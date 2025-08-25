Утраченная Либерия: почему никто не может отыскать легендарную библиотеку Ивана Грозного

Самая известная легенда о книгах в истории России. /Фото: pixels.com

Уникальное собрание книг из Византии. /Фото: bigpicture.ru

Сохранилось всего пару сообщений о существовании Либерии. /Фото: mdregion.ru

Книги в Либерии были действительно уникальными. /Фото: bigpicture.ru

Точное место хранения Либерии оставалось в секрете всегда. /Фото: i-fakt.ru

Иван Грозный мог быть последним, кто точно знал расположение библиотеки. /Фото: straniciistorii.ru

Польская интервенция может быть связана с исчезновением библиотеки. /Фото: obrazovaka.ru

Осада обернулась страшными последствиями для Кремля. /Фото: wikipedia.org

Книги и свитки могли не только сжигать, но и съедать. /Фото: kartinkin.net

Раскопки под Кремлём проводились неоднократно. /Фото: histrf.ru

Может, не все подземелья Кремля ещё раскрыли, а там хранится библиотека Ивана Грозного. /Фото: histrf.ru