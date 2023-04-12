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Как приготовить за пару минут томатный соус, который спасет даже неудачный шашлык



Как приготовить за пару минут томатный соус, который спасет даже неудачный шашлык


Любители шашлыка и просто мясоеды этот вариант соуса обязательно оценят. Готовится он очень быстро, а вкус потрясающий. Более того, даже самый неудачный шашлык или мясо, приготовленное другим способом, будет спасено, съедено, еще и добавки захочется. Ингредиенты все обычные и практически всегда имеются в доме.


1. Продукты для соуса


Для приготовления соуса необходимо взять томаты, перец, лук, зелень, растительное масло / Фото: botanichka.ru

Для приготовления соуса необходимо взять томаты, перец, лук, зелень, растительное масло / Фото: botanichka.ru

 

Для приготовления необходимо взять:



    • томаты в своем соку либо протертые – 500 грамм (1 банка);







    • лук репчатый – 1 средняя луковица;







    • кинза или другая зелень – 50-70 грамм;







    • сахар – 1 столовая ложка;







    • красный перец (сладкий, острый, выбор по желанию) – 1 столовая ложка;







    • черный молотый перец, соль – по вкусу;







    • 9% уксус – 1 столовая ложка;





  • масло растительное, оливковое предпочтительно – 25 миллилитров.





2. Процесс приготовления


Сначала нарезается кинза или другая зелень в произвольном порядке / Фото: arbuz.com

Сначала нарезается кинза или другая зелень в произвольном порядке / Фото: arbuz.com

 

Готовится все элементарно. Сначала нарезается кинза в произвольном порядке. Вместо нее можно взять и любую другую зелень, которой вы отдаете предпочтение, например, базилик, укроп и так далее. Бросаем зелень в миску, туда же добавляем красный перец, нарезанный мелко лук, сахар, уксус, соль и черный перец, растительное масло.
Дальше пропускаем через блендер томаты / Фото: kulinarenok.ru

Дальше пропускаем через блендер томаты / Фото: kulinarenok.ru

 

Дальше пропускаем через блендер томаты. Если блендера под рукой не оказалось, их можно подавить и вилкой. Добавляем их к остальным составляющим, перемешиваем и пробуем на вкус. Если недостаточно соли, кислоты, сахара, нужное добавляем. Соус оставляем минут на десять и можно приступать к трапезе.
Нарезанные овощи смешиваем с томатами и заправляем растительным маслом / Фото: legkovmeste.ru

Нарезанные овощи смешиваем с томатами и заправляем растительным маслом / Фото: legkovmeste.ru

 


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Как приготовить за пару минут томатный соус, который спасет даже неудачный шашлык

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Как приготовить за пару минут томатный соус, который спасет даже неудачный шашлыкПодписаться на мой Instagram
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