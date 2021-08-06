Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Накал страстей на Ближнем Востоке не собирается спадать и военные эксперты все чаще упоминают в своих отчетах Израиль — мощь этого маленького, но очень гордого государства остается силой, с которой обязан считаться весь мир. Вся история Израиля по сути представляет собой историю постоянных боевых действий по защите с трудом завоеванных территорий. Ограниченная численность гарнизона означает также, что израильская армия более технологична и более опытна своих ближайших соседей. Так с чем же придется столкнуться тому, кто рискнет претендовать на территорию гордых израильтян?









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Тавор

Хель Хаавир

Дроны

Космические аппараты

Ядерное оружие