Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде

Все мы хорошо знаем, что появление на публике дважды в одном и том же наряде в мире знаменитостей считается моветоном. Многие голливудские красавицы, надев наряд однажды, сразу же вешают его в самое дальнее место гардероба, лишь бы не "засветиться" в нём второй раз. Впрочем, не всех представительниц шоубизнеса пугает подобная перспектива, и они, наоборот, с удовольствием появляются в одном и том же наряде годы спустя, демонстрируя идеальную, ничуть не изменившуюся фигуру.

Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Кейт Мосс 1998 / 2004

Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Кейт Бланшетт 2014 / 2018 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Сьюзан Сарандон 2013 / 2015 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Хелена Бонэм Картер 2010 / 2011 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Кирстен Данст 2004 / 2017 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Кейт Миддлтон 2011 / 2016 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Джейн Фонда 2014 / 2020 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Снова Кейт Бланшетт 2014 / 2018 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Хелен Миррен 2013 / 2013 несколько дней спустя Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же нарядеВновь Кейт Бланшетт 2014 / 2019 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Софи Лорен 2010 / 2017 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Падма Лакшми 2017 / 2018 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Элизабет Бэнкс 2004 / 2020 Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде Опять Кейт Миддлтон 2012 / 2018

