. Отсюда желание готовить сложные блюда ресторанного уровня, которые требуют большого количество знаний, времени и усилий. На самом деле, непревзойденного вкуса можно добиться, используя самые простые хитрости.
Способ 1: Используйте свежие травы
У свежих трав более интенсивный аромат. / Фото: legkovmeste.ru
Когда на рынке нет свежих трав, волей-неволей приходится покупать сушеные в пакетиках или использовать запасы, сделанные летом. А вот когда зелень продают на каждом углу, стоит этим пользоваться, ведь она намного ароматнее сушеной. Чтобы безвкусная еда превратилась в мастерски приготовленное блюдо, нужно подбирать правильные травы и вовремя добавлять их в пищу. Например, петрушку лучше брать не с фигурными, а с ровными листьями, в ней намного больше вкуса. Отличным дополнением восточных блюд станет кинза, а изысканную нотку сможет добавить эстрагон, который обладает легким анисовым вкусом и отлично сочетается с рыбой и курицей.
Душистые травы вроде орегано, шалфея, тимьяна, розмарина лучше добавлять на первых этапах готовки, чтобы они успели отдать блюду максимум своего аромата. А вот укроп, петрушку, зеленый лук, базилик, кинзу стоит класть в самую последнюю минуту, чтобы они не потеряли свой цвет и нежный аромат.
Способ 2: Готовьте мясо с сухофруктами
Свинина получается более сочной благодаря черносливу. / Фото: chefmarket.ru
Практически все виды мяса и птицы прекрасно сочетаются с сухофруктами.
Готовить мясо с сухофруктами можно самыми разными способами: запекать в нафаршированном виде, тушить кусочками в соусе, добавлять в начинку или сворачивать в рулет. Популярными блюдами являются жаркое из телятины с черносливом, свинина, запеченная с сухофруктами под медовой глазурью, сувлаки с инжиром (греческие шашлыки, которые жарятся на коротких шпажках) и др.
Способ 3: Добавляйте соевый соус
Соевый соус дарит интересный кисло-сладкий вкус. / Фото: syl.ru
Все становится лучше, если добавить соевый соус. Всего несколько капель помогают усилить вкус или даже изменить его до неузнаваемости. Рассказываем, где его можно и даже нужно использовать:
• для маринада – предварительное маринования свинины, говядины или курицы в соевом соусе размягчает белковые волокна, сделает продукт более мягким и нежным. Он может выступать в качестве самостоятельного маринада или как база для других вариантов. Соевый соус поможет объединить все компоненты (лимонный сок, травы, перцы) и сбалансировать общий вкус;
• для глазури – налейте соус в миску, добавьте имбирь, чеснок, мед, травы, цедру цитрусовых, хорошо перемешайте ингредиенты и с помощью кисточки нанесите на мясо, картофель или овощи, которые жарятся в сковороде или запекаются в духовке (во втором случае покрытие нужно обновлять каждые десять минут);
• в качестве ингредиента для блюд и соусов – суперсила соевого соуса заключается в том, что он усиливает вкус любых ингредиентов, не подавляя их собственный, а также придает готовому блюду насыщенность и цвет. Например, соус можно добавить в бульон, к картофелю в процессе обжарки или в рагу, чтобы он «склеил» все компоненты;
• вместо соли – соевый соус представляет собой баланс сладкого и соленого вкусов. Если вы хотите, чтобы готовое блюдо было именно таким, смело добавляйте небольшое количество соуса.
Способ 4: Кладите в овощные блюда анчоусы
Французский салат нисуаз с анчоусами. / Фото: kartinkin.com
Этот продукт отлично сочетается с овощными блюдами, раскрывая их вкус. Поэтому смело можете добавлять его в рагу, салаты, тушеные и прочие блюда, где в качестве основы используются овощи. Кроме того, что анчоусы придадут еде пикантную нотку, они также станут прекрасной альтернативой вредной соли.
Также продукт добавляют в майонезы, винегреты и используют в качестве усилителя вкуса, если речь идет о мясных и рыбных блюдах, которым не хватает интенсивной составляющей.
Способ 5: Маринуйте мясо в алкоголе
Маринад из темного пива сделает стейк сочным. / Фото: sousnica.com
Сочный стейк, тающий во рту, можно попробовать не только в ресторане, но и у себя дома, если знать некоторые хитрости. Самый простой способ приготовить его – замариновать мясо в темном пиве. Оно отлично подходит в качестве маринадов не только для стейков, но также для любых жестких и неподатливых продуктов, которые в результате должны получится нежными. А перед тем, как отправить блюдо в духовку, смажьте его гранатовым соком с добавлением меда, коньяком или разведенным вином – это нужно для того, чтобы образовалась красивая румяная корочка.
Еще один секретный ингредиент – это авокадо. Питательный фрукт помогает мясу раскрыться с новой вкусовой стороны. Кроме того, авокадо делает готовое блюда менее тяжелым, но более полезным и питательным.
Способ 6: «Кашу маслом не испортишь»
Сливочное масло выступает как загуститель соуса, и на нем можно жарить мясо
Этот продукт нужен не только для того, чтобы добавлять его в кашу, пюре, макароны и прочие гарниры. Сливочное масло является основополагающим компонентом на любой кухне и прекрасно вписывается во многие рецепты. Оно не только делает блюдо более ароматным, но также может использоваться в качестве загустителя.
Совсем другой вкус приобретает стейк, жареный на сливочном масле, а также вареные и тушеные овощи, в которых присутствует этот ингредиент. В последнем случае необходимо после варки слить с овощей воду, положить в кастрюлю большой кусок сливочного масла и закончить процесс приготовления блюда на большом огне. В конце нужно добавить соль, перец, любимые специи и небольшое количество мелконарезанной петрушки.
Способ 7: Варите кофе с солью
Соль убирает из кофе горечь. / Фото: about-tea.ru
Главное свойство соли – усиливать вкус и аромат любого продукта. Поэтому если добавить ее в кофе, вкус любимого напитка безусловно станет намного ярче и насыщеннее. Кроме того, соль может стать отличной альтернативой сахару, если вам нужно ограничить его потребление: она не сделает кофе сладким, но зато уберет горечь и поможет оставаться в рамках правильного питания.
Есть и еще несколько плюсов такого «тандема». Соль смягчает жесткую воду, что положительно сказывается органолептических свойствах кофе – кислинка становится не такой выраженной, а напиток уравновешивается по остроте и мягкости. Плюс кофе с добавлением соли восстанавливает солевой баланс организма, который нарушается при обильном потоотделении (актуально для жаркого летнего климата).
Обратите внимание: Добавлять соль можно только в том случае, если вы готовите кофе в турке. Во всех остальных ситуациях соль бесполезна из-за особенностей заварки, а также слишком крупного помола кофейных зерен.
Способ 8: Используйте лимоны в качестве приправы
Лимон нужно заморозить, а затем натереть. / Фото: skverweb.ru
И не простые, а замороженные. Хорошо вымойте лимон и отправьте в морозилку. После того, как он замерзнет, натрите его на терке вместе с кожурой и добавьте в блюдо, которое готовите. Еда приобретет более интенсивный вкус, а у вас появится секретный ингредиент. К тому же процесс заморозки уменьшает лимонную горечь.
Кстати, когда для рецепта требуется несколько капель лимонного сока, нет смысла разрезать его на две части. Лучше проколоть плод гвоздем и выдавить необходимое количество сока. В этом случае лимон не засохнет.
