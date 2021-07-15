Функциональная конструкция для выращивания овощей

Выбор конструкции парника, который планируется установить на участке, во многом зависит от тех целей, которым он должен служить.

Парник Хлебница – один из самых распространенных вариантов, поскольку его легко сделать своими руками, а его конструкция подходит для выращивания многих культур.

Рассмотрим принцип самостоятельного возведения таких парников, а также их характеристики и особенности.





Парник Хлебница имеет простую и удобную в эксплуатации конструкцию



Парник Хлебница: особенности конструкции

Преимущества и недостатки парника Хлебница: отзывы пользователей

Практические советы по выбору места установки парника Хлебница

Какие растения можно выращивать в парниках этого типа

Характеристики и размеры парника Хлебница

Парник Хлебница своими руками: чертежи, особенности выбора материала

Парник Хлебница своими руками: чертежи, размеры, инструкция для изготовления

Парник Хлебница из поликарбоната: цены и особенности готовых конструкций

Каркас парника Хлебница представляет собой конструкцию, состоящую из трех частей: правой и левой половины и фундамента. Регулировка микроклимата внутри осуществляется благодаря поднятию боковых створок за счет использования шарнирных элементов. Можно самостоятельно сделать или купить парник Хлебница, в котором будет открываться одна или сразу обе части.Откидные стороны парника позволяют легко получить доступ к растениямНаиболее распространено использование конструкций, в которых предусмотрено полное открывание одной части вверх. Для этого шарниры устанавливаются на нижней раме одной из сторон. Чтобы иметь возможность зафиксировать раму в желаемом положении, используют деревянный брус, на торцевом срезе которого делают пропилы.Важно! Нужно обязательно фиксировать створку в открытом положении при помощи деревянного бруска, так как, в противном случае, сильный ветер может закрыть её, что небезопасно для дачника.Эта модель получила своё название из-за схожести механизма работы с обычной хлебницей, полукруглая крышка которой приподнимается. Ось поворота верхней части располагается в торцевой части вертикальной трубы. При этом боковины наглухо закрыты. Для того чтобы открыть теплицу, поворотную часть поднимают вверх.Парник-хлебницу несложно изготовить своими руками или приобрести готовую конструкциюВ качестве материала для изготовления каркаса используют профильные металлические или полые полиэтиленовые трубы, в роли укрывного материала — поликарбонат или пленку. В случае износа или механического повреждения покрытия, легко можно заменить его полностью или частично.Многие садоводы отдают предпочтение именно такой конструкции, поскольку она обладает рядом положительных характеристик, определяющих удобство её монтажа и использования. Рассмотрим, какие положительные аспекты эксплуатации парника Хлебница встречаются в отзывах пользователей:самостоятельное изготовление каркаса с использованием готовых схем и чертежей доступно даже для новичка;простая сборка и установка в случае покупки готового парника;возможность заменять отдельные части укрывного материала увеличивает срок эксплуатации парника;такая конструкция подходит для выращивания практически любых культур. Исключение составляют только вьющиеся растения;парник имеет небольшой вес;доступная стоимость.Парник Хлебница легко монтируется на участке и стоит недорогоВ то же время у этого варианта существуют и некоторые недостатки, о которых стоит знать, и принимать их во внимание перед тем, как сделать или купить такой парник:для исправной работы шарниров требуется регулярно производить их осмотр и периодически смазывать;со временем вы можете столкнуться с появлением скрипа или заеданием створки в процессе открывания;сильный ветер может стать причиной смещения парника, если одна из створок будет открыта;для установки большого парника потребуются усилия 2-3 человек, так как самостоятельно справиться с этим не удастся.Полезный совет! Можно закрепить щетки на открывающейся части рамы парника. Тогда пыль и грязь будут автоматически вытираться с поверхности при каждом открывании.Мини-теплицу Хлебница можно устанавливать прямо в грунт без предварительной подготовкиЧтобы урожай, выращенный в такой теплице, радовал своим обилием и качеством, еще на этапе строительства нужно внимательно подойти к выбору места для установки парника. Стоит обратить внимание не только на его расположение относительно сторон света, но также и на наличие рядом кустов и деревьев, которые могут затенять теплицу.Лучше всего выбрать место, которое находится подальше от строений. Таким образом, можно обеспечить попадание максимального количества солнечного света на растения. Вот несколько основных стандартов, которых нужно придерживаться:расстояние до ближайшего строения должно быть не менее 5 м;если на участке есть баня, сауна или летний душ, дистанция между ними и теплицей должна быть не менее 8 м;при наличии септика необходимая удаленность от него – 25 м.Схема расположения теплицы согласно сторон светаДругой важный критерий выбора – ровность площадки, на которой вы планируете строительство. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно воспользоваться простым строительным уровнем. Такая проверка обязательна, так как она исключает риск того, что конструкция будет установлена неровно или перекосится со временем.Парник Хлебница хорошо подходит для выращивания многих культур, однако, среди них есть такие, которые будут чувствовать себя в такой теплице наиболее комфортно:клубника и земляника;любая зелень: укроп, петрушка, щавель, лук, чеснок и т. д.;морковь, свекла, листья салата, латук.Подойдет парник и для томатов. Однако, из-за большого размера кустов, со временем их обязательно нужно пересадить в открытый грунт или теплицу большего размера.Для выращивания в парнике Хлебница больше всего подходит зелень, лук, чеснок и другие культуры небольшой высотыПолезный совет! Если оборудовать в парнике отопление, то его можно использовать не только в летнее время, но и зимой. Так, свежая зелень и овощи будут на вашем столе круглый год.Классическая конструкция парника Хлебница – арочный каркас, сделанный из круглой металлической или профильной трубы. Для того чтобы сделать такую основу самостоятельно, необходимо нарезать материал согласно тому, как указано на чертеже. Укрывной материал (поликарбонат или пленку) покупают отдельно и нарезают её на части, размеры которых соответствуют проемам в каркасе.Если приобретать готовую конструкцию, то различные производители могут предлагать некоторые дополнительные особенности, призванные повысить удобство использования теплицы. Например, это могут быть ножки, предназначенные для углубления в землю, бордюр для защиты посадок.Некоторые модели открываются с одной стороны, а некоторые с обеих, осевая линия поворота может быть расположена на нижней раме или посередине вертикального торцевого столба. Отличия этих моделей хорошо видны на фото парников Хлебниц, которые можно найти в интернете.Стандартные размеры парника ХлебницаРазмеры таких теплиц имеют некоторые ограничения: ширина конструкций, у которых открывается одна часть – до 1,3 м, для двухсторонней – до 2 м. Длина, как правило, колеблется в пределах 2-4 м, а высота от 0,5 до 1,5 м.Полезный совет! В качестве укрывного материала предпочтительнее использовать поликарбонат, так как он хорошо гнется, но при этом обладает высокой прочностью. Пленку сложнее фиксировать, она чаще рвется и требует замены уже после 1-2 сезонов.Для того чтобы сделать парник своими руками вам потребуется чертеж с точными указаниями всех размеров, а также необходимые материалы. Для этой цели используют пластиковые или металлические трубы, деревянные бруски, шарниры, крепежные элементы, укрывной материал. Для фундамента потребуются кирпичи, доски, шпалы и деревянные бруски. Точную информацию о том, какое количество материалов понадобится, можно увидеть, ознакомившись с чертежами и размерами парника Федорова.Схема сборки теплицы Хлебница своими рукамиЕсли вы планируете сборку металлического каркаса, понадобится трубогиб, ножовка по металлу, дрель и сварочный аппарат. Для работы с деревянными элементами необходимо наличие пилы, молотка, шуруповерта и ножа.Можно сделать деревянную конструкцию, однако, она получается более тяжелой, громоздкой и требует от владельца регулярного ухода. Для этого варианта используют еловые или осиновые бруски, размер которых 40х40 или 50х50.Полезный совет! Для деревянных теплиц в местах крепления болтов применяют металлическую обвязку брусьев, чтобы продлить эксплуатационный срок парника. Так, шарниры будут закреплены более надежно.Идеальным материалом для изготовления такой теплицы считаются профилированные металлические трубы, толщина стенки которых не менее 1,5 мм, а каждая сторона – 2 см. При таком сочетании конструкция получается максимально прочной и долговечной, но при этом легкой. Стоит учесть, что самостоятельно работать с таким материалом без наличия специального инструмента и навыков не получится. Для того чтобы согнуть трубу, нужен трубогиб и сварочный аппарат для соединения отдельных частей.Каркас из профилированных металлических труб будет более долговечным по сравнению с другимиДругой вариант – использовать для каркаса полиэтиленовые трубы, которые уступают металлическим в показателе жесткости. Более того, если неправильно подобрать диаметр труб, то парник получится неустойчивым и не сможет удерживать свою форму. Здесь важно соблюсти баланс: тонкие трубы не дадут конструкции необходимой прочности, а слишком толстые будут плохо гнуться и станут причиной чрезмерного остаточного напряжения в трубе.Первое, что необходимо для создания парника Хлебница – чертеж. А вот строительные работы начинаются с подготовки фундамента. Для этого потребуется древесина (брус и шпалы), кирпичи и бетон. Начинать необходимо с определения желаемого размера и разметки грядок. Траншея копается на ширину 20-30 см и глубину 40-50 см. Из песка и щебня нужно сделать подушку примерно 10-15 см высотой.Следующий этап – выкладывание кирпичей с использованием раствора по периметру или создание опалубки. Затем внутрь заливают бетон и дают ему время высохнуть. После этого доски необходимо убрать, а потеки раствора с кладки очистить. Далее можно переходить к установке и закреплению парника. Важно, чтобы размер фундамента точно совпадал с размером нижней рамы теплицы. Для этого нужно использовать чертеж с размерами. Парник Хлебница в этом случае получится прочным и устойчивым.Установка теплицы на участке начинается с подготовки фундаментаЕще один вариант создания основы для парника – деревянный фундамент. Этот вариант хорош тем, что его легко можно демонтировать и при необходимости перенести в другое место. Для его возведения вам потребуются бруски 150х150, которые нужно выложить по периметру грядки, углубляя их в почву на 5-10 см и скрепляя углы болтами. Сверху устанавливается парник и крепится в нескольких местах.Полезный совет! Чтобы создать естественный подогрев парника, можно засыпать его органическим мусором с двух сторон. Прея, сухие листья, трава и навоз будут выделять тепло, естественным образом подогревая почву.Пошаговая инструкция для создания парника Хлебница из поликарбонатаДля того чтобы сделать открывающийся с одной стороны парник, длина которого будет 4 м, ширина – 1 м, а высота 0,5 м, потребуется следующий набор материалов:профильные трубы 20х20х1,5: 2 шт. длиной 4 м, 2 шт. – 1,6 м, 3 шт. – 3,96 м, 8 шт. – 1 м;2 шарнира, саморезы и болты для скрепления элементов между собой;2 листа поликарбоната, размером 2,1х6 м, толщиной 6-8 мм;краска для металла.Размеры и конструкция парника Хлебница позволяют установить его даже на небольшом участкеПолезный совет! Для изготовления парника предпочтительнее использовать поликарбонат, который имеет защиту от ультрафиолетового излучения. Он способен не только защитить рассаду от воздействия агрессивных солнечных лучей, но и дольше удерживать тепло внутри конструкции.Используя трубогиб, необходимо подготовить 2 дуги длиной 1 м для движущейся части парника и 2 дуги по 1,6 м для боковых частей рамы. При этом диаметр окружности должен составлять 1 м. Используя обычный маркер, на боковых частях нужно отметить середину.Нижняя рама собирается из двух труб по 3,96 м и двухметровых частей, которые свариваются между собой по углам. Швы обязательно нужно зачистить. При помощи сварочного аппарата к готовой нижней раме привариваются боковины. Затем нужно закрепить торцевые столбы посередине боковых и нижних элементов. В качестве ориентира можно использовать чертеж парника Хлебница, который отображает модель подходящего размера.Отверстия для шарниров обязательно должны быть с наружной части. К отмеченной середине боковин нужно приварить заготовку, сделанную из труб 3,96 м. На этом каркасную часть можно считать готовой.1. Основание. 2. Металлический костыль. 3. Внешний сектор призмы. 4. Внутренний сектор призмы.Для того чтобы сделать движущуюся часть конструкции, между собой сваривают боковые дуги и две поперечные планки длиной 4 м. Осевые планки, которые обеспечивают открывание при помощи шарниров также привариваются к каркасу. Каждую осевую планку нужно обрезать под углом 45º, после чего сварить их между собой. Углы при этом обязательно зачищаются.Для шарниров, на внутренней стороне планок делают отверстия, после чего их устанавливают на торцевых столбах. Движущаяся часть навешивается и проверяется на исправность движения. После этого остается только покрасить каркас и убедиться в том, что фундамент готов для установки парника.Важно! Перед тем как приступить к сварке элементов, рекомендуется проверить вертикальность и горизонтальность каждой части при помощи уровня.Парник Хлебница из поликарбоната своими руками: завершающие работыЕсли в качестве укрывного материала использовать поликарбонат, то предварительно его необходимо нарезать. Потребуются 4 части для боковин каркаса, 1 часть для глухой и 1 часть для движущейся створки. Закрепить материал на каркасе можно при помощи обычных саморезов, воспользовавшись для надежности резиновыми шайбами.Поликарбонат отлично подойдет для укрывания каркаса парника в силу своей легкости и пластичностиКрепление парника к фундаменту обязательно осуществляется в нескольких местах. Если фундамент сделан из древесины, то для этой цели подойдут скобы, а если из кирпича или бетона, то шурупы.Как видно, при наличии определенного опыта и чертежа, парник Хлебница из поликарбоната своими руками – вполне посильная задача даже для новичка. Главное, необходимо соблюдать рекомендованные размеры парника Федорова, и обеспечить надежное скрепление всех его элементов.Не исключено, что купить парник Хлебница из поликарбоната будет ненамного дороже, чем сделать его самостоятельно, учитывая приобретение всех необходимых материалов, а также затраченные на работы усилия. Поэтому перед тем как принять решение, рекомендуется рассмотреть вариант приобретения готового изделия.В качестве примеров рассмотрим два варианта, которые представлены в продаже, обратив внимание на их особенности и цены. Парники Хлебницы, как правило, имеют одинаковую конструкцию, а потому их цена напрямую зависит от качества и количества используемых для изготовления материалов.Если не хватает опыта для изготовления парника своими руками, можно приобрести уже готовый продуктКомпания Тепличка предлагает своим покупателям парник из поликарбоната. Длина такой конструкции составляет 2 м, а ширина 1,2 м. Высота парника – 0,84 м. Для установки такой теплицы вполне подойдет фундамент, сделанный из деревянного бруса. Для каркаса используется профильная труба сечением 20х20х1,0 мм. Расстояние между дугами – 1 метр. Цена парника с учетом стоимости поликарбоната – 5500 рублей.Другой популярный вариант – парник Улитка, который устроен по тому же принципу и имеет одну открывающуюся створку. Изделие выполнено из стальной трубы 20х20 мм, коэффициент прочности которой чрезвычайно высок. Стоимость этой модели в размере 2,1х1,1х0,75 м – 5000 рублей. При этом каркас может быть окрашен в серый или зеленый цвет, что позволит парнику максимально органично вписаться в окружающий дизайн и быть не только функциональным, но и красивым элементом участка.Независимо от того, решите вы сделать парник Хлебница своими руками, или же приобретете уже готовую конструкцию, он отлично подойдет для выращивания рассады любых растений. Открыв одну или две створки, вы получите комфортный доступ внутрь теплицы и сможете осуществлять полив и полноценно ухаживать за растениями, которые в ней находятся.