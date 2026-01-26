С нами не соску...
Как не страдать от навязанного другими людьми чувства вины




Навязанное чувство вины – довольно распространенное явление. И насаждается оно чаще всего членами семьи или друзьями, являясь одной из самых распространённых манипуляций. Материал даст пять советов от психологом, как не страдать от навязанного другими чувства вины.

1. Осознайте источник чувства вины


Осознайте причину вины. / Фото: psychologies.ru

Осознайте причину вины. / Фото: psychologies.ru
ru

 

Самое поразительное, но в то же время закономерное в случае с навязанным чувством вины - то, что мы чувствуем себя виноватыми просто потому, что нам так сказали, а не потому что мы действительно должны себя чувствовать таковыми. В этом случае чувство вины возникает не потому, что мы действительно виноваты, а потому, что кто-то пытается манипулировать нами, заставляя чувствовать себя плохо. Важно осознать, что именно вызывает это чувство и кто его провоцирует. И постараться взвесить объективно, есть ли хоть сколько-то ответственности на ваших собственных плечах.

2. Определите границы своей ответственности


Определите границы ответственности. / Фото: cism-ms.ru

Определите границы ответственности. / Фото: cism-ms.ru


 

Важно понимать, что ответственность за чужие эмоции лежит на самих людях. Вы не обязаны нести ответственность за то, как другие воспринимают ваши поступки или слова. Установите чёткие границы своего поведения и решений. Чувство вины иногда взращивается родителями в ребёнке в рамках манеры воспитания. Это чистая манипуляция, которая приводит к тому, что появляются глубоко травмированные взрослые с хроническом чувством вины.

3. Научитесь говорить «нет»


Научитесь говорить НЕТ. / Фото: b17.ru

Научитесь говорить НЕТ. / Фото: b17.ru

 

Способность отказывать другим людям является важным аспектом эмоциональной зрелости.
Если вы чувствуете давление или дискомфорт, научитесь уверенно и спокойно отказываться от предложений. Ведь если вы будете понимать, что отказались от чего-то, потому что вам это не нужно и потому что вы - эмоционально зрелая лисность, которая не позволяет вить из себя верёвки каждому встречному-поперечному, то ни о каком чувстве вены и речи идти не будет.

4. Развивайте уверенность в себе


Развивайте уверенность в себе. / Фото: brialdi.ru

Развивайте уверенность в себе. / Фото: brialdi.ru


 

Повышение самооценки и уверенности в себе помогает противостоять манипуляциям. Когда вы уверены в своих решениях и поступках, легче избежать влияния чужих ожиданий и требований. Проанализируйте спектр тем, которые чаще всего используют ваши родные и близкие манипуляторы, а также коллеги. Сделайте так, чтобы оказаться предупреждённым, а значит вообружённым, самим собой. Как только в очередной раз возникает ситуация, по итогу которой вы, как правило, оказываетесь «виноватым», сразу давайте отпор.

5. Общайтесь открыто и честно


Общайтесь открыто. / Фото: medaboutme.ru

Общайтесь открыто. / Фото: medaboutme.ru

 

Если вы чувствуете, что кто-то пытается вызвать у вас чувство вины, обсудите это прямо и открыто. Объясните свою позицию и причины вашего поведения. Честный диалог часто помогает разрешить конфликт и предотвратить дальнейшее негативное воздействие. Разумеется, с закоренелыми манипулыторами это может не сработать и даже может разозлить их. Но в таком случае это просто выступит лакмусовой бумажкой, которая даст вам понять, что вина ваша - ненастоящая, а дело в других людях и их требованиях от вас, коим вы следовать совсем не обязаны.

