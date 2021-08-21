«Джентльмены предпочитают блондинок», а блондинки - изумруды…

Изысканные украшения Марлен Дитрих
Марлен Дитрих… Величайшая актриса XX-го века, женщина-загадка - изысканная и строптивая, холодная и страстная. Ее образ, созданный в 30-40 годы, до сих пор не утратил своей притягательной силы, являясь эталоном элегантности. И, конечно же, у знаменитой актрисы было немало дорогих украшений, и она умела их носить. Какие же драгоценности предпочитала эта легендарная белокурая дива, неотразимая актриса и очаровательная женщина, покоряющая публику и разбивающая мужские сердца?
Марлен Дитрих любила массивные украшения с крупными натуральными камнями. Особенно восхищал актрису блеск изумрудов: «Лучший камень для блондинки – это изумруд» - говорила она. Почти все ее драгоценности были увенчаны крупными изумрудами.
Брошь с изумрудами Марлен Дитрих
Украшений у нее было много, и самых разных, но особенно любила Марлен массивные браслеты с крупными камнями, которые великолепно смотрелись на ее изящных руках. Один из них – великолепный комплект с изумрудами-кабошонами, состоящий из двух браслетов и броши (фирма Trabert & Hoeffer-Mauboussin).
Его она надевала очень часто - и на съемки фильмов, и в повседневной жизни, и позируя перед камерой фотографа.
Марлен Дитрих в фильме «Желание»
Марлен Дитрих в фильме «Дьявол-это женщина»
Конечно, были в ее коллекции украшения и с другими камнями, которые она тоже с удовольствием носила. Очень любила Марлен свой эксклюзивный рубиновый браслет, который в ювелирном мире до сих пор считается одним из самых роскошных украшений.
Рубиновый браслет-манжета
Изготовил его для актрисы ее друг Луис Арпель, известный ювелир, в конце 30-х гг. прошлого столетия. Оригинальным украшением его служит огромная петля, усыпанная рубинами и бриллиантами и обрамленная бриллиантами. А идею создания феноменального украшения подал писатель Эрик Мария Ремарк. На многих фотографиях на руке Марлен можно заметить этот великолепный браслет-манжету.
В нем же она снималась в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены».
Марлен Дитрих в фильме «Страх сцены»
В конце жизни Марлен была вынуждена распродать многие драгоценности, но этот браслет она сохранила. После смерти актрисы внук все же продал его на аукционе в 1992 году за $ 990 000. Эта сумма, предложенная анонимным покупателем, в 10 раз превысила первоначально заявленную.
Ещё один изысканный браслет Марлен Дитрих в виде цветка. Его автор - итальянский ювелир Фулько ди Вердура.
Кольцо с бриллиантами Марлен Дитрих
В апреле 2010 года на аукционе в Нью-Йорке была выставлена бриллиантовая брошь в виде розы, принадлежавшая ранее Марлен Дитрих. Эту брошь Марлен тоже очень любила. С ней она снималась в фильмах «Голубой ангел» (1930 год) и «Шанхайский экспресс» (1932 год). Брошь была куплена за $ 98 500, что в три раза превысило первоначально заявленную стоимость.
Любимая бриллиантовая брошь Марлен Дитрих
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии