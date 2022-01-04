Как быстро разморозить лобовое стекло

Зимой автомобилисты сталкиваются с большим количеством сложностей, и одна из таких сложностей — слой льда на лобовом стекле, который образуется за ночь. Разморозить лобовое стекло можно несколькими способами, и вот пять самых действенных из них.



Профилактика замерзания

WD-40

Изопропиловый спирт

Проветрите автомобиль

Соль

Защитить лобовое стекло от замерзания поможет специальное покрывало. Предварительно отогните дворники и согните их после того, как накроете стекло одеялом. Этот способ удобнее всего использовать на ночь.Универсальное средство WD-40, распыленное тонким слоем на лобовое стекло, поможет защитить поверхность от обледенения.Избавиться от корки льда поможет раствор изопропилового спирта. Смешайте воду со спиртом в соотношении 1: 2. Перелейте смесь в пульверизатор и вечером распылите ее на все окна в машине.Предотвратить образование льда на стеклах поможет простая процедура проветривания автомобиля. Прежде чем оставить автомобиль на парковке, откройте все двери буквально на 5 минут. После этого насухо вытрите все окна и двери. Результат этого способа будет заметен не сразу, но через пару дней вы заметите, что на стеклах образуется гораздо меньше льда.Поставьте емкость с солью возле лобового стекла.Соль прекрасно впитывает влагу, что поможет защитить стекла от образования на них льда.