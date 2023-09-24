Встреча прошлого и будущего: новый буддийский монастырь у Великой Китайской стены

Современная храмовая архитектура приобретает неожиданные черты, особенно если она находится рядом с исторически значимыми местами. Об этом свидетельствует новый буддийский монастырь Аранья, недавно завершенный в горах Цзиньшаня, неподалеку одного из Семи чудес света – Великой Китайской стены. Специалистам Atelier Deshaus удалось органично вписать новый архитектурный объект в суровый природный ландшафт, подчеркивая величие имеющегося исторического памятника военного искусства, не теряя своей уникальной индивидуальности.
Недалеко от Великой китайской стены появился новый буддийский монастырь, дающий возможность помедитировать всем желающим (Upper Cloister Jinshan). | Фото: stirworld.com.
Место, где была возведена Великая Китайская стена, само по себе является яркой исторической достопримечательностью, притягивающей путешествующих со всего мира. Наряду с известнейшим памятником военного строительства и живописной природой, недавно, на Золотой горе, появился уникальный современный объект – буддийский монастырь Аранья, который еще называют Верхний монастырь в горах Цзиньшаня (Upper Cloister Jinshan). Место для строительства архитектурного объекта выбрано не случайно, он призван обогатить один из самых значимых регионов Китая новыми достопримечательностями, объединяющими популярные туристические точки и маршруты с историческим контекстом, и религиозно-культурным центром. Он станет доступен для всех желающих прикоснуться к миру буддизма или просто ищущих себя.
Структуру здания площадью свыше 600 кв. метров органично вписали в природный склон скалы (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: dezeen.com.
Специалистам архитектурной студии Atelier Deshaus с особым благоговением и осторожностью требовалось интегрировать современное строение в важнейший археологический участок страны, неразрывно связанный с оборонительными сооружениями, горнодобывающим промыслом и земледелием. Этот факт накладывал свой отпечаток на новую структуру, которая должна была не только органично вписаться в исторический и природный ландшафт, но и нанести наименьший урон экологии.
Близость к самому узнаваемому археологическому памятнику сделало монастырь посещаемой достопримечательностью несмотря на то, что его строительство закончилось лишь 2022 году (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: stirworld.com.
Монастырский комплекс Upper Cloister Jinshan расположен на террасных выступах, созданных древними людьми для возделывания земли (Китай). | Фото: dezeen.com.
В тени внушительной Стены место для медитации и поклонения проектировали в условиях внедрения в сложнейших рельеф горного склона, где свои правила диктует сама природа и суровые скалы. Именно ландшафт стал той самой движущей силой, заставившей «растекаться» архитектурную структуру по склону, повторяя очертания долины и террас, которые в свое время использовались для земледелия, мастерски обходя пустоты, образовавшиеся в результате добычи угля. Благодаря этому удалось создать нестандартную череду пространств, между внутренними дворами, залами и крытыми площадками, обеспечивающими различные условия для посещений и медитации.
Бетон, сталь, стекло и камень – основные строительные материалы, используемые для возведения нового буддийского монастыря (Upper Cloister Jinshan, Китай).
Примечательно: Строительство нового буддийского монастыря предусматривало использование надежных и природных материалов, которые смогли бы удержать архитектурный комплекс на крутом склоне холма и органично вписать в окружающую среду. Для обеспечения стабильности объекта применялись винтовые металлические сваи, уходящие на достаточную глубину в скальной породе, особо прочный бетон и натуральный камень разных размеров и видов. При этом бетонный массив стен, крыш, потолков и напольного покрытия никто и не пытался маскировать под натуральный камень, что позволило по-новому интерпретировать пространство для медитации, главным украшением которого являются небо, сами горы, внутренние дворики со скромной зеленью и монументальные скульптуры.
Один из внутренних садов, оформленных Сюнмё Масуно – монахом и ландшафтным дизайнером по совместительству (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: stirworld.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что ландшафтным дизайном занимался монах Сюнмё Масуно, который не понаслышке знает все тонкости оформления буддийских святынь, применяя свои познания на практике. Благодаря знаниям и творческим способностям монаха организовать несколько внутренних садов разного масштаба, лучше всего настраивающих волну медитации и самопознания.
Дверь, в верхней части комплекса, приведет в «Каменный двор» монастыря для медитаций (Upper Cloister Jinshan, Китай).
Каждый камень внутреннего двора олицетворяет основы буддийской философии (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: dezeen.com.
Так, например, у входа можно увидеть композицию из пяти камней, которые отсылают к 5 столпам буддийской культуры: форме, ощущению, восприятию, активности и сознанию. При этом до мелочей продуман ритуальный путь, который завершается верхней комнатой для медитаций, «обнимающей» основание горы. Эта часть монастырского комплекса является самой впечатляющей и неважно, что материал, выбранный для ее строительства, совсем не соответствует общепринятым древним канонам. Речь идет о двойном кольце колонн, которые создают арайю (пространство для медитации), представляющее собой «самое тихое место в мире, где можно найти себя».
Обилие камня и бетона не стали прикрывать отделочными материалами, чтобы подчеркнуть значимость культовых элементов (Upper Cloister Jinshan, Китай).
Как и в других проектах шанхайской архитектурной студии Atelier Deshaus, создающей колоритные шедевры под руководством Лю Ичуня и Чена Ифэна, в монастырском комплексе отдается предпочтение тщательному подобранному сочетанию сразу нескольких материалов, очень далеких от тех, которые традиционно используются для организации таких мест как для медитации или религиозного объекта.
Изогнутая крыша из углеродистого волокна стала центром притяжения взглядов, включая тех, кто находится Великой Китайской стене (Upper Cloister Jinshan).
В этом конкретном случае стальные колонны, поддерживающие изогнутую крышу из углеродного волокна, стали тем самым современным дополнением к историческому месту и культовым традициям буддистов, которые наиболее ярко подчеркивают красоту самой природы и мира в целом. Особенно, если учесть, что в центре крыши предусмотрено огромное отверстие, направляющее свет в свои внутренние пространства и открывающие виды на небесные дали, вершину скалы и фрагмент Великой Китайской стены.
Главным украшением внутреннего пространства стали масштабные окна, пропускающие солнечный свет и открывающие захватывающие виды (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: elledecor.com.
Отбросив ряд традиционных элементов китайской архитектуры, включая двустороннюю симметрию, деревянную конструкцию и орнаментированные края окон, студия выбрала визуальные эффекты, основанные лишь на открывающемся природном и археологическом окружении местности. При этом внутреннее пространство наполнено лишь монолитными скульптурами из неброских материалов, призванных лишь подчеркнуть ценность духовности, а не материальную роскошь, поэтому неудивительно, что использовали грубую текстуру стен и напольного покрытия. Только лишь сквозные отверстия, образующие окна, террасы или световые потолочные люки позволили наполнить внутреннее пространство светом и открыть виды на окружающий пейзаж.
Стоит обратить внимание на то, что, гармонично вплетаясь в местность, новый архитектурный объект образует храмовое пространство, состоящее из нескольких зон и участков.
«Бесконечный смысл» каменного двора Upper Cloister Jinshan (Китай). | Фото: dezeen.com.
• Вначале, монахи и посетители попадают на каменный двор, олицетворяющий Бесконечный смысл, расположенный сразу же за входной площадкой и стеной, выложенных из грубого камня.
Буддийский зал с впечатляющими монолитными скульптурами и потолочным люком, создающим особую атмосферу (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: elledecor.com.
• Он приведет в Зал всеведения или Буддийский зал, который представляет собой структуру открытого двора, окруженного тонкими стальными пластинами, свисающими внутрь, и стальными колоннами, закрепленными на бетонной стене ограждения. Зал ярко подчеркнут пространственной формой, масштабом здания и природным окружением. Большое отверстие на крыше открывает живописный вид на далекие горы, маяковые башни, скалы, облака и звездное небо. В других местах масштабные окна, практически полностью заменяющие стены, обращенные к долине с западной стороны, дают возможность увидеть древние достопримечательности страны – Великую Китайскую стену и статую Будды из натурального камня. Из этого зала есть выход за пределы комплекса, что позволяет посетителям исследовать скалистую местность и приблизится к стене династии Мин.
Зал Дзен и ступенчатая веранда, ведущая на открытую террасу с бассейном для омовения (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: elledecor.com.
• Зал Дзен для медитации может похвастаться большим пространством, скрытым лишь за стеклянными стенами и выходом на просторную террасу с бассейном для ритуальных омовений.
• Легкий зал для медитации (аранья) повторяет начертательную форму китайского иероглифа «舍». Разбивая архитектурную фонетику иероглифа, «亼» используется в качестве крыши, «屮» в качестве балки и колонны и «口» – в качестве основания.
Аскетичная обстановка читального зала, который вскоре наполнится соответствующей литературой (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: elledecor.com.
• Читальный зал добавляет всплеск энергии с теплым терракотовым хранилищем, которое придает контрастный акцент бетонным стенам. Структурно выразительные конструкции полностью заменили традиционную для подобных заведений мебель, предлагая передышку от любых современных предметов и аксессуаров, чтобы они не отвлекали от храмовых ритуалов и обрядов.
Комната для письма с большим окном, где подоконник выступает в роли стола и большой скамьи (Upper Cloister Jinshan, Китай). | Фото: elledecor.com.
• В монастырском комплексе предусмотрена еще и комната для письма, представляющая собой скромное закрытое пространство с большим окном, впускающим дневной или лунный свет. Ее легко можно использовать в качестве зоны уединения, медитации и отдыха ведь путь к Верхнему монастырю лежит совсем нелегкий даже несмотря на то, что проложен он по долине в окружении фруктовых садов, лесного массива и извилистых дорожек, проложенных по древним террасами, сглаживающим крутизну склона.
Стоит отметить, что, соблюдая все традиции, придерживаясь последовательности установки стальных колонн, бетонных стен, культовых и символических элементов, чередования залов для молитв и медитаций, других помещений, перемещаясь с уровня на уровень, не нарушая целостность организации общего пространства и окружающей природы, авторам проекта общими усилиями удалось организовать особое сакральное место, которое станет местом притяжения почитателей буддизма.
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