Встреча прошлого и будущего: новый буддийский монастырь у Великой Китайской стены

Недалеко от Великой китайской стены появился новый буддийский монастырь, дающий возможность помедитировать всем желающим (Upper Cloister Jinshan). | Фото: stirworld.com.

Структуру здания площадью свыше 600 кв. метров органично вписали в природный склон скалы (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: dezeen.com.

Близость к самому узнаваемому археологическому памятнику сделало монастырь посещаемой достопримечательностью несмотря на то, что его строительство закончилось лишь 2022 году (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: stirworld.com.

Монастырский комплекс Upper Cloister Jinshan расположен на террасных выступах, созданных древними людьми для возделывания земли (Китай). | Фото: dezeen.com.

Бетон, сталь, стекло и камень – основные строительные материалы, используемые для возведения нового буддийского монастыря (Upper Cloister Jinshan, Китай).

Один из внутренних садов, оформленных Сюнмё Масуно – монахом и ландшафтным дизайнером по совместительству (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: stirworld.com.

Дверь, в верхней части комплекса, приведет в «Каменный двор» монастыря для медитаций (Upper Cloister Jinshan, Китай).

Каждый камень внутреннего двора олицетворяет основы буддийской философии (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: dezeen.com.

Обилие камня и бетона не стали прикрывать отделочными материалами, чтобы подчеркнуть значимость культовых элементов (Upper Cloister Jinshan, Китай).

Изогнутая крыша из углеродистого волокна стала центром притяжения взглядов, включая тех, кто находится Великой Китайской стене (Upper Cloister Jinshan).

Главным украшением внутреннего пространства стали масштабные окна, пропускающие солнечный свет и открывающие захватывающие виды (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: elledecor.com.

«Бесконечный смысл» каменного двора Upper Cloister Jinshan (Китай). | Фото: dezeen.com.

Буддийский зал с впечатляющими монолитными скульптурами и потолочным люком, создающим особую атмосферу (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: elledecor.com.

Зал Дзен и ступенчатая веранда, ведущая на открытую террасу с бассейном для омовения (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: elledecor.com.

Аскетичная обстановка читального зала, который вскоре наполнится соответствующей литературой (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: elledecor.com.

Комната для письма с большим окном, где подоконник выступает в роли стола и большой скамьи (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: elledecor.com.