С нами не соскучишься!

8 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...

Как быстро разморозить лобовое стекло

Зимой автомобилисты сталкиваются с большим количеством сложностей, и одна из таких сложностей — слой льда на лобовом стекле, который образуется за ночь. Разморозить лобовое стекло можно несколькими способами, и вот пять самых действенных из них.

Профилактика замерзания


Защитить лобовое стекло от замерзания поможет специальное покрывало. Предварительно отогните дворники и согните их после того, как накроете стекло одеялом. Этот способ удобнее всего использовать на ночь.
Как быстро разморозить лобовое стекло

WD-40


Универсальное средство WD-40, распыленное тонким слоем на лобовое стекло, поможет защитить поверхность от обледенения.

Как быстро разморозить лобовое стекло

Изопропиловый спирт


Избавиться от корки льда поможет раствор изопропилового спирта. Смешайте воду со спиртом в соотношении 1: 2. Перелейте смесь в пульверизатор и вечером распылите ее на все окна в машине.
Как быстро разморозить лобовое стекло

Проветрите автомобиль


Предотвратить образование льда на стеклах поможет простая процедура проветривания автомобиля. Прежде чем оставить автомобиль на парковке, откройте все двери буквально на 5 минут. После этого насухо вытрите все окна и двери. Результат этого способа будет заметен не сразу, но через пару дней вы заметите, что на стеклах образуется гораздо меньше льда.
Как быстро разморозить лобовое стекло

Соль


Поставьте емкость с солью возле лобового стекла.
Соль прекрасно впитывает влагу, что поможет защитить стекла от образования на них льда.
Как быстро разморозить лобовое стекло
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
стеклоАвтомобиль
Обсудить

Картина дня

наверх