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Зачем нужно добавлять соду в краску

Зачем мастерицы добавляют соду в акриловую краску? Этот небольшой лайфхак поможет вам сэкономить!

Зачем нужно добавлять соду в краску

Добавьте обыкновенную соду к краске — примерно 1:2. Сода должна немного загустить краску, но не слишком сильно. Теперь данной смесью можно покрыть любой материал, который обычно требует 2-3 слоя краски! Сода с краской закрашивает стекло с первого слоя, а также создаёт матовый эффект.

Зачем нужно добавлять соду в краску

Если добавить больше соды в краску и нанести раствор, то получится эффект керамики.

Зачем нужно добавлять соду в краску

Если вам нужно закрасить что-либо, но обычно на это требуется очень много краски, попробуйте просто добавить соду! Тогда краска расходуется более экономно, а материал закрашивается с первого раза.

Зачем нужно добавлять соду в краску
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