Как приготовить за пару минут томатный соус, который спасет даже неудачный шашлык

Любители шашлыка и просто мясоеды этот вариант соуса обязательно оценят. Готовится он очень быстро, а вкус потрясающий. Более того, даже самый неудачный шашлык или мясо, приготовленное другим способом, будет спасено, съедено, еще и добавки захочется. Ингредиенты все обычные и практически всегда имеются в доме.
1. Продукты для соуса
Для приготовления соуса необходимо взять томаты, перец, лук, зелень, растительное масло / Фото: botanichka.ru
Для приготовления необходимо взять:
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- томаты в своем соку либо протертые – 500 грамм (1 банка);
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- лук репчатый – 1 средняя луковица;
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- кинза или другая зелень – 50-70 грамм;
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- сахар – 1 столовая ложка;
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- красный перец (сладкий, острый, выбор по желанию) – 1 столовая ложка;
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- черный молотый перец, соль – по вкусу;
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- 9% уксус – 1 столовая ложка;
- масло растительное, оливковое предпочтительно – 25 миллилитров.
2. Процесс приготовления
Сначала нарезается кинза или другая зелень в произвольном порядке / Фото: arbuz.com
Готовится все элементарно. Сначала нарезается кинза в произвольном порядке. Вместо нее можно взять и любую другую зелень, которой вы отдаете предпочтение, например, базилик, укроп и так далее. Бросаем зелень в миску, туда же добавляем красный перец, нарезанный мелко лук, сахар, уксус, соль и черный перец, растительное масло.
Дальше пропускаем через блендер томаты / Фото: kulinarenok.ru
Дальше пропускаем через блендер томаты. Если блендера под рукой не оказалось, их можно подавить и вилкой. Добавляем их к остальным составляющим, перемешиваем и пробуем на вкус. Если недостаточно соли, кислоты, сахара, нужное добавляем. Соус оставляем минут на десять и можно приступать к трапезе.
Нарезанные овощи смешиваем с томатами и заправляем растительным маслом / Фото: legkovmeste.ru
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