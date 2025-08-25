Утраченная Либерия: почему никто не может отыскать легендарную библиотеку Ивана Грозного

В истории, в том числе отечественной, есть немало таинственных эпизодов, подлинной информации о которых настолько мало, что многие перевели их в разряд легенд. Именно такую славу сейчас имеет полумифическая Либерия, больше известная как библиотека Ивана Грозного. О том, что она вообще существовала и была полна редчайший или даже уникальных книг, говорит всего несколько упоминаний, а история её исчезновения заставляла на протяжении столетий заниматься её поисками огромным количеством людей. Вот только если она и была, то, скорее всего, её давно уничтожили, а по одной из версий и вовсе...съели.
Самая известная легенда о книгах в истории России. /Фото: pixels.com
Согласно официальной легенде о библиотеке, она оказалась в Москве вместе с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора и будущей супругой царя Ивана III. А во время правления их сына Василия III была составлена первое описание этого уникального книжного собрания. Частично эти списки сохранилась в «Сказаниях о Максиме Греке», автор которого, известный русский учёный, привлекался государем и великим князем всея Руси Василием III для перевода отдельных книг.
Уникальное собрание книг из Византии. /Фото: bigpicture.ru
Другим источником, где упоминалась Либерия (или Либерея), было сообщение Иоганна Веттерманна из Ливонии, который также занимался переводами текстов оттуда по приказу уже Ивана Грозного в 1570 году. В своё время прознали о существовании так называемого «московского» книжного собрания и в Ватикане: оттуда в 1601 году в Москву направили специальную миссию, которая, согласно приказу папы, должна была установить месторасположение библиотеки и её состояние.
Сохранилось всего пару сообщений о существовании Либерии. /Фото: mdregion.ru
Даже сохранившийся список библиотеки поразит любого историка и литературоведа. Так, например, там упоминается «История» Тита Ливия из 142 книг, из которых до сегодняшнего дня дошло всего 35; большое количество утраченных сочинений Вергилия, Тацита, Светония, полная версия «Истории» Полибия из 40 томов - а из них современные историки имеют только восьмую часть и многое другое. Большинство из этих книг были выполнены в единственном экземпляре, что делает собрание действительно уникальным, да и к тому же очень большим: по информации редакции Novate.ru, современные историки оценивают объём библиотеки приблизительно в 800 книг.
Книги в Либерии были действительно уникальными. /Фото: bigpicture.ru
На протяжении многих лет считалось, что Либерея хранилась в одном из тайных кремлёвских подземелий, которые были построены ещё по приказу Софьи Палеолог и Ивана III. Проектировщиком этого хранилища зачастую называется архитектор Успенского собора Аристотель Фиораванти. Об этом даже существует мнение, что царь не отпустил его на родину, бросив в темницу, как раз потому, что итальянец мог раскрыть секреты тайных комнат, а значит, местонахождения книг.
Точное место хранения Либерии оставалось в секрете всегда. /Фото: i-fakt.ru
Кроме того, если знание о расположении библиотеки и передавалось каждому следующему московскому правителю, то после смерти Ивана Грозного это знание, скорее всего, утратили. Тем более, что и Москва, и Кремль многократно горели либо перестраивались, соответственно, часть подземелий и ходов могли рушиться от внешнего воздействия или специально засыпаться. Справедливости ради, стоит уточнить, что под Кремлем и сегодня находят неизвестные ранее помещения под землёй, причём иногда культурный слой там уходит на глубину на добрый десяток метров.
Иван Грозный мог быть последним, кто точно знал расположение библиотеки. /Фото: straniciistorii.ru
Очень много догадок о судьбе таинственной библиотеки Ивана Грозного связано с событиями польской оккупации Москвы. Начался этот эпизод российской истории 21 сентября 1610 года, когда в город вступили поляки, желавшие посадить на престол своего малолетнего королевича Владислава. Вместе с солдатами в Москве оказались десятки, если не сотни искателей сокровищ, которые методично обыскивали город. Появилось немало мародёров, деятельность которых только приблизила случившееся в марте 1611 года восстание москвичей.
Польская интервенция может быть связана с исчезновением библиотеки. /Фото: obrazovaka.ru
Тогда к городу подошли войска Первого ополчения, после упорных боёв с которыми поляки и другие иностранные интервенты подожгли Москву, а сами закрылись в Кремле. Всего, по данным редакции Novate.ru, там находилось около 30 тысяч солдат и гражданских, на которых приходилось втрое больше гражданских лиц. На протяжении пяти месяцев обозы с продовольствием ещё прорывались в Кремль, а потом наступили голодные дни.
Осада обернулась страшными последствиями для Кремля. /Фото: wikipedia.org
Положение было настолько страшным, что осаждённые питались животными, потом пытались вываривать кожаные ремни и сапоги, а затем дошли до массового каннибализма. Тогда же в рацион измученных осадой людей попали и пергаментные свитки, которых в достатке обнаружили в одном из подвалов, причём свидетельства выживших указывали количество этих свитков, которое приблизительно совпадает с объёмом того самого книжного приданого Софьи Палеолог. Именно отсюда и пошла одна из версий, что библиотека Ивана Грозного была как минимум частично попросту съедена.
Книги и свитки могли не только сжигать, но и съедать. /Фото: kartinkin.net
В ноябре 1612 года польский гарнизон все-таки капитулировал и покинул Москву, оставив после себя в Кремле разруху и разорение. После этого о Либерии никто не вспоминал много лет, пока XIX столетии в архивах эстонского города Пярну, бывшего двести лет назад под Речью Посполитой, не обнаружили список книг некоей «Библиотеки великого князя Василия Иоанновича». Именно так и вспомнили о библиотеке Ивана Грозного в Европе. К слову, в самой Москве Либерию стали искать ещё в 1724 году после рассказа пономаря Осипова, ссылавшегося на свидетельства умершего дьяка, который ещё ребёнком сидел в тех самых подвалах Кремля во время польской оккупации и видел сундуки с книгами.
Раскопки под Кремлём проводились неоднократно. /Фото: histrf.ru
Тогда ничего не нашли и назвали библиотеку Ивана Грозного частично, уничтоженной, частично разграбленной поляками во время осады Кремля. Другие известные попытки раскопок происходили при правлении Александра III и Николая II. И если при первом ничего не нашли, то при втором всё-таки обнаружили неизвестные ранее подвальные помещения, в которых явно что-то хранилось, пока не было уничтожено пожаром задолго до обнаружения.
Может, не все подземелья Кремля ещё раскрыли, а там хранится библиотека Ивана Грозного. /Фото: histrf.ru
Впрочем, множество энтузиастов продолжают искать Либерию, надеясь, что до места её расположения ещё попросту не добрались. Однако, скорее всего, она всё-таки была уничтожена и растащена на трофеи во время польской интервенции 1610-1612 годов, то есть, уникальное собрание средневековых книг наиболее вероятно, было потеряно навсегда.
