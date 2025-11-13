Знаменитости, которые не боятся засветиться на красной дорожке в одном и том же наряде

Все мы хорошо знаем, что появление на публике дважды в одном и том же наряде в мире знаменитостей считается моветоном. Многие голливудские красавицы, надев наряд однажды, сразу же вешают его в самое дальнее место гардероба, лишь бы не "засветиться" в нём второй раз. Впрочем, не всех представительниц шоубизнеса пугает подобная перспектива, и они, наоборот, с удовольствием появляются в одном и том же наряде годы спустя, демонстрируя идеальную, ничуть не изменившуюся фигуру.

Кейт Мосс 1998 / 2004 Кейт Бланшетт 2014 / 2018 Сьюзан Сарандон 2013 / 2015 Хелена Бонэм Картер 2010 / 2011Кирстен Данст 2004 / 2017 Кейт Миддлтон 2011 / 2016 Джейн Фонда 2014 / 2020 Снова Кейт Бланшетт 2014 / 2018Хелен Миррен 2013 / 2013 несколько дней спустя Вновь Кейт Бланшетт 2014 / 2019 Софи Лорен 2010 / 2017 Падма Лакшми 2017 / 2018 Элизабет Бэнкс 2004 / 2020 Опять Кейт Миддлтон 2012 / 2018