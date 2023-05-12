Зачем нужно добавлять соду в краску

Зачем мастерицы добавляют соду в акриловую краску? Этот небольшой лайфхак поможет вам сэкономить!







Добавьте обыкновенную соду к краске — примерно 1:2. Сода должна немного загустить краску, но не слишком сильно. Теперь данной смесью можно покрыть любой материал, который обычно требует 2-3 слоя краски! Сода с краской закрашивает стекло с первого слоя, а также создаёт матовый эффект.







Если добавить больше соды в краску и нанести раствор, то получится эффект керамики.







Если вам нужно закрасить что-либо, но обычно на это требуется очень много краски, попробуйте просто добавить соду! Тогда краска расходуется более экономно, а материал закрашивается с первого раза.





Читать далее →