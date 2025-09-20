20 цитат Константина Хабенского, полных мудрости и самоиронии
Константин Хабенский — не просто выдающийся артист, но и добрый человек. Поклонники любят его за талант, невероятный профессионализм и бесконечную доброту, которой пропитано каждое его слово.
Вчера народный артист отметил свой 44 день рождения, а мы решили поделиться с вами некоторыми его высказываниями, которые вызовут у вас исключительно положительные эмоции.
Нельзя ни себе, ни другому прощать отсутствие искры внутри.
Я — разный. Могу быть хорошим и плохим, добрым и злым, бесстрашным и страшным трусом.
Я никогда не бил дома посуду — ее же потом убирать надо.
Хочется вперед и вверх. А предлагают, как правило, побегать на месте.
Жизнь — это путь. У кого-то это путь до булочной и обратно, у кого-то — кругосветное путешествие.
В моей жизни осталось не так много людей, с которыми я общался в детстве.
В какую-то секунду нужно остановиться и понять, зачем ты это все делаешь, нужно ли тебе это и в каком направлении идти дальше.
Любить, быть любимым — оба состояния имеют для меня огромное значение. Быть только любимым когда-то надоедает, и тому, чтобы любить, приходит предел. Нельзя отказываться ни от одного, ни от другого. И то и другое — самые главные составляющие нашей жизни. Пускай в отдельный период они не совпадают, догоняют друг друга, обгоняют, меняются местами.
Чувство юмора в женщине важнее, чем умение готовить.
Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную.
— Сегодня в жизни много суеты, каких-то мелочей, которые отвлекают мужчину от его главного предназначения.
— И что для мужчины главное?
— Отношение к женщине.
Со своего первого гонорара я купил машину, а со второго — права.
Дружба — это взаимовыручка, помощь, переживание за близкого человека. Так что нельзя делить дружбу по гендерному признаку. Это понятие целостное, не зависящее от пола.
Я думаю, что самое главное — держать нотку уважительной почтительности к классикам. Только тогда можно сделать что-то интересное.
Кино — это такая же работа, как и театр, только приносит больше денег.
Любимая роль — та, которой не перестаешь удивляться, которую боишься, прорываешься в нее, понимаешь, в изучении которой не останавливаешься.
Мы в нашей компании определили мое амплуа как «комическая старуха. В него входят и комик-неврастеник, и романтический герой, и драматический, и трагикомический, и актер театра и кино, и просто хороший человек.
Звездная болезнь ощущается психологически и физически. Бывает у всех. Если кто-то говорит, что у него не было звездной болезни, не верьте: он лукавит. Я болел в течение недели. Потом возникали, конечно, какие-то остаточные явления. Слава богу, что рядом со мной друзья, которые периодически напоминают, откуда мы вышли и куда все придем.
Мы работаем для того, чтобы чувствовать себя свободными, по крайней мере от денежных знаков.
Мне до «Оскара» как до Америки.
