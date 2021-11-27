Почему бутерброд падает маслом вниз и еще 7 вопросов, которые все стеснялись задать

1. Почему небо синего цвета?

Всему виной наша атмосфера. |Фото: fonwall.ru.

2. Почему бутерброд всегда падает маслом вниз?

Какое разочарование. |Фото: vk.com.

3. Почему металл холодный, а пластик теплый?

Все совсем не так. |Фото: 1mostostroy.ru.

4. Почему у снежинки шесть граней?

Дело в молекулярной структуре воды. |Фото: gallery.world.

5. Почему нет «длинного замыкания»?

Есть, но в нем нет нужды. |Фото: kurs.if.ua.

6. Почему лед скользкий?

Ученые все еще спорят. |Фото: liza.ua.

7. Почему птиц не бьет током, когда они сидят на проводах?

Потому, что нет разницы потенциалов. |Фото: web-dorogi.ru.

8. Почему иногда Луна видна днем?

Луна видна всегда, когда она на солнечной стороне. ¦Фото: earth-chronicles.ru.